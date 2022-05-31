Тревисан прошла депрессию и анорексию – в день ела 30 граммов хлопьев и персик. Зато теперь она в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Текст впервые опубликован в октябре 2020-го, но обновлен.

Второй раз прорвалась в Париже.

В 2020-м Мартина Тревисан не входила в топ-100, но стала одной из сенсаций «Ролан Гаррос», когда вышла в четвертьфинал (где проиграла будущей чемпионке и главной сенсации того турнира Иге Швентек).

После этого выступления итальянка балансировала на грани и за гранью топ-100, не показывая особых результатов. Она рассказывала про период после первого успеха: «Я накопила очень много опыта – положительного и отрицательного. И в начале этого года я снова мечтала о таких моментах. Я говорила себе: «Мартина, ты можешь снова это сделать». Мне хотелось снова испытать эти эмоции».

Последние две с половиной недели она явно эти эмоции испытывает. Перед «Ролан Гаррос» на турнире в Рабате она одержала первую с октября-2020 победу над теннисисткой топ-10 – ушла с 2:6, 1:4 против Гарбинье Мугурусы. Этот матч стал поворотным моментом.

В Рабате 28-летняя Тревисан в итоге выиграла первый титул WTA, а потом приехала на «Ролан Гаррос» и одержала еще пять побед, впервые в карьере выйдя в полуфинал турнира «Большого шлема».

Итальянка доказала, что 2020-й не был случайностью. И кажется, что она продолжила прогрессировать и по сравнению с первым прорывом стала чуть мощнее и агрессивнее – особенно с форхенда.

Зато не изменилось то, что после выигранных очков она не только яростно кричит (что привычно для тенниса), но еще и широко и искренне улыбается (что немного необычно).

В 2020-м Тревисан рассказывала: «После всего, что я прошла, я могу только посоветовать всем не сдаваться и искать свет в конце тоннеля. Потому что этот свет существует».

О поисках света итальянка знает не понаслышке.

Анорексия: в 16 бросила теннис и перестала есть назло маме

Тревисан была талантливой юниоркой и в 2009-м в 15 лет играла в полуфинале «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» в парном разряде. У нее уже был профессиональный рейтинг, четвертьфиналы и полуфиналы на мелких взрослых турнирах и одна победа над теннисисткой топ-200 (и еще одна – над 202-й ракеткой мира).

Но в конце года она остановила карьеру и не выступала до мая 2014-го. Вернувшись в тур, она обтекаемо объясняла это решение: «У всех в жизни бывают трудные периоды. Мрачные, тяжелые моменты несчастья. Отношения с теннисом поначалу были непростыми, но у меня всегда было желание вернуться. И я сказала себе, что скучала по теннису, но еще я сказала себе: «Я скучала по тебе, Мартина». Я пытаюсь найти покой, которого у меня не было эти годы».

Итальянские журналисты писали, что на попытки выяснить конкретные причины и проблемы она только хмурилась – но спрашивать они не переставали. И в этом году Тревисан все рассказала сама в эссе для итальянского аналога The Players’ Tribune.

Когда ей было 16 лет, у ее отца обнаружили серьезное дегенеративное заболевание. В то же время ее мама ушла из семьи к другому мужчине. Все это наложилось на теннисные нагрузки и проблемы со взглядом на собственное тело – и Тревисан сломалась.

«Мне было 15 лет, и я хотела жить как 15-летняя – вернуть все, что потеряла в предыдущие годы. Хотела жить без правил, не переживая о том, что нужно рано лечь спать, потому что завтра матч. Без необходимости прятать натренированные мышцы под просторной одеждой.

Я злилась на маму и не знала другого способа сделать ей больно, кроме как использовать ее любовь ко мне. Я боролась со всем, что олицетворяло мое спортивное прошлое, на которое многие возлагали большие надежды, не задумываясь о моей боли. Я ненавидела свое мускулистое тело и посадила себя на диету на грани выживания.

30 граммов хлопьев, а вечером – фрукт. Этого было достаточно, чтобы я могла стоять на ногах. И чтобы напугать маму, которая бегала и собирала персики с деревьев, просто чтобы я что-нибудь поела.

У меня в голове было парадоксальное представление, что, только исчезнув, я заставлю людей по-настоящему меня увидеть».

Дошло до того, что Тревисан легла в клинику, где заново училась нормально есть и любить себя.

Возвращение: 6 лет в теннисных подвалах перед сказкой в Париже

Пройдя курс лечения, Тревисан вернулась в теннис – сначала тренировала в клубе, чтобы заработать денег и обрести независимость, а в 2014-м решила вернуться в профессиональный тур.

Первые два года она выступала исключительно на уровне ITF (выиграла семь титулов), периодически сталкиваясь с травмами плеча и бедра. В октябре 2016-го в Люксембурге она впервые сыграла в квалификации турнира WTA, в апреле 2017-го – дебютировала за сборную в Кубке Федерации, а в июле – впервые выступила в квалификации «Большого шлема» (на «Уимблдоне») и попала в основу WTA (в Гштааде).

Движение вверх было поступательным, но долгим: первой победы на уровне WTA пришлось ждать еще два года, а в основу «Шлема» Тревисан впервые попала только в этом году на Australian Open. И в первом круге ей досталась будущая чемпионка София Кенин.

А вот «Ролан Гаррос» тогда превратился в сказку. И сейчас она переживает ее снова.

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Фото: globallookpress.com/Rob Prange/Keystone Press Agency; instagram.com/martitrevi; REUTERS/Yves Herman