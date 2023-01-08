Джокович кричал на ложу, гонял болбоев, нервничал – но отыграл матчбол и взял 92-й титул в карьере

Сравнялся с Надалем.

Последний раз Новак Джокович проиграл матч на территории Австралии еще в 2018-м году. С тех пор у него уже 34 победы подряд.

В финале турнира в Аделаиде против Себастьяна Корды он одержал одну из самых сложных – 6:7(8), 7:6(3), 6:4 за 3 часа и 9 минут. Во втором сете серб был в одном очке от поражения, когда подавал при счете 5:6.

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Первый сет получился чертовски драматичным. До счета 4:4 Новак практически не проигрывал очки на подаче, но тут внезапно отдал брейк. Потом он уступал 0:40 на подаче Корды, но американец явно зажался, упустил все шансы и отдал подачу. На третьем сетболе он, например, выдал вот такое.

При счете 6:5 уже у Джоковича был сетбол, но там Корда сыграл мощно. На тай-брейке Себ вел 6:4, но не смог дожать – и потом снова отыгрывал еще сетбол.

В итоге сет Корда забрал только с седьмого шанса.

К тому моменту Новак уже был на взводе. В концовке партии он торопил болбоев, чтобы они быстрее подавали ему мячи, – в напряженные моменты он так делает всегда.

А проиграв сет, серб кричал на свою ложу на трибунах – и оттуда даже ушли несколько человек.

Но в итоге Новак все же собрался, все преодолел и победил.

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Почему Джоковичу было так тяжело?

1. Во многом в этом виноват Корда. Перед матчем серб нахваливал его идеальную технику и предсказывал ему скорое попадание в топ-10. И американец провел матч на высоченном уровне.

2. Он очень комфортно чувствовал себя в розыгрышах на задней линии, в которых Джокович обычно король. Особенно впечатляло то, как Себастьян работал с бэкхенда – нейтрализовывал скорость и направление ударов соперника и сам находил очень качественные переводы и углы.

3. В целом американец отменно держал глубину, играл очень целеустремленно и нередко переигрывал серба на его же территории – в длинных, плотных разменах.

4. А еще Корда качественно подавал. Причем долгое время проблемы Новаку создавала даже вторая подача. В особенности комбинация медленной, но уходящей и очень сильно закрученной подачи, которая открывала сопернику корт для перевода по линии.

5. Кроме того, в концовке первого сета Джокович был сам на себя немного не похож – особенно на тай-брейке. Он славится умением проводить ключевые моменты вообще без ошибок и с максимальной интенсивностью, но тогда он дал двойную, мазал с бэкхенда и вообще играл довольно консервативно, отдавая инициативу Корде.

6. Но чем дольше длился матч, тем лучше играл серб. Во-первых, посмотрите, как активно он провел матчбол – даже смэш, который считается самым шатким ударом Новака, был прекрасен.

7. Во-вторых, он практически не давал сопернику шансов на подаче и с каждым сетом увеличивал процент очков, выигранных на втором мяче.

8. В-третьих, он находил ключики к тому, что доставляло ему проблемы – например, ко второй подаче Корды. В итоге во втором сете тот на ней выиграл меньше, чем в первом, а в третьем – меньше, чем во втором.

9. И кульминацией стал гейм при счете 5:4 в третьем сете, когда Джокович сделал решающий брейк, просто включив режим локдауна. Себастьян атаковал изо всех сил, клал мяч по углам и близко к линиям, но все равно получал неудобные ответы.

Сложный смэш с отскока Корда пробил в сетку, а в следующем похожем розыгрыше проиграл матч.

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Начиная с сентября, Джокович проиграл всего один матч из 24. В Аделаиде он выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся с Рафаэлем Надалем на четвертом месте в истории. Больше трофеев взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

И хоть он и пятая ракетка мира, всем очевидно, что сейчас он – лучший теннисист мира.

На Australian Open обыграть его будет нереально сложно.

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Фото: REUTERS/Loren Elliott TPX IMAGES OF THE DAY