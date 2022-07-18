В 2013-м Радванска снялась обнаженной. Ее осудили верующие, с которыми она призывала не стыдиться Иисуса

Недопонимание.

На «Уимблдоне» состоялось знаменательное событие для всех теннисных гиков – на турнире легенд на корт вернулась волшебница Агнешка Радванска. Да к тому же в паре с экс-первой ракеткой мира Еленой Янкович. Для обеих это был первый турнир после рождения детей: Радванска в 2020-м родила сына, а Янкович год назад – дочку.

Пока Радванска выступала в туре, ее очень любили за то, что она компенсировала недостаток мощи креативностью и тонкостью. Например, она четыре года подряд выигрывала награду WTA за удар года и получила прозвище «Ниндзя».

Творить чудеса на корте Агнешке помогали не только скорость, выносливость и феноменальное чувство мяча, но и вера. Как и подавляющее большинство жителей Польши, она причисляет себя к католикам и активно участвовала в религиозных кампаниях.

Например, она сотрудничала с организацией «Крестовый поход молодых» и в 2011-м даже снялась в социальной рекламе «Я не стыжусь Иисуса». В ней она выложила из мячей слово «Иисус» и обратилась к молодежи: «Я призываю вас носить крестики. Не стыдитесь своей веры!»

Однако сотрудничество завершилось скандалом. В 2013-м Радванска снялась обнаженной для ESPN Body Issue.

«Крестовый поход молодых» после этого обвинила ее в «аморальном поведении». А представлявший организацию отец Марек Дживицкий в заявлении выступил практически с феминистским посылом: «Лично мне очень жаль, что человек, провозглашающий себя на стороне Иисуса, в то же время продвигает ментальность, в которой мужчины смотрят на женщину как на вещь, а не на дитя Божье, достойное любви и уважения».

Радванска все обвинения в объективации отрицала. По ее словам, фотосессия должна была подчеркнуть «красоту тела лучших спортсменов мира»: «Называть эти фото аморальными можно, только не учитывая контекст журнала. Более того, в них нет ничего откровенного. Я невероятно много тренируюсь, чтобы поддерживать физическую форму – и как раз этому посвящены статья и журнал».

Кроме того, Радванску по сути обвиняли в том, что она снялась в эротике за деньги. Но она и это отрицала: «Никому из участников съемок не платили. Я согласилась поучаствовать, чтобы вдохновить молодежь и особенно девочек на занятия спортом и здоровый образ жизни».

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Фото: espn.com