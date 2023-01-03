Медведев начал сезон безумием – отыграл 9 сетболов!

Ну и старт.

Даниил Медведев начинает сезон-2023 в Аделаиде, на маленьком, но мощном турнире, куда еще приехали очень многие топы: Новак Джокович, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Янник Синнер и уже вылетевшие Феликс Оже-Альяссим и Хольгер Руне.

Медведеву в первом круге достался непростой соперник – взрывной Лоренцо Сонего. И матч получился феерическим: они почти два часа играли сет с небольшим, в первой партии Медведев отыграл девять сетболов, и в итоге Сонего снялся из-за судорог при счете 7:6(6), 2:1.

***

Сонего – парень агрессивный. И в этом матче он хорошо справлялся с тремя задачами.

1. Захватывать контроль при помощи очень острых форхендов.

2. Как можно чаще находить возможность прорыва к сетке.

3. Использовать подачу, чтобы вскрывать пространство на корте – и атаковать его.

Медведев на это отвечал забористыми обводящими.

Да и в целом в обороне и в движении он был очень хорош, что позволяло ему давить на самое слабое место итальянца – стабильность. Вот этот розыгрыш он, например, в итоге выиграл.

Проблемы начинались, когда сам Даниил терял стабильность. Например, при счете 4:5 в первом сете ему пришлось отыгрывать шесть сетболов – большую часть которых сопернику принесли диковатые удары в большие ауты.

Но тогда на помощь пришла подача. Из шести сетболов только на одном Сонего удалось войти в розыгрыш – в остальных случаях Даниил отыгрывался одним ударом.

А единственное исключение, кстати, еще раз продемонстрировало силу обороны Медведева. Итальянец там дважды попал в заднюю линию – причем второй раз хорошо так, плотно, – но Даниил не дал ему превратить это в позиционное преимущество, и в итоге тот ошибся в попытках второй раз захватить инициативу.

При счете 5:6 Медведев отыграл тройной сетбол – причем в том случае Сонего по большей части заработал его сам за счет отличного давления. И в том гейме было еще интереснее. Один сетбол Даниил отыграл подачей, еще один – за счет прекрасной глубины ударов.

А потом Сонего упустил самый реальный шанс вырвать сет. Медведев пошел к сетке, но подготовительный удар выполнил довольно центрально, и итальянец должен был обводить его с форхенда.

Но не попал совсем чуть-чуть.

Даниил снова спасся, а на тай-брейке оказался смелее в самый решающий момент – при счете 6:6 он сделал мини-брейк, отлично запутав ноги итальянца и воспользовавшись этим для рывка к сетке.

А когда Медведев взял сет, все напряжение вылилось в радость.

Через три гейма второй партии у Сонего начались судороги, и он снялся с матча.

«Это безумие. По-моему, это первый раз в жизни, когда я отыграл девять сетболов. Ну и матч для начала сезона! Очень жаль, что он закончился досрочно, и я желаю Лоренцо скорейшего восстановления.

Это был отличный матч, и я удивился, когда Лоренцо снялся. Отличный матч. Некоторые моменты мы оба могли бы провести на более высоком уровне, но с учетом того, что это первый матч сезона, борьба была отличной», – прокомментировал победу Медведев.

Теперь он сыграет с Миомиром Кецмановичем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе