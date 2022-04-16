Магический нырок Циципаса завершил абсурдный день тенниса в Монте-Карло – 4 матча длились 12 часов

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На «Мастерсе» в Монте-Карло прошли четвертьфиналы. И это было нечто.

Игровой день начался в 12 часов дня по Москве, а закончился – в 23:57. Все четыре матча растянулись на три сета. Такого в истории турнира еще не было.

И драмы в этих матчах было навалом – особенно в последних трех.

Сначала Григор Димитров отыграл подачу на матч у Хуберта Хуркача – 6:4, 3:6, 7:6.

Потом Александр Зверев и Янник Синнер выдали очень качественный триллер. В решающем сете они дважды обменялись брейками, немец не подал на матч, но потом все же затащил – 5:7, 6:3, 7:6. Судьбу трех часов борьбы решили две не очень-то обязательные ошибки, которые Синнер допустил при счете 5:5 на решающем тай-брейке.

А закончилось все вообще абсурдным матчем прошлогоднего чемпиона Стефаноса Циципаса против Диего Шварцмана.

Грек очень комфортно громил соперника и вел 6:2, 5:2. Но тут у него внезапно и совершенно необъяснимо развалилась игра – форхенды летели в аут, подача посыпалась, ясность мышления пропала. Плюс ко всему, появились нелепые зашаги на вторых подачах.

В итоге Циципас отдал второй сет на тай-брейке, а в решающем летел 0:4 и 30:40 в гейме.

Но тут он постепенно начал обратно нащупывать игру. Появились вот такие бэкхенды по линии.

Пару раз он классно перебрасывал Диего свечками.

Ну и вообще снова стал похож на себя – снова стал эффективно атаковать и толково строить розыгрыши.

В итоге с 0:4 он повел 5:4 и второй раз подавал на победу. И в одном из последних розыгрышей матча выдал, возможно, лучший удар года.

Этот нырок прекрасен всем. В падении Циципас сумел проконтролировать мяч и сыграть очень мягко и коротко. Из падения он вышел так быстро, что был готов продолжать, если бы Шварцман погнался за дропшотом.

И все это было выполнено при счете 40:40. Замечательная цепкость.

Теперь в пятницу не раньше 14:30 мск Димитров сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина, который в начале недели выбил Новака Джоковича. А Циципас встретится со Зверевым не ранее 16:30.

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