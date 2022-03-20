Реакция Надаля – восторг. Он стал непробиваемым у сетки и выиграл 20-й матч подряд

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс Рафаэль Надаль победил 18-летнего феномена Карлоса Алькараса – 6:4, 4:6, 6:3. Это был очень запоминающийся матч.

Во-первых, он в очередной раз продемонстрировал нереальный потенциал Алькараса. Карлос – самый молодой игрок в топ-100. При этом в понедельник он уже будет стоять в топ-15. То есть в 18 лет он уже полноценный топ.

И против Надаля он продемонстрировал весь свой впечатляющий арсенал: бомбический форхенд, феноменальный кросс слева (с бэкхенда Карлос вколотил 15 виннерсов), умение импровизировать в сложных ситуациях.

Что впечатляет еще больше, во втором сете он сделал то, что вообще мало кому когда-либо удается – лучше Надаля справился с почти ураганным ветром. Во второй партии ветер поднялся до такого уровне, что сдувал полотенца, любовно расставленные бутылочки Надаля и даже стойку сетки.

Рафа обычно с такими условиями справляется лучше всех – точнейшая работа ног помогает максимально хорошо подстраиваться под непредсказуемый мяч, а сильное вращение помогает его контролировать. Но Карлос в ответ на порывы немного унял агрессию (чрезмерное рвение и выливающиеся из него ошибки погубили его в первом сете) и выглядел стабильнее великого.

А в третьем сете ветер стих, и Надаль снова постепенно взял игру под контроль и вышел на высоченный уровень. Лучшая иллюстрация – то, что он творил у сетки. Туда он в третьей партии сходил 14 раз (всего за матч – 30) и выиграл там 10 очков (всего за матч – 20).

Надаль там очень эффективен во многом из-за того, что отлично готовит выходы вперед – и ему остается только уложить мяч. Но Алькарас заставлял его играть сложные воллей, и Рафа демонстрировал феноменальную реакцию в важнейшие моменты.

В этом видео (с 02:59) два розыгрыша идут прямо подряд – при счете 2:2, 40:40 и при счете 3:3, 40:40.

В обоих случаях за счет этих нереальных ударов Надаль удержал напряженные геймы на подаче.

В итоге испанец одержал 20-ю победу подряд, вышел в 129-й финал и в понедельник вернется в топ-3. За титул он поборется с Тэйлором Фрицем.

Лучше Рафы сейчас в мире никто не играет.

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