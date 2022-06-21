Медведев проиграл пять финалов подряд. Это трагедия и провал?

Куда делась магия?

После победы на US Open Даниил Медведев пока не взял ни одного титула, а в Галле проиграл пятый финал подряд. Попробуем понять, что это вообще значит.

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Начнем с хорошего. Чтобы проиграть пять финалов, нужно выйти в пять финалов. За последние восемь месяцев кроме Медведева это сделали только Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Больше пяти решающих матчей нет ни у кого.

И финалы у Медведева были на очень серьезных турнирах. Ему вообще удалось добраться до титульного матча на всех категориях: «Большом шлеме» (Australian Open), итоговом турнире, «Мастерсе» (Париж), ATP 500 (Галле) и ATP 250 (Хертогенбош). Мощнее набор только у Надаля: два «Шлема», «Мастерс», ATP 500 и ATP 250.

Так что это результаты показывают уровень стабильности на высшем уроне, который мало кому доступен.

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Соперники в финалах у Медведева тоже были серьезные.

В Париже он проиграл Джоковичу, который в том матче еще и демонстрировал феноменальное умение адаптироваться и меняться, чтобы вывести Медведева из зоны комфорта.

На итоговом Даниила победил Зверев, тогда тоже показывавший максимально правильный и качественный теннис. Когда у немца подача и форхенд работают так, как работали в туринском финале, с ним мало кто способен что-то сделать.

На Australian Open Медведев проиграл Надалю, выжавшему из себя максимум.

В Галле Даниила остановил Хуберт Хуркач, на траве, наверное, входящий в топ-5 в мире. И к тому же проведший один из лучших матчей в карьере.

В этих четырех поражениях нет ничего сенсационного.

Единственным шоком стал Хертогенбош, где Медведева победил на тот момент №205 Тим Ван Рейтховен. Но все признают, что на том турнире представитель Нидерландов играл намного лучше своего рейтинга – чуть ли не на уровне топ-10. Пока нет доказательств, что он способен показывать такой теннис стабильно, но в тот конкретный момент он был очень и очень хорош.

Это вообще общая черта всех пяти финалов – соперники Медведева весь матч (Зверев, Хуркач, Ван Рейтховен) или решающую его часть (Джокович и Надаль) показывали теннис высочайшего качества.

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И вот тут кроется проблема. Во всех проигранных финалах Медведев или весь матч, или большую (и решающую) его часть играл не то чтобы плохо – но средне. И не делал того, что позволяло бы победить, даже несмотря на высочайшее качество тенниса соперников.

Общей чертой всех этих матчей стали проблемы с эффективностью подачи. Она не давала Даниилу столько легких очков, сколько мы привыкли видеть. Ей зачастую не хватало остроты и мощи.

Самые яркие примеры – финал в Галле, где полтора сета у Медведева не было ни одной непринятой подачи, и Australian Open, где Даниил отыграл подачу на матч, а потом сразу же отдал свой гейм. На фоне того, как убедительно он подавал в финале US Open, это выглядело очень неожиданно.

Другая проблема – неиспользованные шансы и полушансы, которые чаще всего упускались из-за невынужденных ошибок. Особенно бросается в глаза то, как часто Даниил ошибался, когда мог надавить на приеме – при счете 15:15, 30:30. Да и даже при счете 0:0 в геймах – как, например, в концовке матча с Хуркачем.

С конца 2019-го мы привыкли, что если Медведев доходит до финала, то решающий матч обычно становится для него лучшим на турнире. Именно за счет этого с августа 2019-го по US Open-2021 Даниил выиграл девять финалов из 13. Зачастую у него были проблемы по ходу турниров, но на финалах он раскрепощался и выступал очень классно.

Сейчас это не так.

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И если отойти от финалов, то средних матчей, в которых Даниил попадает на феерящих соперников и не может с ними ничего сделать, тоже становится больше.

Тут кроется еще одна проблема. Есть ощущение, что Медведев немного потерял свою суперспособность адаптироваться и удивлять. Во многих проигранных матчах он не отходит от изначального плана. Трудно вспомнить, когда он последний раз выдавал внезапное перерождение в духе полуфинала Цинциннати-2019 или финала US Open того же года.

Понятно, что зачастую такие перерождения ему и не нужны – если он показывает свой теннис на близком к максимуму уровню. И поэтому сейчас, когда что-то не получается, он просто пытается вытянуть свою базу повыше. Это вполне логичный и объяснимый подход.

Но это не магия Медведева.

Возможно, она вернется во время любимого отрезка Даниила – американского харда.

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Фото: globallookpress.com/David Inderlied/dpa, IMAGO/Mathias Schulz, Friso Gentsch/dpa; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Al Bello; East News/Sander Koning / ANP / AFP