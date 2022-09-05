Рублев – второй игрок из России в 1/4 финала US Open. Ему не помешали ни жарища, ни дождь, ни вареный Норри

Качество.

В субботу Андрей Рублев на US Open провел эпичный матч против Дениса Шаповалова и затащил его на решающем тай-брейке. Два дня спустя он буднично и деловито разобрался с девятой ракеткой мира Кэмероном Норри – 6:4, 6:4, 6:4.

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Очень часто после разгромов игроки говорят, что матч на самом деле был намного упорнее, чем кажется по счету. В этот раз ситуация обратная – матч был намного менее упорным, чем предполагает счет.

Не очень понятно, что случилось с Норри, но он в понедельник был прямо плох. В лучшие дни британец практически не ошибается и затягивает соперников в длинные размены, в которых сводит с ума тем, что варьирует очень крученый форхенд с очень плоским бэкхендом.

И при этом в последние годы Норри добавил агрессии, что и сделало его одним из самых побеждающих теннисистов мира (со старта прошлого года он выиграл 100 матчей из 145 и на 10 турнирах дошел до финала).

Однако против Рублева британец только по официальной статистике допустил 35 невынужденных ошибок (при 26 виннерсах). По личным ощущениям их было намного больше.

В целом Норри казался каким-то потухшим и вареным. Немного активизировался он только в концовке третьего сета, когда сломал ракетку и после этого выиграл шесть очков подряд. Тогда он не только начал показывать теннис, который от него привыкли видеть, но и пользовался везением. Например, одно очко взял смэшем в трос, от которого мяч перевалился намертво.

Рублев на это очень рассердился, долбанул мячом в сетку и напугал Кэмерона.

Но после двух хороших геймов Норри снова потух, и Андрей его дожал.

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На контрасте с понурым британцем Рублев провел очень качественный и убедительный матч. Он спокойно делал то, что от него требовалось.

Андрей доминировал за счет стабильной и неторопливой агрессии. Он постоянно давил на британца тяжестью и глубиной ударов и доводил либо до ошибки, либо до точки в атаке.

Любимой комбинацией Рублева было кроссами с бэкхенда выбить Норри пошире, а потом войти в корт, встретить мяч рано и перевести по линии навылет. Работало стабильно.

При этом, когда шириной ударов пытался атаковать Норри, у Андрея регулярно находились ответы.

У Рублева вообще все работало хорошо – и главное, в нужные моменты. Например, выходы к сетке были одним из немногих аспектов игры Норри, в котором тот был успешен (реализовал 12 из 17). Но посмотрите, как Андрей его обвел на брейк-пойнте при счете 4:4 в третьем сете.

А еще россиянин впечатлил собранностью. Да, у него были вспышки гнева и временные неудачи – но он очень быстро оставлял их в прошлом и сосредотачивался на работе. Важно то, что такая ментальная устойчивость на US Open у него идет стабильно – в матче с Шаповаловым было так же.

Не сбивали Андрея и меняющиеся условия. Матч начался при влажной жаре, которая вынуждала Рублева выжимать напульсники.

Однако в середине второго сета пошел дождь. Над кортом закрыли крышу, но на игре россиянина не сказались ни перерыв, ни изменившиеся условия. Он все так же продолжал качественно делать то, что от него требовалось.

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Рублев четвертый раз в карьере обыграл теннисиста топ-10 на «Большом шлеме». Примечательно, что все четыре победы он одержал в Нью-Йорке – там у него 4:2 с десяткой, а на остальных ТБШ 0:5.

Андрей второй раз в сезоне и шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал «Шлема». В полуфинал он еще не пробирался. И в этот раз на его пути встанет либо Рафаэль Надаль, либо Фрэнсис Тиафу.

В четвертьфинале Рублев присоединился к Карену Хачанову. US Open уже третий «Шлем» за последние три года, на котором в 1/4 вышли два россиянина. Ранее это случилось на -2020 (Рублев и ) и на Australian Open-2021 (Рублев, Медведев и ).

А до прихода нынешнего поколения таких успешных ТБШ у российских мужчин не было с «Ролан Гаррос»-2007.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports, Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports