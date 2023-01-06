Боязно говорить, но Медведев очень хорош на первом турнире сезона. А вот у Хачанова уже 22 (!) поражения от топ-10 подряд

Дальше, скорее всего, Джокович.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде Даниил Медведев встретился с Кареном Хачановым – и очень убедительно победил со счетом 6:3, 6:3.

Вообще на первом турнире сезона Медведев заставляет вспоминать свои лучшие времена. В первом круге он выцарапал победу, отыграв девять сетболов в первой партии, но потом в двух матчах отдал всего девять геймов и играет прекрасно.

Против Хачанова он особенно впечатлял в концовках сетов.

И в первой партии, и во второй начинал он не особо классно: много ошибался, не очень хорошо контролировал мяч и давал сопернику шансы. На старте первого сета Даниил отыгрывал два брейк-пойнта, а на старте второго – вообще отдал подачу, распуляв кучу ударов в аут по длине.

Но стоило Хачанову взять три гейма, как Медведев перестраивался. Во-первых, он включал непробиваемую оборону. И если он принимал подачу Карена и не давал ему забить первый удар, то размен в большинстве случаев оставался за Даниилом.

Причина простая. Хачанов – очень хороший теннисист, но его игра строится на линейной агрессии с задней линии, он стремится разводить соперника по углам и забивать глубокими ударами. Однако движение Медведева эту тактику нивелировало, и Хачанову не хватало разнообразия, чтобы воспользоваться пространством, которое он открывал.

Медведев вытащил невероятный удар, и в итоге Карен чуть не попал по ширине

Против Медведева надо хорошо укорачивать, много и качественно ходить к сетке. А Хачанов это все делал точечно и не справлялся с теми ответами, которые находил Даниил.

Кроме того, непробиваемость соперника явно психологически давила на Карена. Он стремился играть еще ближе к линиям, забивать наверняка – и это приводило к ошибкам. Даже в выигрышных позициях, как, например, на брейк-пойнте при счете 3:4 во втором сете.

Во-вторых, Медведев в концовках сетов сам становился агрессивнее, выполнял прекрасные переводы по линиям, выбивал Хачанова из позиции.

И главное – он держал мяч очень глубоко, тем самым решая две задачи: притуплял атаку Карена и перехватывал инициативу.

В-третьих, у Даниила очень хорошо включалась первая подача, на которой он весь матч практически не проигрывал очки.

В целом эта комбинация – неприступная оборона, помноженная на агрессию и дополненная неберущейся подачей, – это то, что и делает Медведева претендентом на звание лучшего игрока мира. И Хачанов не нашел инструментов, чтобы что-то с этим сделать. Его единственной надеждой в матче был спад Даниила – а тот, наоборот, только прибавлял в ключевые моменты.

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Так почему об этом боязно говорить? Потому что в прошлом году мы много раз видели, что Медведев играет так, как играл на пике могущества в 2021-м. Но потом он резко сбавлял, и все куда-то терялось.

Например, он отлично провел турнир в Лос-Кабос в начале летнего хардового сезона – а потом не впечатлил на североамериканских «Мастерсах» и US Open.

Он блестяще выиграл турнир в Вене – после чего завершил сезон четырьмя поражениями подряд.

Да и в межсезонье он мощно стартовал на выставочном турнире в Эр-Рияде – но закончил его проигранным финалом против Тэйлора Фрица, в котором упустил кучу шансов и по сути провалил два тай-брейка.

Сейчас игру Даниила, скорее всего, ждет первая большая проверка – матч с Новаком Джоковичем в полуфинале. Если тот, конечно, обыграет Дениса Шаповалова.

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А у Хачанова продолжается очень неприятная серия – уже 22 подряд поражения от игроков топ-10. Последний раз он побеждал соперника такого уровня еще летом 2019-го, когда Медведев, например, еще не входил в десятку.

Вообще с топ-10 Карену очень тяжело – матч с Даниилом стал для него 50-м против таких противников, и он потерпел 40-е поражение.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Brake; REUTERS/Loren Elliott