Надаль снялся с полуфинала «Уимблдона» – из-за надрыва мышц живота. Не верит, что сможет взять титул

Кириос поборется за трофей.

Рафаэль Надаль по ходу карьеры из-за травм пропустил 12 турниров «Большого шлема». Еще с трех он снялся по ходу. Все это не помешало ему выиграть рекордные 22 титула.

Несмотря на постоянные проблемы со здоровьем, Рафа продолжает бороться. Например, он очень много работал, чтобы выступить на «Уимблдоне». Отыграв «Ролан Гаррос» на уколах, он вместе с врачом нашел лечение хронической травмы стопы, а потом смог быстро набрать форму и выйти в полуфинал.

Но в итоге ему все же пришлось сняться – причем из-за новой травмы. Подвели мышцы живота.

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В среду мы восхищались нереальным характером Надаля, который вытащил тяжелейший четвертьфинал, несмотря на травму. Но, естественно, возникал вопрос: что будет дальше? Ответ на него не знал и сам Рафа.

В четверг днем испанская газета Marca узнала о результатах обследования Надаля. Выяснилось, что у него 7-миллиметровый надрыв мышцы. Все сразу вспомнили Australian Open-2021, на котором брюшные мышцы в третьем круге надорвал Новак Джокович – и закончил турнир с титулом.

Про Надаля тоже изначально писали, что он решил продолжать и в пятницу выйти на полуфинал против Ника Кириоса.

Вскоре после новости о надрыве испанец провел тренировку. Сообщалось, что она длилась всего 44 минуты, из которых 11 пришлись на перерыв. Из-за живота больше всего пострадала подача Надаля, и на тренировке он выполнял ее совсем мало и не в полную силу.

А к вечеру выяснилось, что сыграть Рафа все же не сможет.

«Как вам уже известно, у меня надрыв мышцы живота. Я весь день думал об этом решении. Но если я продолжу играть, то травма только усугубится. И мне очень грустно это говорить.

Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу выполнять нормальное движение на подаче.

В каком-то смысле из уважения к себе я не хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме», ­ – сказал Надаль.

По данным журналистам Стюарта Фрэйзера, во время тренировки Надаль изменил движение на подаче, чтобы разгрузить живот. Это привело к тому, что ему не хватало вращения, а мяч постоянно летел в аут по длине. То же самое было заметно в среду на некоторых вторых подачах.

И Надаль рассказал, что в 2018-м с похожей травмой вышел на полуфинал US Open против Хуана Мартина дель Потро – и в итоге ему все равно пришлось сниматься.

Рафа пояснил, что обычно на полное восстановление от такой травмы нужно 3-4 недели, а уже через неделю он сможет тренироваться – но только на задней линии, без подачи. Однако нынешний отказ позволит ему сохранить запланированное расписание на дальнейшие турниры.

«Все знают, сколько усилий я приложил, чтобы здесь сыграть. Но я не могу рисковать тем, что выпаду на 2-3 месяца. Для меня это будет тяжело. Конечно, такое все равно возможно, но я не хочу, чтобы это случилось, потому что я что-то сделал не так», – постановил 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Он погрустил, что показывал высокий уровень и мог бороться за победу, но из-за травмы приходится сниматься. Но еще отметил, что для него счастье важнее любого титула. И по его разным интервью мы знаем, что счастье ему приносит возможность играть в теннис.

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Из-за отказа Надаля в финал прошел Ник Кириос. 27-летний австралиец впервые добрался до решающего матча на «Большом шлеме».

Кириос сейчас занимает 40-е место в рейтинге. Он стал самым низкорейтинговым финалистом «Большого шлема» после №54 Маркоса Багдатиса на Australian Open-2008. А на «Уимблдоне» – после №48 Марка Филиппуссиса в 2003-м.

В воскресенье Кириос сыграет с Новаком Джоковичем или Кэмероном Норри.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay