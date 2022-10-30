Медведев взял первый же турнир после рождения дочки – и мило посвятил титул жене. А еще отобрался на итоговый и вернулся в топ-3

Мощно подошел к концу сезона.

Когда несколько недель назад мы обсуждали сезон Даниила Медведева (и то, что по стандартам россиянина он получается не очень впечатляющим), то в качестве одного из вариантов дальнейшего развития событий предполагался сценарий-2020 – когда в конце года Даниил взлетел на феноменальный уровень и закончил его титулами «Мастерса» в Париже и итогового турнира.

Судя по турниру в Вене, на котором Медведев выиграл свой 15-й титул, сейчас он нацелен на нечто подобное.

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Находить свой лучший уровень Даниил начал еще на турнире в Астане – но там он травмировался по ходу феерического полуфинала против Новака Джоковича.

К счастью, травма не оказалась серьезной, он быстро восстановился, а в Вене продолжил движение вверх. По ходу турнира он сам сказал: «Я очень давно искал этот уровень, и с ним я способен выигрывать крупнейшие титулы».

Вообще всю неделю и отдельно по ходу финала против Дениса Шаповалова (4:6, 6:3, 6:2) было четкое впечатление, что мяч наконец-то снова слушается Даниила. Поэтому у него проходят даже самые возмутительные удары, которые и делают его супертопом.

Например.

Медведев сейчас настолько уверенно контролирует мяч, что попадает феерические удары, даже когда бьет чуть ли не ободом. Перед тем, как праздновать эту красоту, он извинился перед соперником за везение.

А еще Медведев замечательно двигается и в тяжелых оборонительных ситуациях находит неприятные для противников решения.

Опять же, в Вене он говорил о физическом состоянии и движении: «Обычно после травмы непросто, но я играл здорово. Если я мог вытащить мяч, то я его тащил».

Кроме того, подача, которая большую часть сезона не дотягивала до высочайших медведевских стандартов, сейчас оставляет более устрашающее впечатление и работает очень эффективно.

В общем, есть ощущение, что Даниил потихоньку решает проблемы, которые у него возникли в этом году.

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В Вене Медведев провел первый турнир после рождения дочери – и посвятил титул своей жене Дарье: «Она сделала мне самый прекрасный подарок – мою дочь. Эти эмоции не сравнятся ни с каким титулом.

(Переходит на русский). Даша, спасибо тебе большое. Не знаю, что еще сказать, меня зажало», – сказал он на церемонии награждения.

Вообще октябрь для Даниила получается классным: он стал отцом, а в Вене гарантировал себе попадание на итоговый турнир ATP, взял второй титул в году и обеспечил возвращение на третью строчку рейтинга.

Теперь впереди «Мастерс» в Париже, где соперники должны быть мощнее. Но кажется, что Медведев сейчас уже ко всему готов.

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Фото: REUTERS/Lisa Leutner