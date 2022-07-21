Рублев обозвал судью, получил штраф, кусал мяч и был разгромлен. Тяжелый день в Гамбурге

«Ты такой тупой».

Андрей Рублев на этой неделе отметился не только в резонансном интервью, но и выступал на турнире в Гамбурге, где в 2020-м взял титул.

В этот раз он проиграл во втором круге – 4:6, 2:6 против Франсиско Серундоло.

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На прошлой неделе Серундоло выиграл первый в карьере титул, став чемпионом в Баштаде. Сейчас молодой аргентинец показывает потрясающий грунтовый теннис. Рублев – мощный игрок, один из самых мощных в туре, но Серундоло его просто задавил.

Форхенд Франсиско на грунте – страшный удар. Если мяч прилетает под право чуть коротко или чуть мягко, аргентинец заколачивает. При этом он сейчас очень стабилен, и, возможно, первую грубую невынужденную ошибку с форхенда допустил в последнем гейме матча.

Слева Серундоло тоже очень хорош и практически постоянно выигрывал у Рублева размены бэкхенд-бэкхенд, превосходя его в хлесткости и глубине ударов.

В целом нельзя сказать, что Рублев сыграл плохо. Просто Серундоло взлетел на такой уровень, что заколачивал навылет все, что можно и нельзя. Он не дал Андрею показать его атакующий теннис, а запасного варианта, чтобы как-то остудить аргентинца, у Рублева не нашлось.

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При этом в начале матча доминировал как раз Рублев. Он вел 3:0, и, судя по всему, дальше посчитал, что судья на вышке сломал ему игру.

При счете 3:1 Рублев уступал 0:30 на подаче. Серундоло принял глубоко, и Андрей в ответ ударил в сетку. Но судья на линии в этот момент выкрикнул «аут» об ударе аргентинца. Судья на вышке уже начал спускаться, чтобы изучить отметку на корте, но Рублев его остановил, показав, что Серундоло попал.

Вышечник на это ответил, что тогда очко уходит аргентинцу. Андрея это возмутило – он посчитал, что его нужно переигрывать, потому что его сбил крик судьи. Последовал такой диалог.

АР: #####, друг. Попроси повтор.

С: Не могу.

АР: То есть, не можешь? Я, #####, чисто ударил, он крикнул «аут».

С: Он крикнул после удара.

АР: Но я чисто ударил.

С: Он тебе не помешал.

АР: Ты такой тупой.

С: За это будет предупреждение.

АР: За твою ошибку? За то, что я честно поступил? Я честно поступил. Алло.

С: За то, что ты сказал.

АР: Я сказал, что твое поведение – тупое.

С: Нет, ты не это сказал.

АР: Я сказал, что то, что ты делаешь, – тупо.

С: Нет.

В итоге Рублев подачу проиграл, но затем сразу же сделал еще один брейк. Однако преимущество удержать не удалось – Серундоло выколотил три гейма подряд.

Когда счет стал 4:5, Рублев все еще был недоволен решением судьи при счете 3:1. Он что-то сказал, пытался пожать арбитру руку и схватил его за ногу. Из этого эпизода он вышел с предупреждением за неспортивное поведение и автоматическим штрафом на очко.

К расстроенному Рублеву вышла супервайзер, и большую часть разговора они обсуждали то, что случилось в пятом гейме. Андрей снова пытался доказать, что назвал тупым не самого судью, а его решение в такой ситуации. И говорил, что игрокам очень часто приходится расплачиваться за судейские ошибки.

После этого он проиграл сет, а в начале второго – свою подачу. В этот момент в нем снова вскипел гнев, и он хотел выбить мяч на трибуны. Но это привело бы к третьему предупреждению и штрафу на гейм. Так что в итоге Андрей просто укусил мяч – это правилами не запрещено.

Дальше он продолжал злиться, но находил законные способы, чтобы выплеснуть гнев: бил себя по ногам ракеткой и цензурно кричал.

А в конце второго сета просто принял судьбу. После матча он тепло обнялся с соперником и даже пожал руку судье.

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