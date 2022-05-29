Вау, Надаль всего третий раз сыграл пять сетов на «Ролан Гаррос»! И теперь 59-й раз встретится с Джоковичем

Вовремя нашел форму.

Новак Джокович против Рафаэля Надаля – это самое насыщенное соперничество в истории мужского тенниса. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» они встретятся 59-й раз. В предыдущих матчах Джокович одержал 30 побед.

Последнюю – в полуфинале «Ролан Гаррос»-2021. Серб вообще самый успешный соперник Надаля на грунте: он побеждал его восемь раз (в 27 матчах) и нанес ему почти 20% всех поражений на глине (всего у испанца их 45). На «Ролан Гаррос» Надаль проигрывал трижды – в двух случаях Джоковичу.

В воскресенье Надаль был в сете от четвертого поражения – Феликса Оже-Альяссима он прошел только в пяти партиях со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Испанец всего третий раз в карьере играл пять сетов на «Ролан Гаррос» и всего пятый раз – на грунте в целом. Все предыдущие пятисетовики он тоже выиграл.

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Перед матчем одним из главных сюжетов стало то, что Оже-Альяссима сейчас тренирует дядя Рафы Тони. Было много размышлений, придет ли он на игру, где будет сидеть, раскроет ли канадцу какие-то секреты, как обыграть племянника.

На фоне всего этого возбуждения очень здраво прозвучали слова самого Феликса. Он сказал, что все фишки Надаля всем прекрасно известны и ни один тренер не скажет ничего такого, что принесет победу. Ее нужно вырывать за счет собственных сильных качеств:

«Нужно просто настраиваться на обычный матч. Если я буду хорошо подавать, у меня будет возможность надавить на подачу соперника. Нужно будет хорошо двигаться, атаковать с форхенда, играть агрессивно», – рассуждал ФОА.

И он был так близок к победе именно благодаря фундаменту своего тенниса – подаче и первого удара после нее. А еще благодаря скачкам в уровне Надаля.

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Самая простая статистика иногда бывает самой показательной. В трех выигранных сетах Надаль допустил всего 13 невынужденных ошибок. В проигранных – 28 (15 в первом и 13 в четвертом).

В первом сете вообще было ощущение, что Надаль вышел не размятым и не разогретым. У него не летела первая подача, с форхенда он пробивал коротко и мягко, а бэкхенд так вообще был слабым местом. У них с Феликсом был схожий план – атаковать бэкхенд, и канадец с этой задачей справлялся в разы успешнее.

В целом нет лучшей иллюстрации того, насколько Рафа не был похож на себя, чем этот форхенд на брейк-пойнте.

Мы привыкли, что в такой ситуации Надаль втыкает по линии навылет или почти навылет. Но вместо этого он плюхнул кросс в середину сетки.

Постепенно Рафа разогрелся, стал сильнее пробивать с форхенда, чаще переводить по линии и в целом лучше атаковать. Он захватил контроль над матчем, но в четвертом сете снова внезапно выключился. При счете 1:0 он вел 40:0 на подаче – и выдал серию ошибок, отдал брейк. Героически его отыграл – только для того, чтобы в следующем гейме подарить еще один ошибками.

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Спад в четвертом сете оказался не таким затяжным и глубоким, как разогрев в первом. Уступая с брейком, Надаль снова рванулся его отыгрывать. Но тут включились сильные качества Феликса.

Во второй половине четвертого сета было два гейма, в которых на подаче ФОА возникали брейк-пойнты или 40:40. В обоих случаях он попадал первым мячом и потом мощно пробивал с форхенда или бежал к сетке. В обоих случаях он делал это так эффективно, что у Рафы даже не было шансов зацепиться.

А на четвертый сет канадец подал вообще мастерски, демонстрируя пик своей быстрой агрессии, к которой в последние годы добавилось разнообразие. Раньше он просто сильно-сильно лупил с задней линии. Сейчас он умеет дропшоты, умеет грамотно выходить к сетке и на ней выполнять непростые удары.

