Кто сменит Медведева на первом месте рейтинга? Надаль – лидер в борьбе, против него Алькарас и Рууд

Постоянная рубрика – расклады.

В начале US Open пять человек участвовали в гонке за первую строчку рейтинга ATP. Ко второму понедельнику Стефанос Циципас и действующий №1 Даниил Медведев из нее выпали, и осталось три претендента:

• Рафаэль Надаль, выигравший в этом сезоне два «Больших шлема».

• Карлос Алькарас. В начале прошлого сезона 19-летний испанец был 141-м, а в начале этого – 31-м. Но в 2022-м он вышел на темпы развития великих, взял два «Мастерса» и теперь претендует на любой титул и первую строчку.

• Каспер Рууд. Финалист «Ролан Гаррос» считается специалистом по мелким грунтовым турнирам (на которых он выиграл восемь из девяти свои титулов), но в последние два года он стал показывать очень стабильные результаты и на харде (постоянно доходит минимум до1/4 на крупнейших турнирах) и в этом году сыграл в финале в Майами.

На US Open Рууд уже вышел в четвертьфинал, а Надаль и Алькарас свои матчи четвертого круга проведут в понедельник (против Фрэнсиса Тиафу и Марина Чилича соответственно). И для раскладов важно, что испанцы идут друг на друга в полуфинале.

Если смотреть цифры, ситуация следующая:

Если словами, получается такая картина.

Надаль станет №1, если:

• Выйдет в финал.

• Выйдет в четвертьфинал, а Алькарас и Рууд не выиграют титул.

• Проиграет в 1/8 финала, а Алькарас и Рууд не дойдут до финала.

Алькарас станет №1, если:

• Выиграет титул.

• Надаль не выйдет в 1/4 финала, а он проиграет финал кому-то, кроме Рууда.

Рууд станет №1, если:

• Выиграет титул не у Надаля в финале.

• Надаль не выйдет в четвертьфинал, а он проиграет в финале кому-то, кроме Алькараса.

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Фото: REUTERS/Robert Deutsch-USA TODAY Sports, Eric Bolte-USA TODAY Sports