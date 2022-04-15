Домогательства, кумовство и «использование тела» – это истории о том, как в теннисе работают судьи

Расследование Telegraph.
В начале февраля появилась внезапная новость из мира теннисного судейства – главу судейского департамента Международной федерации тенниса (ITF) и главного судью US Open Серена Фримеля на год отстранили от работы. Официальные причины – неэтичное поведение и злоупотребление властью.
На Фримеля – который на пик известности вышел в 2020-м, когда снял с US Open Новака Джоковича – пожаловался младший коллега-судья. По его словам, в 2011-2015 годах Фримель к нему навязчиво приставал. Мужчина посчитал, что начальник хотел перевести отношения из плоскости профессиональных в близкие личные.
Сам немец по этому поводу сказал: «Выпивать вместе во время турниров стаканчик на ночь на самом деле нормально. А этой встречи даже не было. Я разочарован, что меня внезапно наказали за расплывчатые утверждения семи-десятилетней давности».
О деле Фримеля первой написала газета Telegraph. И эта история заставила ее нырнуть в мир теннисного судейства.
Вот, что они обнаружили.
• Как минимум 15 лет теннисное руководство знает о том, что в судейском корпусе распространены такие злоупотребления властью. По сути домогательства.
По данным издания, против одного из ведущих судей (имя которого по юридическим причинам назвать нельзя) в прошлом тоже выдвигались подобные обвинения. В судейском мире все об этом деле знают, но наружу оно не проникло – из-за того, что всех участников событий заставили подписать соглашения о неразглашении.
Кроме того, Telegraph об этом не пишет, но несколько лет назад Магди Сомат, работавший в ATP, рассказывал о распространенности домогательств. Тогда многие к нему отнеслись как к человеку, который выдумывает гадости после увольнения.
• В целом судей сознательно ограничивают в возможности высказываться.
Им вообще запрещено общаться с журналистами без одобрения начальства – это оговаривается в правилах поведения, которые арбитры подписывают, заступая на работу. «Это правило создали, чтобы не было обсуждений отдельных эпизодов в матчах. Но не было цели защищать спорт от позора. А в итоге все к этому свелось», – говорит бывший глава судейского корпуса ATP Ричард Ингс.
Разрешение на интервью даются редко. А если судья без него общается с журналистами, у него возникают проблемы. Например, в 2019-м ATP за это уволила Дамиана Штайнера – всего спустя месяц после того, как он отработал финал «Уимблдона».
Еще есть вариант рассказать о каких-то проблемах анонимно. Но Ингс утверждает: «В таком случае боссы начнут охоту на того, кто сдал информацию. Если этого человека найдут, или хотя бы если появятся подозрения, его даже могут ни в чем не обвинять. Могут просто не ставить его на матчи. Люди быстро все понимают, и возникает стена молчания».
• В теннисе считается, что «использовать тело» – это хороший способ продвинуться в число элитных судей.
«В мои времена было известно, что можно быстро продвинуться, если есть готовность использовать тело. И если посмотреть, какие судьи пробились в, скажем, последние 10 лет, то понятно, что у них бы ничего не получилось, если бы решения принимались, исходя только из компетентности», – рассказал бывший судья Мартин Викстрем, ушедший из тенниса в бизнес.
• Все из-за того, что решения о назначении и продвижении арбитров принимает очень маленькая, но непропорционально влиятельная группа людей. Это приводит к тому, что у них появляются друзья и любимчики, а всех, кто идет против этой системы, зажимают и выдавливают из профессии.
«Чтобы построить хорошую карьеру или добиться повышения, недостаточно хорошо работать. Лицо тоже должно быть подходящим. Нужны правильные связи, нужно ходить на правильные свадьбы, и тогда получится обскакать людей, которые намного лучше тебя. И тогда будешь работать дальше даже после грубейших ошибок, показанных по телевидению на весь мир», – рассказывал один судья, пожелавший остаться анонимным.
Эта в целом привычная проблема усугубляется тем, как в теннисе вообще организовано судейство и продвижение судей. Проблемных точек две:
1. У трех основных организаций – ATP, WTA и ITF – есть собственные штаты судей. «Это наследство начала Открытой эры в 1968-м. Турам нужны были первоклассные судьи для своих турниров. Но в итоге у нас получилось три организации с собственными судьями. Это ужасно, потому что каждая группа защищает свою территорию», – рассказал бывший судья, работавший на «Больших шлемах».
Такая структура снижает возможность для продвижения новых арбитров.
2. В теннисе судьи начинают с белого бейджа – это низший уровень. Затем идет бронзовый, затем – серебряный, затем – золотой, высший уровень.
Вот только работу судей оценивают те, кто стоят непосредственно на уровень выше них. То есть, серебряных оценивают золотые. Бронзовых – серебряные. И так далее. Но получается, что оценщики не очень заинтересованы в том, чтобы выделять и продвигать перспективных коллег – ведь они пойдут на их места.
Кроме того, каждый год собирается комиссия из пяти человек, которая на основании выставленных оценок совершает перестановки в иерархии. В комиссию входят главы судейских департаментов ATP, WTA и ITF, один представитель «Больших шлемов» и один «независимый наблюдатель».
Вот что про них рассказал анонимный судья с серебряным бейджем: «Они делают все, чтобы удерживать определенных людей на определенных позициях. Организации знают, кого они хотят. В итоге встречи превращаются в переговоры и размены: «Если вы оставите нашего человека, мы оставим вашего». И они выставляют нужные оценки, продвигают своих фаворитов и наказывают других, игнорируя их хорошую работу.
Супервайзеры и судьи могут писать какие угодно отчеты, процесс непрозрачный и не нейтральный. В итоге золотые бейджи бывают 50 разных оттенков. Некоторые с половиной игроков не могут работать из-за предыдущих конфликтов».
И Ник Кириос, конечно, раздражает своим комплексом Мессии, но в его постоянных рассказах о том, что судьи не несут никакой ответственности даже за грубейшие ошибки, есть доля правды.
Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого
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Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Julian Finney; globallookpress.com/Urs Lindt
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