В пятом сете Надаль вышел суперзаведенным. Форхенд снова полетел глубоко, мощно и по всем направлениям. С бэкхенда появились очень плотные и острые кроссы – комментаторы Eurosport сказали, что по статистике он в этом году как никогда плоско и агрессивно играет с бэкхенда, и в пятом сете у него проходили особенно хлесткие удары с этой стороны.

На своей подаче Рафа играл практически идеально и постоянно создавал себе шансы в геймах Феликса. Но повторялась та же ситуация – когда это было больше всего нужно, ФОА находил первые подачи, находил форхенды, грамотно ходил к сетке.

Особенно интересно было то, как он использовал подачу в первый квадрат. В первом сете он постоянно пускал туда уходящую – и угол получался таким острым, что Надаль в большинстве случаев банально не дотягивался.

Потом Рафа начал заранее смещаться, но Феликс это увидел и среагировал. Он либо сразу после подачи шел к сетке – потому что, даже сместившись, Надаль редко мог принять агрессивно. Либо обманывал испанца и подавал через середину. Оба варианта эффективно использовались в напряженных ситуациях в пятом сете.

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В том, что Надаль сделал брейк в решающей партии, особой вины Феликса нет – это был результат гениальности Рафы. И, возможно, того, что это был последний гейм перед сменой мячей, так что подача канадца стала на несколько процентов менее эффективной.

Но посмотрите, какие вещи приходилось творить Надалю, чтобы сделать брейк. Предпосылкой к нему стала взвинченная агрессия прямо с приема и с форхенда. А брейк-пойнты он заработал классической трудовой контратакой.

Феликс поставил его в тяжелое положение коротким ударом под бэкхенд, но Рафа сделал ему еще сложнее – вытянул к сетке коротким резаком по линии и обвел в пустое пространство. Да, это надалевская классика, но это не делает ее менее впечатляющей.

На брейк-пойнте – то же самое, идеальный переход из обороны в контратаку. Феликс вырвался к сетке, но Рафа из глубины максимально осложнил ему удар с лета, догнал не самый простой мяч и обвел в пустое пространство.

Возможно, ФОА мог бы попробовать с лета сыграть не кросс, а дропволлей по линии, но с учетом позиции его тела и ракетки, не факт, что это получилось бы лучше.

В целом, повторимся, решающий брейк Надаль сделал не потому, что Феликс натворил глупостей или ошибок, а потому, что Рафа взвинтил уровень до тех высот, которые канадцу пока недоступны. Да и вообще мало кому открыты.

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Теперь вопрос: кто будет фаворитом в четвертьфинале Надаля и Джоковича? Джокович все свои матчи выиграл легко и в четвертом круге без особых проблем разобрался с Диего Шварцманом – который в прошлом году жаловался, что ему надоело играть с Надалем на «Ролан Гаррос» и он хотел бы попасть в часть сетки Новака. В итоге выяснилось, что и серба ему, прямо говоря, обыгрывать нечем.

Многое в четвертьфинале будет зависеть от того, на какое время поставят матч. Надалю выгоднее, чтобы он состоялся днем, когда условия более живые, мяч отскакивает выше, а его сильные стороны работают по максимуму. Джоковичу выгоднее вечер, когда становится прохладнее, мяч отскакивает ниже, условия чем-то начинают напоминать хард.

С другой стороны, когда Надаль на пике возможностей, ему все равно на условия. В 2020-м они играли в финале октябрьским днем, который был похож на майский вечер, и Рафа все равно разгромил серба.

Так что с уверенностью можно сказать только одно: чтобы избежать второго подряд поражения от Джоковича, Надалю очень нужно сделать так, чтобы уровень пятого сета с Феликсом стал его базой.

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Фото: East News/AP Photo/Thibault Camus; REUTERS/Pascal Rossignol, Yves Herman