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Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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Считаем чужие деньги.

В конце сезона Новак Джокович выиграл итоговый турнир ATP и получил за это рекордные для тенниса призовые – 4,7 млн долларов. А вообще за карьеру серб на корте выиграл уже 164,7 млн – и отрывается ото всех в историческом рейтинге больше чем на 30 млн.

В этом рейтинге бросается в глаза то, что все его участники – игроки, которые очень плотно играли в 2010-е.

Для сравнения: в мужском рейтинге по призовым из игроков, которые взлетели в 80-е, выше всех стоит Борис Беккер – на 15-м месте с заработком 25 млн. Из тех, кто основную часть карьеры провел в 80-е, лидером стал Иван Лендл – 22-е место и 21,3 млн.

В женском рейтинге из теннисисток 90-х выше всех забралась Мартина Хингис – 11-е место и 25 млн. А из игроков 80-х в лидерах Штеффи Граф (№17, 21,9 млн) и Мартина Навратилова (№18, 21,6 млн).

Рост призовых в последние 10-15 лет иллюстрирует то, что на седьмом месте в лидерах ATP по призовым стоит 25-летний Александр Зверев. Его большая карьера началась в 2015-м, когда он дебютировал в топ-100, а большие заработки – с 2017-го, в котором он взял два «Мастерса». За эти 5-7 лет он выиграл уже 32 млн долларов.

Большая карьера 19-летнего Карлоса Алькараса длится всего полтора года, и за это время он заработал 9,3 млн – больше, чем звезда 80-х, экс-первая ракетка мира и победитель семи турниров «Большого шлема» Матс Виландер.

Конечно, нужно учитывать инфляцию и разную покупательную способность денег в разные времена. Но даже так 7,2 млн, с которыми Виландер ушел из тура в 1996-м, превращаются в примерно 14 млн современных долларов. Это заработок на уровне Андрея Рублева.

А у Пита Сампраса после пересчета было бы примерно 70 млн призовых – всего на 7 млн больше, чем у Энди Маррея. При этом Сампрас взял 14 «Больших шлемов», а Маррей – три.

За последние несколько десятилетий призовые на турнирах взлетели в разы.

Этой таблицей можно иллюстрировать разницу в заработках между мужчинами и женщинами.

В WTA была аномалия: итоговый турнир-2019, на котором теннисистки разыграли $14 млн. Но в целом призовые в женском туре заметно ниже.

Даже по цифрам из таблицы нужно отметить: например, в 2011-м в мужском туре был только один турнир с призовым фондом 355 тысяч, а на всех остальных он составлял значительно больше. В WTA же 220 тысяч – это стандарт для всех турниров низшей категории.

В 2022-м ситуация та же: 239 тысяч долларов – стандарт для женского тура, а в мужском 417 тысяч – единичный случай. В целом призовые на самых мелких турнирах составляли около 500 тысяч.

Рост призовых в женском туре тоже не поспевает за мужским. В ATP с 2011-го по 2022-й минимальный призовой фонд на турнирах вырос на 17%, а в WTA – на 9%. А если в мужском туре брать не отдельные турниры, а средние минимальные показатели, то рост еще больше – около 25%.

При этом в целом, по официальным данным, объем призовых, который разыгрывается в WTA, с 2011-го по 2020-й, например, вырос в два раза – с 90 млн до 180. Правда, не очень понятно, откуда ассоциация взяла эту цифру, потому что в этом году в ATP было разыграно столько же, а там и турниров больше и призовые фонды у них выше.

Еще один показатель неравенства – это максимальные заработки. Мы посмотрели самые прибыльные сезоны в трех последних десятилетиях, а также в этом сезоне.

Только в этом сезоне сумма получилась примерно равной – Новак Джокович обошел Игу Швентек чуть меньше чем на 100 тысяч. Но тут нужно учитывать, что серб пропустил полсезона, а Швентек почти весь год доходила до финалов и брала титулы.

И цифры Швентек еще больше впечатляют с учетом коронавирусного спада призовых, который особенно коснулся WTA. Но ATP он тоже затронул – например, мы посчитали, что, если бы Джокович повторил свои результаты рекордного 2015-го в этом сезоне, он бы заработал почти на полтора миллиона долларов меньше (при расчетах мы заменили выигранные сербом турниры в Пекине и Шанхае на турнир в Астане и «Мастерс» в Париже).

Отдельная тема, касающаяся теннисных призовых, – это неравенство между супертопами и простыми игроками. Например, в 2011-м лидер сезона по призовым в WTA заработала в 25 раз больше теннисистки на сотом месте, а в ATP лидер превзошел №100 в 42 раза. В этом сезоне разница составила 20 и 16 раз соответственно.

При этом нижняя планка заработков за последние 11 лет значительно выросла, а неравенство между мужчинами и женщинами – в процентном соотношении снизилось.

Большие теннисные турниры зарабатывают сотни миллионов – и это даже мало. А игроки хотят большую долю прибыли, поэтому призовые растут

Теннис – это четвертый по популярности вид спорта в мире и первый среди индивидуальных. При этом недореализованность его коммерческого потенциала отмечают все – от журналистов до нынешнего руководства туров. В первую очередь это касается телеправ, прибыль с которых у тенниса по сравнению с другими спортивными гигантами просто крошечная. В мировом масштабе он уступает даже хоккею, крикету, гольфу и бейсболу, которые значительно превосходит по количеству поклонников.

