Медведев второй раз подряд разгромлен в финале. И так кричал на ложу, что тренер ушел с трибуны

Хуркач был суров.

С одной стороны, у Даниила Медведева сейчас все прекрасно – он первая ракетка мира, стабильно и много выигрывает. С другой стороны, после US Open он не взял ни одного титула и проиграл уже пять финалов подряд.

На траве у него два проигранных финала за две недели, и в обоих он взял всего пять геймов. В Галле он был разгромлен №12 в мире Хубертом Хуркачем – 1:6, 4:6.

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Рецепт разгрома на этой неделе был таким же, как и на прошлой – феноменальная игра соперника + некоторые проблемы Медведева.

Нельзя сказать, что Даниил в финале сыграл плохо. Но он явно оказался не готов к тому вихрю, который Хуркач закрутил с первых же секунд матча.

С начала матча Медведев допускал помарки в напряженные моменты – например, невынужденную ошибку при счете 30:30 в первом гейме на подаче. И Хуберт действовал так четко и уверенно, что требовал от Даниила невероятного качества, чтобы эти помарки исправлять. А появилось это качество только во второй половине второго сета, когда Медведев сначала ушел с 15:40 при счете 2:4, а потом с матчбола при счете 3:5.

Еще в последних двух матчах у Медведева были проблемы с эмоциями. В полуфинале он взял себя в руки, когда у него появилось преимущество в счете. В финале его успокоил тренер Жиль Сервара – который ушел с трибуны после одной из реплик в начале второго сета.

Француз так делает уже не первый раз, и это всегда помогает. Медведев после его отбытия поутих, собрался и провел лучший отрезок матча – но было уже слишком поздно, потому что Хуркач вел с брейком во втором сете.

И после матча Даниил из своей команды обратился только к жене: «Даша, спасибо большое за эту неделю. Иногда со мной бывает непросто. Надеюсь, в следующий раз будет легче и намного лучше».

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Хуркач провел феноменальный матч. Он великолепно использовал свою базу – подавал и атаковал первым ударом. Даже когда Даниил начал лучше принимать, поляк находил ответы. Итог – ноль брейк-пойнтов за матч.

Медведев принимает плотно и глубоко, но Хуркач без проблем кладет навылет воллей с задней линии.

На приеме Хуберт вытворял что-то просто феноменальное. У Медведева одна из лучших подач в туре, но первые непринятые появились только в середине второго сета. В целом Хуркач не обработал в корт всего шесть подач Даниила (а сам положил 19 непринятых из 49 выполненных).

И приемы у поляка, не сделавшего ни одного брейка ни в четвертьфинале, ни в полуфинале, регулярно были глубокими и плотными, а иногда просто возмутительными. Вот как он периодически обрабатывал первый мяч.

Поскольку у Медведева было мало непринятых подач, завязывалось много розыгрышей. И в них у Хуркача тоже было преимущество. Он был сверхагрессивен – его форхенд и обсуждать не стоит, но еще выдающимся был бэкхенд по линии, не раз создавший Даниилу проблемы.

А еще Хуберт очень толково использовал резаный удар слева (всегда хороший вариант против Медведева, потому что ему приходится самому генерировать скорость с низкого отскока) и выходы к сетке. Иногда он это комбинировал, и получалось прекрасно.

На сетке поляк вообще очень впечатлил. Вот, например, розыгрыш, после которого ушел Сервара.

И самое мощное, что на этом космическом уровне Хуркач провел весь матч. Он разобрался с Медведевым так же сурово, как охрана корта в Галле с девушкой, в первом сете пытавшейся приковать себя к сетке в духе активистки с «Ролан Гаррос».

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Дальше Медведев едет на Мальорку защищать титул. Там уже во втором круге может ждать Аслан Карацев (правда, ему для этого надо прервать серию из пяти поражений), а в четвертьфинале – Ник Кириос.

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Фото: globallookpress.com/ Friso Gentsch