Браво, Алькарас и Синнер, за новую классику на US Open! Таких драмы и качества молодые еще не выдавали

Лучший матч турнира.

Одной из претензий к новому поколению игроков стало то, что у них не было знаковых матчей, когда на важнейших этапах крупнейших турниров они выдавали бы зрелище, сравнимое с противостояниями Федерера, Надаля и Джоковича.

В среду 19-летний Карлос Алькарас и 21-летний Янник Синнер в четвертьфинале US Open показали, что новая классика будет – и даже не хуже старой.

6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 в пользу Алькараса. 5 часов 15 минут бескомпромиссной борьбы и невероятных ударов. И сколько поворотов сюжета!

Во втором Синнер отыграл пять сетболов, а в третьем – подачу на партию. В четвертом спасался уже Алькарас – отыграл матчбол на приеме при счете 4:5. В пятой партии казалось, что у него есть преимущество – но он первым проиграл подачу. Однако сразу же вернул брейк и взял четыре гейма подряд.

Стэн Вавринка, кое-что понимающий в эпических битвах, по ходу встречи написал: «Как же хорош этот матч». Фелисиано Лопес заявил, что по качеству ударов не видел ничего лучше. А четвертьфиналистка женского турнира Кори Гауфф рассказала, что у нее самолет в шесть утра, но она не может оторваться. В итоге сидела до самого конца – а он получился самым поздним в истории турнира.

Это было действительно эпохально.

***

Весь матч Алькарас и Синнер обменивались такими ударами, что казалось, будто трансляция идет с ускорением. На задней линии оба играли невероятно быстро, мощно и глубоко. А когда они оттуда уходили, на восхитительные удары одного такими же невероятными отвечал второй.

Но в целом в этой борьбе Алькарас выглядел чуть более убедительно, потому что по мощи на задней линии Синнеру не уступает, но при это он чуть разнообразнее. И способен творить чудеса.

Однако Синнер брал за счет нереальной цепкости в ключевые моменты. Во втором сете он отыграл пять сетболов, на четырех выполнив неберущиеся подачи. Еще один Алькарас упустил сам, сорвав простой форхенд.

А когда было нужно, Янник нашел вот такую красоту с приема первой подачи.

Этот прием – вообще одна из вещей, которая делает Синнера сложным соперником для испанца. Карлос очень любит выбивать противников с корта крученой подачей и потом атаковать пространство. Но Янник умеет встречать мяч рано и нейтрализовывать.

В третьем сете Синнер провел посредственный гейм при счете 5:5, но потом, оказавшись у стенки, феноменально и очень агрессивно отработал на приеме, отыграв подачу на партию. И затем провел идеальный тай-брейк в духе Фрэнсиса Тиафу – 7-0.

В четвертой партии уже у Янника образовалось преимущество, он выглядел стабильнее и агрессивнее, а Алькарас был немного выведен из себя и, например, жаловался тренеру, что не знает, куда подавать (сразу после этой жалобы он взял два гейма на подаче под ноль).

Но тут новый поворот. При сете 5:4 в четвертом Алькарас отыграл матчбол, продавив Синнера с приема второй подачи.

А потом Янник сам себе сделал брейк, выполнив двойную ошибку (у него их вообще было 11 за матч – очень много) и сорвав драйв-воллей на брейк-пойнте, когда у него был открыт весь корт. После этого Алькарас воспрял и вырвал сет.

И да, в пятом Янник снова вел с брейком, но это не было логичным поворотом, потому что по сравнению с предыдущими партиям он больше ошибался и постоянно оказывался под давлением. И нужно отдать должное Алькарасу, который, наошибавшись на брейк, взял себя в руки и реализовал игровое преимущество.

А возникло это преимущество по трем причинам.

1. Алькарас лучше держался в розыгрышах и в целом меньше ошибался. А Синнер чуть-чуть запаздывал к мячу и много бил в сетку и аут по длине.

2. Алькарас был свежее физически. Например, как вам такое на шестом часу игры?

3. У Синнера просела первая подача, а вторую Карлос атаковал стабильно, мощно и беспощадно. Янник же, для сравнения, в последнем гейме при счете 30:30 вообще не принял второй мяч.

Получилась интересная картина. Игровое преимущество у Синнера было только в одной партии из пяти – и он ее проиграл. Даже по балансу выигранных очков видно, что Алькарас в целом был посильнее – он взял на 16 больше, 199 против 183.

***

Алькарас поражает весь год и до сих пор находит новые способы удивлять. На летних турнирах на харде у него были психологические проблемы из-за его нового статуса топа и фаворита на любых соревнованиях. И он открыто это признавал.

Каким-то образом за месяц ему удалось решить все трудности и снова стать несгибаемым в самые важные моменты. Карлос выиграл уже два пятисетовых матча подряд (в обоих случаях отыграв брейк в пятом), впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и продолжает борьбу за первую строчку рейтинга.

Дальше его ждет Фрэнсис Тиафу.

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Фото: East News/Matthew Stockman/Getty Images/AFP, Sarah Stier/Getty Images/AFP; Gettyimages.ru/Matthew Stockman