При этом крупные теннисные турниры – это очень мощные экономические явления. «Мастерс» в Майами, к примеру, генерирует для экономики штата Флорида 400 млн долларов – за счет того, что привлекает примерно 400 тысяч зрителей, которые снимают номера в гостиницах, ходят в рестораны, покупают что-то в магазинах и так далее.

Для сравнения, главное спортивное событие США – Супербоул, в 2020-м прошедший в Южной Флориде – сгенерировал 572 млн.

Так что большие теннисные турниры всегда зарабатывали очень много денег. Тот же Майами в прошлом году продал 385 305 билетов в среднем по 40 долларов. Получается, что только на них турнир заработал примерно 15 млн. А еще у него есть много спонсоров, доходы от телеправ и много других источников прибыли.

Нынешний стремительный рост призовых обусловлен тем, что турниры заставили выделять игрокам большую долю прибыли. Процесс активизировался в 2012-м с турниров «Большого шлема».

Тогда перед Australian Open игроки ATP угрожали турниру бойкотом и требовали увеличения призового фонда – причем они настаивали на более справедливом распределении денег, чтобы больше платили не только тем, кто доходит до решающих стадий, но и тем, кто проигрывает рано. Таким образом хотели добиться того, чтобы больше теннисистов могли зарабатывать теннисом.  

Сергей Стаховский, тогда состоявший в Совете игроков, рассказывал, что бойкот поддерживали многие игроки, но от него решили отказаться, потому что это было бы несправедливо по отношению к организаторам. Кроме того, по его словам, примерно 80% топ-игроков поддерживали меры по повышению призовых для нетопов.

В целом тогда было желание, чтобы «Большие шлемы» выделяли большую долю своей прибыли на выплаты игрокам. Но речь шла не только о ТБШ, а вообще обо всех крупных турнирах, которые с 2009 года стали обязательными для участия для всех, кто попадает на них по рейтингу.

«У всех есть претензии. Мне не нравится, что Индиан-Уэллс и Майами – обязательные турниры, и если я проиграю в первом круге, то уйду в минус. Я не заработаю на этих турнирах, а мне придется провести четыре недели в Штатах, потратиться на самолеты, на гостиницы… Если ты вылетаешь в первом круге, то не можешь заплатить тренеру», – рассказывал Стаховский.

Вопрос бойкота Australian Open-2013 обсуждался весь следующий год, но в итоге и до него не дошло – турнир значительно поднял призовые, причем это коснулось и вылетевших в первых кругах. И примеру последовали все «Большие шлемы». Например, на Australian Open-2013 призовые за первый раунд по сравнению с предыдущих сезоном выросли на 38%, а за чемпионство – на 5,65%. На US Open вылет в первом круге в 2013-м принес на 39% больше, чем в 2012-м, а чемпионство – на 36%.

И за последние 10 лет призовые за первые круги продолжили очень мощно расти.

Стаховский в этом году рассказал, что этот процесс – чуть ли не персональная заслуга Роджера Федерера, который тогда возглавлял Совет игроков: «Если бы не Федерер, я сомневаюсь, что нам бы удалось этого добиться. Когда он ведет переговоры или в чем-то убеждает – это совершенно другое дело. Мы очень много лет это обсуждали, и переговоры шли тяжело, но у нас была большая группа игроков, готовых что-то делать.

И сделки Роджер добился тем, что сказал: «Мы можем либо договориться сейчас, или вы можете разговаривать с Жилем Симоном и Сергеем Стаховским». Это было забавно».

Примечательно и то, что во время пандемии, когда призовые на всех турнирах снижались, на большинстве соревнований выплаты за первые круги либо оставались неизменными, либо даже увеличивались.

В последние пару лет игроки снова требуют повышения доли прибыли турниров, которая будет уходить на призовые, – это, в том числе, одна из основных задач профсоюза PTPA, созданного Новаком Джокович и Вашеком Поспишилом. Для этого они требовали провести независимый аудит всех турниров, чтобы точно знать, сколько они зарабатывают, а потом уже на основе этих данных вести переговоры.

Но сейчас в ATP, например, ввели в действие 30-летний план развития. Он предполагает в том числе то, что турниры будут выделять призовой фонд, а также делиться с игроками прибылью. Однако PTPA недовольна тем, что им пойдет не часть общей выручки, а часть прибыли – то есть суммы, которая остается уже после расходов. Они утверждают, что турниры могут искусственно завышать свои траты (например, повышать зарплаты руководству и запускать не всегда необходимые инфраструктурные проекты) и таким образом не доводить деньги до теннисистов.

И в целом в контексте призовых главная претензия игроков к системе – их просят довериться турнирам, потому что они якобы их партнеры и выделяют им столько денег, сколько могут. Но многие игроки этому не верят.

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Несмотря на все конфликты и противоречия, ATP объявила, что в следующем году в туре будут разыграны рекордные 217,9 млн долларов, а по сравнению с 2022-м общий призовой фонд вырастет на 37,5 млн.

Шарапова так гордилась своими сладостями и продавала их на $10 млн. Но бизнес втихую закрылся – якобы после суда с незрячей

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Фото: Gettyimages.ru/ Julian Finney, Doug Benc, Dennis Grombkowski; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency , Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

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