Ох, у Надаля снова болит нога – он сильно хромал по ходу матча. А до «Ролан Гаррос» 10 дней

Тревожно.

Рафаэль Надаль начал 2022-й под разговоры о том, что из-за травмы стопы в межсезонье был близок к завершению карьеры. После этого он выиграл Australian Open и 20 матчей из 21 – и снова выпал из тура из-за травмы. На этот раз – сломанного ребра.

Вернувшись, он вышел в четвертьфинал в Мадриде, где проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. Этот результат Рафа посчитал хорошим, потому что мадридский «Мастерс» для него традиционно самый сложный из грунтовых турниров (количество титулов не двузначное, а последний был взят в далеком 2017-м), но испанец все равно одержал пару побед и прибавлял по игре.

Настоящей площадкой для оценки состояния и прогресса перед «Ролан Гаррос» должен был стать «Мастерс» в Риме, который Надаль выигрывал 10 раз – в том числе в прошлом году. Итоги тревожные.

***

В третьем круге Рафа уступил Денису Шаповалову – 6:1, 5:7, 2:6. Надаль впервые с 2008-го не смог выйти в Риме в четвертьфинал. Но больше всего беспокоит не поражение, а происходившее на корте в третьем сете.

В середине партии Надаль начал явно хромать.

Несмотря на это, он решил не сниматься и продолжить матч. Хотя было видно, что с движением есть значительные проблемы. После матча Надаль подтвердил, что дело опять в стопе, и она «очень болит».

Рафа пропускает вполне рабочий мяч

С учетом того, что до «Ролан Гаррос» 10 дней, все это вызывает обеспокоенность по поводу перспектив 13-кратного чемпиона в Париже.

С другой стороны, на прошлой неделе в Мадриде Рафа тоже хромал – просто не на корте. Но его видели хромающим после матчей и спросили об этом на пресс-конференции. Рафа в ответ рассказал, что по жизни постоянно хромает и в этом нет ничего необычного и страшного. Успокоил, короче.

В Риме он тоже быстро вышел к журналистам и сказал: «Я не травмирован. Я игрок, который живет с травмой. Она всегда есть. Честно говоря, это тяжело. Иногда мне трудно это принять». Не то чтобы это ободряет, но показывает, что это не внезапная острая проблема, а уже особенность организма, который сам испанец называет «старой машиной».

И нужно учитывать, что 10 дней до «Ролан Гаррос» – на самом деле не так уж и мало. Если повреждение действительно не очень серьезное, Надаль вполне может восстановиться и набрать форму. И даже если последнее получится не до конца, сетка первых кругов там должна быть попроще, а времени на работу над собой – побольше.

С другой стороны, из-за того, что Рафа не защитил прошлогодние очки, он выпадет из топ-4 рейтинга. А это значит, что в Париже он может попасть на Джоковича, Медведева, Зверева или Циципаса уже в четвертьфинале. Зато с Алькарасом встретится минимум в 1/2.

***

Важно подчеркнуть, что проиграл Надаль не только из-за проблем с ногой.

После того, как он полностью переиграл Шаповалова в первом сете, канадец не изменил тактику (лупить при первой же возможности), но подкрутил детали. Он начал с подачи – стал выполнять ее от боковых линий, чтобы создавать более острые углы и лучше выбивать соперника из позиции. В итоге у него было больше мячей, которые можно было лупить.

Правда, иногда Надаль отвечал вот так.

Но постепенно Денис вошел в ритм и начал показывать класснейший и агрессивнейший теннис, вколачивая форхенд за форхендом. Например, в начале третьего сета он отыграл брейк, три из четырех очков взяв возмутительными форхендами.

А Рафа в ответ на повышение давления со стороны Шаповалова начал больше ошибаться. Во втором сете он сделал 19 невынужденных – хотя в первом было всего три.

Так что, да, в конце матча у Надаля были физические проблемы, но если бы Денис значительно не повысил качество игры, встреча, скорее всего, закончилась бы еще до того, как они появились.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane; East News/Andreas SOLARO / AFP