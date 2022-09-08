Как же больно за Рублева. Нарвался на ураган Тиафу, проиграл 6-й четвертьфинал на «Шлемах» и чуть не плакал

Отчаяние.

Андрей Рублев и четвертьфиналы «Больших шлемов» – это какая-то мистическая и трагическая история. Рублев выходил в них шесть раз и каждый раз попадал либо на топов, которые объективно чуть сильнее (Надаль в 2017-м, дважды Медведев на харде, один раз Циципас на грунте), либо на людей, которые играли как топы, которые чуть сильнее.

Ко второй категории относится Марин Чилич на «Ролан Гаррос»-2022 и вот теперь Фрэнсис Тиафу на US Open. Чиличу Рублев проиграл на решающем тай-брейке. С Тиафу получилось менее упорно – 6:7, 6:7, 4:6.

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Чтобы понять, на каком уровне американец провел этот матч, достаточно взглянуть на тай-брейк второго сета. Человек просто не может провести семь очков лучше, чем их провел Тиафу.

И на том тай-брейке Тиафу продемонстрировал более-менее все, что принесло ему победу в среду.

Три очка он взял подачей – два эйса и одна непринятая. Вообще в том сете он не проиграл на первой подаче ни одного очка. И в целом по матчу она была основой его успехов. Вторую подачу он, кстати, тоже выполнял круто – вкручивал близко к линиям, не давал легко атаковать.

Одно – мощным обострением с бэкхенда, спровоцировавшим ошибку. Поскольку Рублев любит строить атаки через давление кроссами с бэкхенда, эта диагональ была одной из важнейших в их противостоянии. И Тиафу на ней держался хорошо – особенно в ключевые моменты.

Два – возмутительной по качеству игрой у сетки. Выходы вперед для Тиафу играли ключевую роль. Потому что в разменах на задней Рублев в целом стабильнее. А за счет рывков к сетке Фрэнсис мог лишать его времени, ритма, комфорта. Ну и когда человек творит с лета и полулета такое, грех не пользоваться.

И еще одно очко Тиафу взял приемом навылет. Опять же, этот прием с бэкхенда был одним из центральных ударов матча.

В целом, когда Рублев выполнял вторую подачу, американец всегда врывался в корт, стремился встретить мяч пораньше и надавить на Андрея, пока тот еще не вышел из движения. На этой картинке синими мячиками отмечено, где Тиафу в среднем принимал вторую подачу в среду, а желтыми – где в предыдущих кругах. Как и все, он знал, что второй мяч – слабое место Рублева. И активно стремился это использовать.

Наверное, единственной претензией к Рублеву на тай-брейке второго сета могло быть то, что он не попадал первую подачу. Но в остальном Тиафу просто вырвал у него победу с руками.

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Однако в целом по матчу к Рублеву могут быть вопросы из-за того, как он проводил ключевые моменты. Например.

Тай-брейк первого сета, счет 1:2, Андрей только что отыграл мини-брейк. Тиафу в розыгрыше бросает непонятный дропшот – Рублев с него бьет в сетку.

Третий сет, счет 3:3, на подаче Рублева 30:30. Он ковыряет форхенд в сетку после не самого опасного приема американца.

Брейк-пойнт в том же гейме. Тиафу на сетке бросает не самый качественный дроп-воллей, Андрей добегает с запасом – и бьет обводку в аут по длине.

Третий сет, 4:5, Тиафу подает на матч, явно нервничает (в предыдущем гейме на подаче пришлось отыгрывать два брейк-пойнта). Рублев не принимает две вторых подачи.

И того спокойствия, с которым Андрей провел два предыдущих матча, не было и в помине. Вернулись все старые проблемы: крики, удары кулаком по ракетке и ракеткой по ногам. В целом было ощущение, что момент на Рублева явно давит.

Поэтому, когда это было особенно нужно, он не мог вытащить себя на новый уровень. А Тиафу мог и делал это регулярно. И, наверное, это самое болезненное. Наверное, из-за этого, россиянин вот так отреагировал на проигранную в третьем сете подачу.

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Несмотря на поражение, Рублев в понедельник вернется в топ-10. Только вряд ли это его особо утешит.

А Тиафу впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и поборется с Карлосом Алькарасом или Янником Синнером. И когда он играет так, как против Надаля в четвертом круге и Рублева в четвертьфинале, нет сомнений, что он может бороться за титул.

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Фото: REUTERS/Robert Deutsch-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Matthew Stockman