В теннисе прорыв – призовые чемпиону перевели прямо на церемонии. С гигантского телефона!

81 300 евро.

На этой неделе в Эшториле 21-летний аргентинец Себастьян Баес после каждой победы вместо автографа на камере оставлял одну и ту же надпись: «А почему бы не я?»

Эту фразу они с тренером подсмотрели на браслете у американца Фрэнсиса Тиафу, и она стала способом мотивации. Невероятный трудяга Баес, в прошлом году выигравший шесть «Челлденжеров» (и ставший самым молодым чемпионом пяти турниров этой категории), как будто говорит: «Кто-то должен выигрывать. А почему бы не я?»

Иронично, что в финале в Эшториле Себастьян встретился как раз с Тиафу – и разгромил его 6:3, 6:2. Аргентинец выиграл первый титул ATP в карьере, обеспечил себе дебют в топ-40 и заработал 81 300 евро.

На камере он написал: «Да, это я!»

Вообще турниры ATP на этой неделе выиграли 21-летний Баес и 19-летний Хольгер Руне. И если в Мюнхене Руне по старинке на церемонии награждения получил большой картонный чек (и машину BMW), то Себастьяну призовые достались более технологично. Ему их прямо с церемонии награждения перевели на счет. С гигантского телефона.

И кто-то еще называет теннис старомодным.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе