Вау, Циципас обогатил игру нереальным резаком. И снова разобрал Зверева, не вписавшего его в элиту

«Пусть теннис говорит».

В конце прошлого сезона Александр Зверев сказал, что в мужском туре образовалась новая Большая тройка – Новак Джокович, Даниил Медведев и он. Все увидели в этом укол в адрес Стефаноса Циципаса, отношения с которым у Зверева довольно неоднозначные.

Грек на все это ответил просто: «Пусть теннис говорит. Впереди длинный сезон. Давайте мы все просто будем показывать свой лучший теннис, а в конце года посмотрим, кто чего заслуживает».

Впервые после этого заочного размена они встретились в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. И Циципас легко победил – 6:4, 6:2.

В целом грек строил игру на привычных основах (подача, агрессия с форхенда, своевременные выходы к сетке), но было две примечательная вещи.

1. Как же Циципасу помогает грунт! Это особенно заметно по статистике на приеме – который в целом считается слабым местом грека. У Зверева одна из мощнейших первых подач, но Стефанос принял ее в 83% случаев. И принимал он ее так хорошо, что немец на первом мяче выиграл всего 53% очков – для него это очень мало.

Для сравнения: Зверев не принял 24% первых подач грека и 17% вторых. На первом мяче Циципас взял 75% очков.

2. Другая традиционно слабая сторона Циципаса – это резаный удар слева. Из-за технических особенностей обычно его слайсы очень мягкие и нежные, с них соперникам радостно атаковать.

Но против Зверева в субботу он выдавал резаки в лучших традициях Роджера Федерера. Оцените, например.

Или вот такой слайс, подготовивший замечательную обводку с форхенда.

Циципас так хорошо резал, когда Зверев выходил к сетке, что впереди немец за матч выиграл всего одно очко с 11 попыток. В итоге грек одержал седьмую победу в 10 матчах против Александра, а в этом сезоне пока что набрал ровно в два раза больше очков.

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За титул действующий чемпион поборется с неожиданно прорвавшимся Алехандро Давидовичем-Фокина. Тот в полуфинале против Григора Димитрова создал себе возможность погеройствовать (не подал на матч во втором сете), а потом ею воспользовался (в решающем ушел с 0:2 и четырех брейк-пойнтов на двойной брейк).

Для 22-летнего испанца это будет вообще первый финал ATP в карьере, и на пути к нему он обыграл Новака Джоковича, а потом еще чемпиона Индиан-Уэллс Тэйлора Фрица.

В личных встречах Циципас ведет 2:0.

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