№9 в мире Халеп попалась на допинге – препарате для выработки ЭПО. Говорит, что не хотела мошенничать

В пятницу экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка “Больших шлемов” Симона Халеп объявила, что у нее обнаружили допинг. Сейчас она временно отстранена из тура до окончания расследования и решения трибунала.

Это редкий случай, когда на запрещенном препарате попался действующий топ-игрок. Наверное, самый крупный со времен мельдониевой дисквалификации Марии Шараповой.

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Положительную пробу Халеп сдала во время US Open. По ее словам, в ней обнаружилось вещество под названием роксадустат «в чрезвычайно малом количестве».

Роксадустат – новый препарат, который стимулирует выработку эритропоэтина. А эритропоэтин – один из самых распространенных видов допинга, который повышает уровень гемоглобина в крови, за счет этого улучшая выносливость.

Халеп утверждает, что сознательно ничего не принимала: «На протяжении всей карьеры мысль о мошенничестве даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которым меня учили. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно растерянной и преданной.

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала запрещенные вещества, и я верю, что рано или поздно правда победит».

При этом пока что она не выдвигает никаких версий о том, как запрещенный препарат мог попасть в ее организм.

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Этот сезон стал для румынки годом возрождения. По ходу 2022-го она опускалась за пределы топ-25, но в итоге стала одним из лидеров тура по выигранным матчам, взяла крупный титул в Торонто и сейчас занимает девятую строчку рейтинга.

При этом еще до допинговой истории она досрочно завершила сезон после ринопластики и психологических проблем: «Проиграв на US Open, я поняла, что полностью вымотана психологически.

Уже много лет у меня проблемы с дыханием, которые со временем лишь усугублялись, и я решила последовать совету врачей и сделать необходимую операцию».

Это объявление она сделала 15 сентября. О положительной пробе ее уведомили 7 октября. А вскоре после этого ее тренер Патрик Муратоглу ушел к Хольгера Руне, потому что Халеп посоветовала ему не ждать ее во время перерыва в карьере.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Elsa