«Это у нее проблемы с законом». Теннисистка с якобы фальшивой вакцинацией играет в Австралии и ничего не боится

Приключения Камилы Джорджи.

Камила Джорджи – одна из самых своеобразных девушек в туре. По собственным словам, она вообще не следит за теннисом, ей куда интереснее мода. В игре она не признает ничего, кроме тотальной агрессии. Поэтому итальянка способна на точечные мощные результаты (вроде победы на крупном турнире в Монреале), но зачастую сама создает себе главные проблемы на корте.

В конце декабря еще выяснилось, что в Италии у Джорджи довольно серьезные проблемы за пределами корта.

Последний год итальянская прокуратура расследует деятельность доктора Даниэлы Гриллоне, обвиняемой в том, что она выдавала фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса. В число клиентов доктора якобы входила вся семья Джорджи – сама теннисистка, тренирующий ее отец, мама и два брата.

Изначально Гриллоне говорила, что начала фальсифицировать сертификаты, чтобы помочь людям с основаниями для медотвода от прививки – и таким образом «предотвратить больший ущерб». В ноябре она рассказывала:

«Фальшивые прививки были сделаны, но только моим коллегам, медсестрам и так далее, у которых были заболевания. Они могли умереть, если бы вакцинировались... Они были в отчаянии. Все остальные коллеги отказались дать им медотвод. В конечном счете прививок было не так много, наверное, около трехсот».

Но позже выяснилось, что круг клиентов был шире – и врач занималась не только прививками от ковида. При этом Гриллоне утверждает, что помогала семье Джорджи абсолютно бесплатно. «Семья Джорджи лечилась у меня долгое время...В частности Камила страдала от так называемого теннисного локтя.

Незадолго до начала лета Камила пришла с просьбой предоставить поддельные сертификаты всех обязательных прививок, а также вакцинации от ковида. Я могу с абсолютной уверенностью подтвердить, что ни одна из вакцин, предназначенных для семьи Джорджи, на самом деле не была введена», – заявила она в показаниях прокуратуре.

По ее словам, препараты она просто смывала в унитаз.

Некоторые материалы передали в Федерацию тенниса Италии, но она тоже пока молчит. Сейчас Джорджи спокойно играет Australian Open и в первом круге разгромила Анастасию Павлюченкову – 6:0, 6:1.

Итальянские медиа сообщали, что она не основной фигурант дела, а второстепенный. Тем не менее, она встречалась с юристами, чтобы определиться с ответом на обвинения. И в принципе она его дала на пресс-конференции в Мельбурне, где ей устроили практически допрос.

– Врач попала под расследование, у нее возникли проблемы с законом.

Мне разные вакцины ставили в разных местах. Это ее проблемы, а не мои. Поэтому я очень спокойна. Если бы у меня были какие-то проблемы, я бы не смогла сюда приехать и играть в теннис.

– Вы использовали документы того врача при въезде в Австралию?

– Для меня опасности нет. Никакой. Это у нее проблемы.

Я делала все, что требовали власти Австралии. Каждый год – и никаких проблем.

Конечно, я не использовала ее документы. Иначе меня бы здесь не было.

– А к этому врачу вы ходили? Проходили у нее вакцинацию?

– Один раз. Другие мне ставили в других местах. Я это пытаюсь объяснить.

– Вы знали, чем она занимается?

– Нет, нет, ничего не знала. У нее проблемы. Конечно, она упомянула мое имя, но она вообще назвала больше 300 человек.

– Она конкретно говорит, что вы пришли к ней за фальшивым сертификатом. Дала такие показания. Это правда?

– Я же говорю, она вакцинировала меня один раз – в остальных случаях это делали другие врачи. У нее проблемы с законом в Италии.

Вы должны четко понять, что вакцины мне ставили в разных местах. Так что это не моя проблема, а ее.

– Вы пытались выяснить, ввела ли она вам настоящую вакцину?

– Конечно. Я прошла вакцинацию, да, – сказала Джорджи.

Пока что неизвестно, сможет ли Камила поехать на турниры в США. Иностранцам для въезда в Америку по-прежнему требуется сертификат о вакцинации.

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett; globallookpress.com/Rob Prange; Instagram/camila_giorgi_official