Джокович снова неудержим: взял третий титул подряд и показал, что еще поборется за звание величайшего

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Сезон-2022 – возможно, самый странный в карьере Новака Джоковича: депортация из Австралии, пропуск всех турниров в Северной Америке из-за отсутствия вакцинации против коронавируса, победа на «Уимблдоне» без рейтинговых очков.

Но весь этот хаос и отсутствие ритма не мешают сербу на корте, особенно во второй половине года. Начиная с мая, он проиграл два полноценных матча – Карлосу Алькарасу в Мадриде и Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос». За этот период на его счету победы на всех категориях турниров: «Большом шлеме» («Уимблдон»), «Мастерсе» (Рим), ATP 500 (Астана) и ATP 250 (Тель-Авив).

Джокович не проигрывает уже 16 матчей подряд, а в Астане взял третий подряд турнир и решил главную задачу на осень – гарантировал себе место на итоговом.

В финале в Казахстане Новак убедительно победил Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.

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Всем прекрасно известно, что из себя на корте представляет Джокович. Матчи с сербом – это не только ультимативная проверка атакующих навыков (потому что он, возможно, лучший нейтрализатор в истории), но и одна из самых сложных проверок обороны (потому что подача и форхенд остаются немного недооцененными элементами его величия).

В финале Джокович был близок к своему нынешнему идеалу. Он проиграл всего семь очков на подаче, попадая первым мячом в 79% случаев. А в розыгрышах допустил всего семь невынужденных ошибок – две из которых пришлись на последний гейм.

В том гейме он упустил два матчбола, причем на втором Циципасу дико повезло с нетболом после приема. Как на это отреагировал Новак? Да вот так.

Идеальным бэкхендом в заднюю линию, завершившим непростой размен.

Так что Джокович сейчас очень-очень хорош. Он сам говорит, что психологически чувствует себя свежим, что он очень мотивирован – а в таком состоянии соперникам стоит его бояться.

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Новак в воскресенье был так прекрасен, что Циципас на церемонии награждения сказал: «Это был твой турнир, другой итог был бы неправильным. Чувствую себя немного виноватым, потому что злюсь безо всяких причин. Мистер Джокович заслужил трофей, и я не мог ничего сделать, чтобы это изменить».

Трудно сказать, смог бы Циципас изменить итог матча, но он точно мог сделать его более напряженным.

Да, по ходу игры Стефанос временами был в тупике и всем видом показывал, что не знает, что ему делать – настолько хорошо Джокович отвечал на все, что он ему предлагал. Так что грек пытался что-то придумывать: например, в проигранном гейме на подаче при счете 2:2 во втором сете он включал спонтанный серв-энд-воллей (проиграл очко, получив прием в ноги) и дропшот (кинул его в середину сетки).

Но, как кажется, главной проблемой Циципаса было не то, что его основная игра не работала. А то, что в двух геймах она просто отключалась. Два брейка Джокович сделал, когда Стефанос вообще не попадал первой подачей и сорвал четыре форхенда.

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Джокович выиграл 90-й титул в карьере (пятый результат в истории), причем 55-й раз взял турнир, по дороге обыграв минимум двух соперников из топ-10. Для сравнения у Федерера только 39 таких титулов, а у Надаля – 37.

Новак явно не считает борьбу за звание величайшего в истории проигранной. До Надаля ему не хватает всего одного «Шлема».

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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev