Феноменальная подача Кресси – ветер и везение создали невиданный эйс

Чудо.

В четверг в Индиан-Уэллс стартовал мужской «Мастерс». В первый день Максим Кресси – в Мельбурне выбесивший Даниила Медведева – проиграл Кристоферу Юбэнксу 7:5, 6:7, 4:6.

Четверг был очень ветреным, и у многих игроков из-за этого возникали проблемы с контролем мячи – порывы делали его полет непредсказуемым, поэтому было трудно по нему правильно попасть.

Что-то такое, по-видимому, случилось и с Кресси, который на подаче по мячу не попал совершенно. Но в итоге ветер, приданное ободом вращение и везение создали неберущуюся подачу – которая приземлилась у сетки и отскочила вбок.

На подаче такие удары припомнить трудно, но подобные вещи часто случаются, когда игроки бьют смэши. Но в такой ситуации они обычно стоят намного ближе к сетке.

Так что этот удар Кресси был действительно невиданным.

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