Швентек идет к доминированию: 11 побед и два крупных титула подряд, стала лидером сезона по очкам

Новая вторая ракетка мира.

Ига Швентек выстрелила на «Ролан Гаррос»-2020, когда ураганом прошла по сетке и забрала титул, не отдав соперницам ни сета.

После этого она почти два года рассказывала, что ее главная цель – стабильность. У нее не всегда получалось выходить на тот невероятный парижский уровень, но зато она, например, дошла до второй недели на последних шести «Больших шлемах» подряд. В нынешнем женском теннисе это, кроме нее, не удавалось никому.

Другой задачей 20-летней Иги был перенос грунтовой мощи на другие покрытия. В этом году она сменила тренера и, кажется, нашла свою игру на харде – за счет агрессии.

«Я всегда хотела быть стабильной, в чем-то грунтовой теннисисткой, которая накручивает, держится за задней линией. Но сейчас теннис становится все быстрее. Побеждают те, кто атакуют и ведут.

И команде пришлось меня убеждать, потому что раньше я была довольна стабильностью. Но новый настрой делает матчи проще, и я не знаю, почему была такой упрямой», – рассказывала она несколько недель назад.

И соперницы это замечают. «Ига изменилась за последний год. Она играет очень, очень агрессивно, и меня очень удивила эта перемена», – говорила Мария Саккари, которую Швентек победила в финале в Индиан-Уэллс (6:4, 6:1).

В итоге Швентек постепенно пришла к стабильности, а потом постепенно пришла к новому уровню тенниса – сохранив стабильность. В результате:

• После победы в Индиан-Уэллс у Иги 11 выигранных матчей и два титула WTA 1000 подряд.

• Всего в этом году она выиграла 20 матчей – больше всех в туре. На ее счету три поражения.

• Все 20 побед полька одержала на харде – и к середине марта уже повторила личный рекорд по количеству выигранных за сезон матчей на этом покрытии.

• Теперь Швентек – вторая в рейтинге WTA. И лидер тура по выигранным за сезон очкам – правда, чтобы обойти Эшли Барти, проведшую два турнира, ей понадобилось пять.

• При этом Ига сохранила впечатляющее умение играть большие финалы. В Индиан-Уэллс она выиграла пятый титул WTA – и в пяти выигранных финалах отдала всего 16 геймов. Ни в одном из сетов она не проиграла больше четырех геймов.

• В целом в профессиональном туре (на уровне ITF и WTA) она провела 13 финалов и проиграла всего один.

• И титулы уровня WTA у нее только крупные – «Большой шлем», три WTA 1000 и один WTA 500.

Мощный уровень.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Clive Brunskill; East News/AP Photo/Mark J. Terrill