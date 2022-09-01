Серена Уильямс – величайшая в истории?

Расследуем.

Серена Уильямс уходит из тенниса. Скорее всего, это произойдет после US Open – но это не точно. В своем объявлении американка конкретный момент ухода не проговаривала, а в редких интервью после этого объявления допускала, что поиграет и дальше. Например, про участие в Australian Open сказала: «Не думаю. Но никогда не знаешь. По ходу карьеры я поняла: никогда не говори «никогда».

Тем не менее сама Серена говорит, что, скорее всего, US Open – последний турнир в ее карьере, которая началась еще в 1995-м.

И напоследок она решила пошуметь. Во втором круге в Нью-Йорке американка, которой 26 сентября исполнится 41 год, обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт – 7:6, 2:6, 6:2. Невозможно сказать, что Контавейт сыграла плохо, но Серена все равно оказалась лучше одной из лучших в мире. И то, как она двигалась в затяжных розыгрышах в третьем сете, – это просто великолепие.

Очевидно, что Серена – величайшая теннисистка своей эпохи. И вполне возможно – величайшая теннисистка в истории.

***

Сравнивать теннисистов разных исторических периодов – дело неблагодарное. Ведь со временем меняются стили, технологии, да и вообще контекст, в котором выступают эти люди.

Например, у Серены 23 победы на турнирах «Большого шлема». По этому показателю она не лучшая в истории – у Маргарет Корт 24 титула такого уровня. Но важен контекст: 13 титулов Корт выиграла еще до 1968-го и начала Открытой эры, когда на «Шлемы» пускали только любителей. Кроме того, 11 титулов она взяла на Australian Open, который большинство топ-игроков ее времени пропускали.

Вероятно, поэтому, даже когда Серена еще не обошла всех остальных, про Маргарет Корт никто и не вспоминал. Например, болельщики Уильямс очень любят эту графику, которая показывает, что, когда Серена была далека от рекорда, медиа считали только титулы Открытой эры. И только когда американка побила достижение Штеффи Граф, люди вспомнили, что в теннис играли и до 1968-го.

Так что есть очень серьезные аргументы в пользу того, чтобы считать Серену величайшей, хотя она и выиграла меньше «Шлемов», чем Корт.

С другой стороны, есть такие же серьезные аргументы в пользу того, что Граф на самом деле нужно считать величайшей, хотя она и выиграла меньше «Шлемов», чем Серена.

Первый аргумент: немка была на 10 лет моложе Серены, когда выиграла свои 22 «Шлема». И на момент завершения карьеры она не превратилась в пассажира в туре, ее результаты на последних двух ТБШ – титул и финал. А ушла из тенниса она со словами, что выиграла все, и ей уже не особо интересно.

Второй аргумент: у Граф есть календарный Большой шлем – точнее, даже календарный Золотой шлем. В 1988-м она выиграла все четыре ТБШ и Олимпиаду.

Большой шлем, кстати, есть и у Корт – и собран он уже в 1970-м, в Открытую эру. А вот Серена его так и не выиграла. Ближе всего она подобралась в 2015-м, когда была в двух матчах, но уступила Роберте Винчи в полуфинале US Open.

Кроме того, как отмечает Кристофер Клэри из The New York Times, «Большие шлемы» вообще только в последнее время стали главным мерилом величия теннисистов. До 1990-х им уделялось куда меньше внимания – например, Род Лэйвер (дважды собравший календарный Шлем) и сейчас точно не знает, сколько ТБШ он выиграл.

Поэтому, например, кто-то может сказать, что величайшие вообще Крис Эверт и Мартина Навратилова – выигравшие по 18 «Шлемов», но в целом взявшие 157 и 167 титулов соответственно. Важно и другое: они так много играли и выигрывали, потому что выступали на заре WTA-тура, когда главные звезды должны были его тащить и продвигать. У Серены, которая в том числе за счет их трудов могла позволить себе играть намного меньше и выходить на пик формы к главным турнирам, для сравнения, 73 титула (пятый результат в Открытой эре).

В целом Серена входит в топ-5, но не лидирует по многим показателям величия:

• уже обсужденные титулы;

• выигранные матчи (четвертая);

• процент выигранных матчей (пятая);

• недели на первой строчке рейтинга (третья);

• количество сезонов, завершенных №1 (третья).

Этим ее ситуация отличается от, например, Большой тройки мужского тенниса, представители которой (в основном Надаль и Джокович) лидируют почти во всех обозначенных категориях.

Но есть одна вещь, в которой Серене нет и не было равных. Долголетие.

В списке десяти самых возрастных чемпионок ТБШ она занимает семь месть – включая четыре первых. В целом после 30-летия она выиграла рекордные и, прямо скажем, феноменальные 10 «Шлемов».

Еще она самая возрастная первая ракетка мира в истории женского тенниса – последний раз лидировала в рейтинге в 35 лет и 224 дня.

В целом можно говорить, что период с 30 до 35 лет был самым успешным и доминирующим периодом ее карьеры. В 2012-2017 годах она выиграла 92% матчей вообще и 89% матчей против топ-10. За это время она провела 66 турниров, из которых выиграла ровно половину.

И не забываем, что уже после 2017-го и рождения дочери Серена вышла в финал на четырех турнирах «Большого шлема». Начиная с 2018-го, только у Наоми Осаки столько же – а больше, чем у Уильямс, нет ни у кого.

В целом Серена Уильямс выигрывала «Большие шлемы» в 1990-х, в 2000-х и 2010-х. Она доминировала над своим поколением – у нее положительная или равная статистика со всеми топами, которые начинали вместе с ней. А потом, когда почти все ровесницы закончили, она доминировала над теми, кто моложе – у нее положительная статистика против всех больших теннисисток поколения Шараповой и Азаренко.

И даже если опустить социокультурную важность феномена Серены Уильямс (во многом благодаря ей женский теннис перестал быть спортом белых девочек из обеспеченных семей) и ее влияние на развитие игры (она показала, как далеко можно зайти в эволюции силового тенниса – и большинству силовых теннисисток настоящего очень далеко до разнообразия вращений, которым обладала Серена), именно эта комбинация доминирования и долголетия – ее главная претензия на звание величайшей в истории.

Причем не только величайшей теннисистки в истории, но и величайшей спортсменки в целом.

Первый «Большой шлем» Серена выиграла в 1999-м, а в последний финал вышла в 2019-м. Это 20 лет на высочайшем уровне.

Ее можно сравнивать разве что с лыжницей Марит Бьорген – восьмикратной олимпийской чемпионкой и обладательницей 15 олимпийских медалей (это рекорд зимних Игр среди всех видов спорта). Или с Раисой Сметаниной, бравшей медали на пяти Олимпиадах. Или с конькобежкой Клаудией Пехштайн, повторившей достижение Сметаниной.

Так что прав был Даниил Медведев, когда сказал: «У нее есть и будет потрясающее теннисное наследие. Уверен, мы и через 100 лет будем говорить о Серене Уильямс».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Scott Barbour; REUTERS/Mike Segar, Shannon Stapleton