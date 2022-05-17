Медведев вернулся после грыжи: провалил полматча, ужасно подавал и поменял 4 ракетки. Но был и хороший отрезок

Тяжело.

В начале апреля Даниил Медведев перенес операцию – ему удалили грыжу. Уже 26 числа он вернулся к тренировкам на корте, но играл на харде, из-за чего возникли сомнения, что он планирует играть «Ролан Гаррос».

Однако уже 1 мая Даниил начал заниматься на нелюбимом грунте, а вскоре взял wild card на турнир в Женеву – чтобы перед защитой четвертьфинала «Ролан Гаррос» получить игровую практику на самом неудобном для себя покрытии.

«Чувствую себя отлично. Мне удалось провести две недели хороших тренировок и неделю полноценных тренировок. Я решил, что будет полезно провести несколько матчей здесь для подготовки к «Ролан Гаррос». Несколько – надеюсь, больше одного», ­– рассказывал он перед стартом турнира.

Больше одного не получилось – уже в первом он проиграл Ришару Гаске 2:6, 6:7.

***

Матч начался очень многообещающе, и первые четыре гейма на корте шла напряженная борьба с затяжными розыгрышами и классными ударами. Когда Медведев бросил вот этот дропшот, казалось, что полутора месяцев вне тура и не было.

Однако после четырех геймов Медведев поплыл. Причем причины были не в грунте, а внутри.

На шесть геймов у него отключилась подача. Процент попадания первым мячом просел в район 50%, а на второй он выигрывал всего треть разменов. Но куда более серьезной проблемой стали двойные ошибки – например, при счете 2:4 в первом сете он из сделал две за гейм, а в первом гейме второго сета – три.

Кроме того, Медведев просто очень необязательно ошибался. Например, выдал вот такое.

Но самой большой его проблемой было то, что Гаске играл великолепно. Его удары были очень глубокими и тяжелыми, так что он не давал Даниилу занимать атакующую позицию.

Бэкхенд по линии работал волшебно. А движение просто поражало. Медведев бросал очень хорошие дропшоты, но ничего с них не получал – Ришар все догонял и обрабатывал на высшем уровне.

***

Во время этого спада Даниил все время пытался что-то придумать, чтобы изменить ход игры. Например, он четыре раза поменял ракетку и пробовал гонять к сетке. Но на брейк-пойнте в первом гейме второго сета сыграл там неправильно (в этой ситуации напрашивался укороченный с лета, а не глубокий удар) и нарвался на еще один магический обводящий Гаске.

Все изменилось при счете 1:3. Медведев нашел подачу, и она перевернула игру. Хорошая подача приносила легкие очки, позволяла атаковать с первого удара и вообще более уверенно чувствовать себя на корте.

Кроме того, Гаске чуть сбавил в движении, начал чуть больше ошибаться. Его игра не развалилась, но класс с великолепного опустился до просто хорошего. В итоге завязалась борьба, дошедшая до тай-брейка.

И там Гаске постоянно вел, Медведев дважды отыгрывал мини-брейки, но в итоге при счете 5:6 допустил двойную ошибку.

***

В целом возвращение получилось тяжелым. Да, Гаске играл прекрасно, но у Даниила мало что получалось на приеме, практически не выходило разворачивать розыгрыши из обороны, а на подаче вообще творился кошмар.

С другой стороны, отрезок во втором сете, когда он здорово прибавил и нашел более-менее нужную игру, вселяет надежды.

Однако в Париже, кажется, будет сложно. «Ролан Гаррос» стартует уже в воскресенье.

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse