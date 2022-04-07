Добряк Тсонга уходит из тенниса. Он перенес минимум 20 травм, но все равно громил величайших

Завершит карьеру после «Ролан Гаррос».

Жо-Вильфред Тсонга начал профессиональную карьеру в 2004 году и за это время сумел:

• выиграть 18 титулов (включая два «Мастерса») – это седьмой результат среди действующих теннисистов;

• сыграть в финале Australian Open, полуфинале «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» и четвертьфинале US Open;

• побывать пятой ракеткой мира;

• заработать 22 миллиона долларов призовыми – это 18-й результат в истории.

В среду француз, которому 17 апреля исполнится 37 лет, объявил, что после «Ролан Гаррос» завершит карьеру.

Чем он нам запомнится?

Много-много-много-много травм

По самым скромным подсчетам у Жо за карьеру было два десятка травм. Если что-то можно было травмировать, оно было травмировано. И ему принадлежит грустное достижение – он один из семи игроков, которые по ходу матчей снимались со всех турниров «Большого шлема». С другой стороны, вместе с ним в этот список входит Новак Джокович.

Причем проблемы начались с первых же дней в туре – в 2004-м и 2005-м, когда он только пришел в ATP, ему пришлось лечить межпозвоночную грыжу, правое плечо, спину и живот. Потом по ходу карьеры у него был ряд серьезных травм коленей и бедер, он повреждал запястья и голеностопы, рвал мениск.

А еще один раз в 2012-м травмировал палец, когда прыгнул за мячом. И в том же году пропустил «Мастерс» в Цинциннати, потому что во время прогулки по Торонто врезался в пожарный гидрант и повредил колено.

В 2019-м выяснилось, что у Тсонга серповидноклеточная анемия – врожденное нарушение строения клеток крови, которое приводит в том числе к усталости, анемии, приступам боли, отекам и язвам. Он говорил, что это одна из причин повышенного травматизма.

Считается, что травмы и Большая тройка стали главной причиной, по которой Жо так и не взял «Большой шлем». Но сам он никого не винит: «Раз я этого не достиг, значит для меня это слишком сложно. Вот и все».

Ураганный теннис и одноручные бэкхенды

Травмы, пошедшие с первого появления в туре, француза не сломили. Наоборот, он так рвался играть, что в 2007-м, например, выиграл «Челленджер» в Лондоне, параллельно выступая в квалификации турнира ATP.

У Тсонга всегда была мощь для того, чтобы просто снести с корта любого соперника. Это такой классический силовой теннис, построенный на подаче и форхенде, который, если идет, то сделать с ним что-то очень сложно.

Тут можно вспомнить и разгром Рафаэля Надаля в полуфинале Australian Open-2008.

И выдающуюся победу над Роджером Федерером на «Уимблдоне»-2011, когда француз ушел с 0:2 по сетам – просто игра пошла, и в последних трех сетах у Маэстро не было ни одного брейк-пойнта. Он в итоге впервые проиграл на «Шлеме» с 2:0 по партиям.

Но главная демонстрация мощи Жо – это, конечно, «Мастерс» в Торонто в 2014-м. Тогда по ходу турнира он убрал Джоковича (причем 6:2, 6:2), Маррея и Федерера в финале.

При этом Тсонга всегда был довольно разнообразен, и ничто не демонстрирует это лучше его коллекции потрясных одноручных бэкхендов. Важно – обычно слева он бьет с двух рук.

Он просто хороший

Есть еще один момент, за который нужно помнить Жо-Вильфреда Тсонга. Однажды на Australian Open он заметил, что в болдевочку попал мяч – и заботливо под руку увел ее с корта.

Такие люди всегда нужны спорту.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports