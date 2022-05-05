Что за победа Надаля! Упустил 3 матчбола, отыграл 4 – и все это на первом турнире после перелома ребра

Вторая драма в Мадриде за сутки.

В среду Рафаэль Надаль в костюме и галстуке прыгал от радости на «Сантьяго Бернабеу», когда его любимый «Реал» совершил драматичный камбэк в полуфинале Лиги чемпионов.

Спустя примерно 20 часов уже сам Надаль при активной поддержке Давида Гоффена выдал невероятную драму. В третьем круге «Мастерса» в Мадриде испанец победил 6:4, 5:7, 7:6. На тай-брейке он отыграл четыре матчбола – а до этого сам упустил три.

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В Мадриде Надаль проводит первый турнир после перелома ребра и перерыва, который длился шесть недель. Большую часть этого времени испанец вообще не мог тренироваться, поэтому вопросы вызывало все.

Он не мог работать над физикой – как он будет вытягивать длинные матчи топ-уровня?

Удастся ли быстро найти игру, которая была в начале сезона и которая требуется для больших побед?

Что будет с подачей, которую Надаль начал тренировать только за несколько дней до старта турнира?

Матч с Гоффеном длился 3 часа и 9 минут и ответил на многие вопросы.

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После первого мадридского матча, в котором Надаль в двух сетах разобрался с Миомиром Кецмановичем, испанец сказал, что на некоторых отрезках чувствовал себя более уставшим, чем следовало бы. То же самое он говорил в начале этого сезона, когда проводил первые турниры после травмы стопы. Для возвращения это нормально – особенно с учетом того, что травмы не давали полноценно загружать кардио.

Справляться с нагрузками Надалю непросто, но он это делает. Каким бы уставшим Рафа ни был, в конце матча с Гоффеном, после трех часов на корте, он все равно до упора отрабатывал в обороне и заставлял бельгийца выигрывать некоторые розыгрыши по три-четыре раза.

Так что видимых проблем с физикой у испанца сейчас нет.

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С подачей тоже полный порядок. Более того, в конце матча она была одним из лучших элементов в игре Надаля – в решающем сете он сделал 4 эйса (больше, чем за два предыдущих) и много-много-много раз находил отличные первые подачи в самые важные моменты. Например, за счет нее отыграл первый матчбол на тай-брейке.

Важно и то, что не было провала по скорости подачи, который наблюдался в конце турнира в Индиан-Уэллс – когда Рафа и травмировал ребро. Значит, оно ему не мешает подавать в полную силу.

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А вот в игре все не так гладко.

Надаль мог выигрывать намного проще и убедительнее, но раз за разом сам создавал себе трудности. Например, во втором сете у него был матчбол при счете 5:3 – и он смазал бэкхенд по длине.

Этот удар – бэкхенд в аут по длине – потом подводил его не раз и стоил ему многих полушансов. Например, в решающем сете он из-за него упустил брейк-пойнт в первом гейме. И при счете 6:6 на тай-брейке, отыграв два матчбола, он тоже пульнул бэкхенд в аут в довольно простой ситуации. Хотя мог бы развить успех и, опять же, завершить матч быстрее и менее драматично.

Были и моменты, когда Рафа не мог проконтролировать форхенд. Самый важный – когда при счете 4:1 на решающем тай-брейке, ведя с двойным мини-брейком, он с него пульнул в сетку. Разрыв чуть сократился, и Гоффен, до этого шокировавший двумя ошибками, потом провел четыре великолепных розыгрыша подряд.

Это вообще было лейтмотивом матча: Надаль создает себе шансы, проявляет слабину, а потом Гоффен включается на полную мощь. Бельгиец ведь во второй половине встречи играл просто потрясающе – очень быстро и сверхагрессивно. Он буквально выбивал из Рафы короткие ответы, с которых потом заколачивал навылет.

Правда, это тоже история с двумя участниками. В первой половине матча Надаль в схожих ситуациях этих коротких ответов все равно не давал и даже в глубокой обороне оставался очень опасным. Во второй половине у него это получалось намного хуже – и не только из-за того, что Гоффен прибавил в атаке.

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Так что стабильности в игре Рафы пока немного не хватает. Это было заметно, кстати, и в первом матче, где с концовкой тоже возникли проблемы.

Зато перерыв не отнял у Надаля умение бороться. После матча с Гоффеном у него выдающаяся статистика по сезону – 6:0 в решающих сетах и 9:1 на тай-брейках.

Цепкость Рафы проявляется в двух формах. Во-первых, когда прямо очень-очень нужно, он не ошибается. Ярчайший пример – розыгрыш при счете 5:6 на тай-брейке. Гоффен атаковал, но Надаль просто отказывался проигрывать размен. И в итоге Давид дрогнул и пульнул форхенд в сетку. На реализованном матчболе Рафы было примерно то же самое – только форхенд полетел в крошечный аут по ширине.

Во-вторых, Надаль находит восхитительные удары, когда это больше всего требуется. Два из четырех матчболов он отыграл потрясающими по подготовке и исполнению дропшотами – которые к тому же были неожиданными, ведь до этого он их практически не использовал.

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В целом Надаль далеко не безупречен, но очень-очень хорош. Однако дальше нужно прибавлять, ведь в четвертьфинале его, скорее всего, будет ждать юный гений Карлос Алькарас – в тяжелом матче с которым в Индиан-Уэллс как раз и появились явные проблемы с ребром.

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Фото: REUTERS/Juan Medina, Isabel Infantes