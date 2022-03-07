Женский теннис мог развалиться после разрыва с Китаем. Спасет его новый спонсор – даст больше 15 млн в год

Его искали 12 лет.

На прошлой неделе Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о том, что у нее появился новый титульный спонсор – медицинская компания Hologic.

Hologic – огромная и очень богатая компания, чистая прибыль которой в 2021 году составила 1,8 млрд долларов. В основном они занимаются диагностическими аппаратами (например, их продукция позволяет искать рак груди) и в последнее время очень много работали над диагностикой ковида (помните такую штуку?).

Сейчас компания развивает новую маркетинговую стратегию и стремится выйти на клиентов напрямую. Например, в этом году они впервые за 36 лет своего существования купили рекламу во время Супербоула: в ней певица Мэри Джей Блайдж рассказывала, как важно женщинам следить за здоровьем и проходить что-то вроде диспансеризации.

Сотрудничество с WTA – тоже часть новой стратегии. Это первый спонсорский опыт компании, и она на него пошла в очень важный момент.

Последние годы для WTA ключевым стратегическим партнером был Китай, который активно вкладывал деньги в женский теннис и турниры. Но сейчас сотрудничество прервалось – сначала из-за пандемии, а потом из-за дела Шуай Пэн, побудившего WTA на отказ от турниров в стране.

После объявления о разрыве отношений с Китаем вопрос денежных потерь тура был одним из самых главных, ведь еще в начале пандемии проскакивало мнение, что отмена турниров в Китае – угроза для существования WTA. Контракт с Hologic должен помочь.

Более того, появился он как раз из-за того, как WTA поступила в деле Шуай Пэн. Оперативная реакция и жесткая позиция тура по этому вопросу так понравилась компании, что она решила начать сотрудничество. «Это как привлекло наше внимание к потенциальной потребности в титульном спонсоре, так и побудило желание поддержать их позицию, которую она заняли, несмотря на очень серьезный удар по финансам», – сказала Лиза Хелльман, один из руководителей Hologic.

При этом финансовые детали соглашения не разглашаются – но представители WTA утверждают, что это самый крупный контракт в истории тура. Значит, об объемах спонсорской помощи можно судить по предыдущему опыту.

Последний раз титульный спонсор у WTA был в 2010-м – Sony Ericsson. Контракт с ними подписали в 2005-м, и сообщалось, что по нему тур получил 88 миллионов долларов – то есть 14,7 млн в год. Потом Sony Ericsson начал терять свою долю на рынке мобильных телефонов, прибыли упали, и масштаб сотрудничества ограничили. Договор продлили еще на 2 года, но компания перестала быть титульным спонсором и платила намного меньше.

Соответственно, если сейчас говорится, что контракт с Hologic – крупнейший в истории тура, то он принесет WTA не меньше 15 млн в год. Эти деньги помогут туру поддерживать равные призовые с мужчинами на крупнейших турнирах и поднять их на соревнованиях помельче.

Кстати, с титульными спонсорами у WTA вообще интересная история. Изначально ассоциация создалась при помощи производителя сигарет Virginia Slims, а потом работала с пищевым гигантом Kraft, производителем софта Corel и производителем гигиенических товаров Sanex.

После Sony Ericsson титульного спонсора не было 12 лет, потому что туру было трудно найти компанию, образ которой вписался бы в общую картину, которая имеется в WTA и на отдельных турнирах. Например, проблемой было то, что потенциальный партнер мог быть прямым конкурентом кого-нибудь из уже работающих в туре.

И, вероятно, была классическая трудность с образом потенциального спонсора – ведь нужно помнить, что в 1990-х WTA отказалась от сотрудничества с Tampax.

С производителем медицинского оборудования таких проблем нет.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Phil Walter, Noam Galai / Stringer