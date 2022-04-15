Домогательства, кумовство и «использование тела» – это истории о том, как в теннисе работают судьи

Расследование Telegraph.

В начале февраля появилась внезапная новость из мира теннисного судейства – главу судейского департамента Международной федерации тенниса (ITF) и главного судью US Open Серена Фримеля на год отстранили от работы. Официальные причины – неэтичное поведение и злоупотребление властью.

На Фримеля – который на пик известности вышел в 2020-м, когда снял с US Open Новака Джоковича – пожаловался младший коллега-судья. По его словам, в 2011-2015 годах Фримель к нему навязчиво приставал. Мужчина посчитал, что начальник хотел перевести отношения из плоскости профессиональных в близкие личные.

Сам немец по этому поводу сказал: «Выпивать вместе во время турниров стаканчик на ночь на самом деле нормально. А этой встречи даже не было. Я разочарован, что меня внезапно наказали за расплывчатые утверждения семи-десятилетней давности».

О деле Фримеля первой написала газета Telegraph. И эта история заставила ее нырнуть в мир теннисного судейства.

Вот, что они обнаружили.

• Как минимум 15 лет теннисное руководство знает о том, что в судейском корпусе распространены такие злоупотребления властью. По сути домогательства.

По данным издания, против одного из ведущих судей (имя которого по юридическим причинам назвать нельзя) в прошлом тоже выдвигались подобные обвинения. В судейском мире все об этом деле знают, но наружу оно не проникло – из-за того, что всех участников событий заставили подписать соглашения о неразглашении.

Кроме того, Telegraph об этом не пишет, но несколько лет назад Магди Сомат, работавший в ATP, рассказывал о распространенности домогательств. Тогда многие к нему отнеслись как к человеку, который выдумывает гадости после увольнения.

• В целом судей сознательно ограничивают в возможности высказываться.

Им вообще запрещено общаться с журналистами без одобрения начальства – это оговаривается в правилах поведения, которые арбитры подписывают, заступая на работу. «Это правило создали, чтобы не было обсуждений отдельных эпизодов в матчах. Но не было цели защищать спорт от позора. А в итоге все к этому свелось», – говорит бывший глава судейского корпуса ATP Ричард Ингс.

Разрешение на интервью даются редко. А если судья без него общается с журналистами, у него возникают проблемы. Например, в 2019-м ATP за это уволила Дамиана Штайнера – всего спустя месяц после того, как он отработал финал «Уимблдона».

Еще есть вариант рассказать о каких-то проблемах анонимно. Но Ингс утверждает: «В таком случае боссы начнут охоту на того, кто сдал информацию. Если этого человека найдут, или хотя бы если появятся подозрения, его даже могут ни в чем не обвинять. Могут просто не ставить его на матчи. Люди быстро все понимают, и возникает стена молчания».

• В теннисе считается, что «использовать тело» – это хороший способ продвинуться в число элитных судей.

«В мои времена было известно, что можно быстро продвинуться, если есть готовность использовать тело. И если посмотреть, какие судьи пробились в, скажем, последние 10 лет, то понятно, что у них бы ничего не получилось, если бы решения принимались, исходя только из компетентности», – рассказал бывший судья Мартин Викстрем, ушедший из тенниса в бизнес.

• Все из-за того, что решения о назначении и продвижении арбитров принимает очень маленькая, но непропорционально влиятельная группа людей. Это приводит к тому, что у них появляются друзья и любимчики, а всех, кто идет против этой системы, зажимают и выдавливают из профессии.

«Чтобы построить хорошую карьеру или добиться повышения, недостаточно хорошо работать. Лицо тоже должно быть подходящим. Нужны правильные связи, нужно ходить на правильные свадьбы, и тогда получится обскакать людей, которые намного лучше тебя. И тогда будешь работать дальше даже после грубейших ошибок, показанных по телевидению на весь мир», – рассказывал один судья, пожелавший остаться анонимным.

Эта в целом привычная проблема усугубляется тем, как в теннисе вообще организовано судейство и продвижение судей. Проблемных точек две:

1. У трех основных организаций – ATP, WTA и ITF – есть собственные штаты судей. «Это наследство начала Открытой эры в 1968-м. Турам нужны были первоклассные судьи для своих турниров. Но в итоге у нас получилось три организации с собственными судьями. Это ужасно, потому что каждая группа защищает свою территорию», – рассказал бывший судья, работавший на «Больших шлемах».

Такая структура снижает возможность для продвижения новых арбитров.

2. В теннисе судьи начинают с белого бейджа – это низший уровень. Затем идет бронзовый, затем – серебряный, затем – золотой, высший уровень.

Вот только работу судей оценивают те, кто стоят непосредственно на уровень выше них. То есть, серебряных оценивают золотые. Бронзовых – серебряные. И так далее. Но получается, что оценщики не очень заинтересованы в том, чтобы выделять и продвигать перспективных коллег – ведь они пойдут на их места.

Кроме того, каждый год собирается комиссия из пяти человек, которая на основании выставленных оценок совершает перестановки в иерархии. В комиссию входят главы судейских департаментов ATP, WTA и ITF, один представитель «Больших шлемов» и один «независимый наблюдатель».

Вот что про них рассказал анонимный судья с серебряным бейджем: «Они делают все, чтобы удерживать определенных людей на определенных позициях. Организации знают, кого они хотят. В итоге встречи превращаются в переговоры и размены: «Если вы оставите нашего человека, мы оставим вашего». И они выставляют нужные оценки, продвигают своих фаворитов и наказывают других, игнорируя их хорошую работу.

Супервайзеры и судьи могут писать какие угодно отчеты, процесс непрозрачный и не нейтральный. В итоге золотые бейджи бывают 50 разных оттенков. Некоторые с половиной игроков не могут работать из-за предыдущих конфликтов».

И Ник Кириос, конечно, раздражает своим комплексом Мессии, но в его постоянных рассказах о том, что судьи не несут никакой ответственности даже за грубейшие ошибки, есть доля правды.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Julian Finney; globallookpress.com/Urs Lindt