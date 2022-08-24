Кто будет №1 в мире после US Open? Есть 5 претендентов во главе с Надалем, а Медведеву нужен минимум финал

Расклады.

Даниил Медведев приедет на US Open первой ракеткой мира. Он гарантированно продержится на первой строчке 16 недель – это 17-й результат в истории (из 27 первых ракеток мира).

Но вот уехать из Нью-Йорка первым ему будет непросто. На US Open россиянин защищает титул, так что после списания прошлогодних очков (2000) его будут обходить Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

Зверев на US Open не сыграет, так что на первую строчку претендовать не сможет. Но и без него в Нью-Йорке будет пять игроков, способных закончить турнир на вершине рейтинга. Кроме Надаля и Медведева это еще Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Расклады такие.

Главные моменты:

• Медведев, Циципас, Алькарас и Рууд могут стать №1 по итогам турнира только в случае выхода в финал. Если никто из них не доберется до решающего матча, то первой ракеткой мира будет Надаль.

• Надаль и Медведев гарантируют себе первую строчку, если возьмут титул. Тогда результаты других игроков их вообще волновать не будут.

• Циципасу, Алькарасу и Рууду титула может быть недостаточно – если в финале они обыграют Надаля. Соответственно, Надалю для возвращения на первое место будет достаточно финала во всех случаях, кроме встречи в нем с Медведевым.

• Если Надаль проиграет не позже третьего круга, а Медведев – не позже полуфинала, то в мужском туре третий раз в истории может появиться №1, не бравший «Большой шлем». Ведь в этом случае Циципасу, Алькарасу и Рууду будет достаточно финала для попадания на первую строчку.

Первым бесшлемным лидером рейтинга был Иван Лендл (но он потом взял восемь ТБШ), а вторым – Марсело Риос (он не взял ни одного).

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Фото: REUTERS/Susan Mullane-USA TODAY Sports