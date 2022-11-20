29 минут – столько длился самый длинный розыгрыш в теннисе. 643 удара!

«Я думала, что с ума сойду».

В 2014 году на «Мастерсе» в Майами Яркко Ниеминен обыграл Бернарда Томича в одном из самых коротких матчей в истории ATP-тура – встреча длилась всего 28 минут.

А ровно за 30 лет до этого на женском турнире в американском Ричмонде состоялся матч, в котором один розыгрыш длился дольше. Он состоял из 643 ударов и продолжался 29 минут. Разыграли его Вики Нельсон и Джин Хепнер, которые на тот момент были 93-й и 172-й ракетками мира.

Естественно, это самый длинный розыгрыш в истории. Причем состоялся он в очень важный момент – при счете 11:10 на тай-брейке второго сета. Нельсон за эти 29 минут отыграла сетбол, потом взяла еще два очка и оформила победу 6:4, 7:6(11).

Про тот розыгрыш она сразу после матча рассказала: «Я думала, что с ума сойду. Что бы я ни делала с мячом, она его отбивала. Мне понадобилось очень много времени, чтобы набраться смелости и войти в корт. Но она наконец бросила короткую свечку, и я забила – навсегда».

29-минутный розыгрыш – это на самом деле только один эпизод довольно безумного матча. Один лишь тай-брейк в нем длился час и 47 минут. Получается, что в среднем на розыгрыш одного очка уходило 4,86 минуты.

А в целом матч продолжался 6 часов и 31 минуту. До 2013-го он был самым длинным матчем в истории, прошедшим в течение одного дня. Но потом рекорд побила парная встреча Кубка Дэвиса, в которой Томаш Бердых и Лукаш Росол за 7 часов и одну минуту обыграли Стэна Вавринку и Марко Кьюдинелли. Но они провели пять сетов, а решающий завершился со счетом 24:22.

Если посчитать, то получится, что мужчины провели 81 гейм за 421 минуту (в среднем 5,19 минуты на гейм), а Нельсон и Хепнер – 23 гейма за 391 минуту и тратили в среднем 17 минут на гейм.

Нельсон объясняла, почему игра была такой тягучей: «Мы в принципе стояли на задней линии и бросали свечки». При этом, по словам Хепнер, по ходу игры у нее не было ощущения, что прошло так много времени: «Когда ты попадаешь в такое подобие гипнотического состояния, течение времени искажается. Я понятия не имела, что прошло шесть с половиной часов».

К сожалению, видео с этого матча не сохранилось. Да и вообще информацией о рекордном розыгрыше история обязана ричмондскому журналисту Джону Пакетту, которого каким-то чудом занесло на трибуны. Он рассказывал, что в какой-то момент начал считать количество ударов в каждом размене:

«Они были такими длинными, так что я, естественно, подумал: «Кто знает, сколько они в итоге будут играть?» Я даже не могу точно сказать, почему я смотрел этот матч. Я рад, что посмотрел, потому что он оказался историческим. Но это точно не был один из лучших моментов моей журналистской карьеры».

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После матча Данбар извинилась перед линейными судьями и позвонила своему парню. Он вспоминал в интервью New York Times в 2009-м: «Она сказала, что это был худший день в ее жизни. Я спросил, проиграла ли она. Она ответила, что нет, но вот только ушла с корта. И я посоветовал ей представить, каково сейчас Джин».

Спустя 25 лет сама Данбар прокомментировала тот разговор с молодым человеком и объяснила, почему назвала тот день худшим в ее жизни: «Я провела целую вечность на корте, и это казалось нелепым. Нелепо, что мне пришлось столько всего пережить, чтобы выиграть один матч».

За тот турнир она заработала 775 долларов призовых, а проигравшая Хепнер – 475.

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Фото: Gettyimages.ru/Denver Post / Contributor; globallookpress.com/Christian Pfander/Freshfocus