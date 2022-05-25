Алькарас и его скорость – сумасшествие! Он тащил то, что не тащится, отыграл матчбол и выжил на «Ролан Гаррос»

Хроника драматичных суток.

Во вторник в 21:45 по московскому времени на «Ролан Гаррос» начались одни из самых драматичных для мужского тура суток. Причем градус драматичности с каждым часом только нарастал.

Вечером Стефанос Циципас отыгрался с 0:2 по сетам у Лоренцо Музетти – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2. Грек на полтора сета потерял подачу, форхенд и ясность мысли, но критически близок к поражению на самом деле не был – в третьем сете вернул игру и делал ранний брейк в начале каждой последующей партии. Шансов закрыть его у итальянца не было.

В среду Александр Зверев зарубился с маленьким (всего 170 см), но очень опасным Себастьяном Баесом – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. Зверев два сета играл ужасно и ничего не мог поделать ни с плотными ударами Баеса с задней линии, ни с его слайсом, ни с его дропшотами.

Когда он легко взял третий сет, казалось, что матч пойдет по сценарию Циципаса с Музетти, но Баес оказался более стойким – сумел вернуться на уровень первых двух партий, вел с брейком в пятом, а при счете 5:4 даже дошел до матчбола на приеме. Но немец, опять же, в нужный момент нашел подачу и стабильность.

А самый драматичный камбэк из молодых топов в эти сутки выдал 19-летний Карлос Алькарас, ушедший с матчбола против Альберта Рамоса-Виноласа – 6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4.

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До начала турнира Матс Виландер так оценил состояние испанца: «Я считаю, что Алькарасу будет мало одной уверенности, чтобы взять «Ролан Гаррос». Ему придется начинать с нуля и снова ловить хорошую игру».

Оказалось, что экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» в теннисе кое-что понимает.

Против Рамоса-Виноласа Карлос провел один из самых плохих матчей в этом сезоне. Он допустил 74 невынужденных ошибки, упустил 24 брейк-пойнта и постоянно испытывал проблемы с тем, на чем строится его игра, – у него не получалось творить на корте.

Например, влюбившие болельщиков и журналистов сверхагрессия и рисковые дропшоты в ключевые моменты его подводили – как на тай-брейке второго сета, так и в концовке третьего.

Плюс, умный и опытный Рамос-Винолас чувствовал слабые места и отлично их использовал. АРВ видел, что у Алькараса сбоит бэкхенд, и это позволяло строить через него терпеливые атаки. Он видел, что Карлос не очень стабилен, поэтому мучил его разными вращениями и углами.

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Алькарас очень помог соотечественнику подобраться к большой победе, но ее нужно было взять самому. На матчболе Рамос-Винолас пытался это сделать и пошел на необычайно агрессивный для себя первый форхенд после подачи – и пробил его в сетку.

И после этого Карлос как будто зажил новой жизнью. У него заработало то, чего ему очень не хватало раньше. Например, бэкхенд из глубокого угла, помогающий как на приеме, так и в контратаке. Весь матч с ним были проблемы, но в пятом сете он включился.

У АРВ все равно были шансы – он даже вел с брейком в решающем. Но Алькарас вцепился так, как мало кто в истории тенниса умел цепляться.

Две простые иллюстрации. Вот таким безумием он отыграл брейк. Есть предположение, что он побил спринтерский рекорд на 10-метровке.

И потом выдал нечто еще более феерическое на брейк-пойнте при счете 4:4. Вот он вытащил два удара в линии и потом еще один в противоположный угол.

В итоге Рамос-Винолас зажался, не забил с еще двух попыток и закончил розыгрыш ударом в сетку.

На матч Алькарас подал под ноль.

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Что мы имеем в результате? Алькарас провел плохой для себя матч, но все равно выдал щедрую горсть потрясающих умопомрачительных ударов и на характере вырвал победу.

Если у кого-то были сомнения в его умении бороться и побеждать, когда многое не получается, теперь их быть не должно.

И есть предположение, что теперь он заиграет лучше. Евгений Кафельников перед пятым сетом так вообще написал, что если Алькарас пройдет АРВ, то он выиграет турнир. Этот парень в 2022-м вытворяет такое, что предсказание не кажется уж очень дерзким.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes