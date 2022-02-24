Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

Официально.

Еще в начале февраля стало ясно, что 28-го Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира. Шансы пробиться на первую строчку постоянно возникали у него по ходу прошлого сезона, но он их упускал.

А сейчас – нет. Ему нужно было в Акапулько выступить не хуже Новака Джоковича в Дубае – и он это сделал: они оба вышли в четвертьфинал, и серб сегодня проиграл.

Так что в понедельник Медведев возглавит рейтинг.

• Компьютерный рейтинг ATP ведется с 23 августа 1973 года, и Даниил будет 27-м игроком, побывавшим №1.

• У мужчин уже было две первых ракетки мира из России: Евгений Кафельников (6 недель в середине 1999-го) и Марат Сафин (9 недель в 2000-м и 2001-м).

• Если брать и женщин, то Медведев – пятый игрок из России, который побывает №1. В WTA это делали Мария Шарапова (21 неделя) и Динара Сафина (26 недель).

• Медведев прервет доминирование Большой четверки мужского тенниса – Джоковича, Федерера, Надаля и Маррея, которые не пускали на первую строчку никого со 2 февраля 2004-го. Тогда на вершине рейтинга был Энди Роддик. А Даниилу было 6 лет.

• Из игроков, которые тогда стояли в топ-10, формально действующим остается только Роджер Федерер.

• Сам Даниил по ходу этой недели высказывался о перспективе исторической смены довольно сдержанно: «Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово первым преодолевать некоторые рубежи. А вообще я просто хочу и дальше показывать хороший теннис».

• Медведев сместит Джоковича, который был №1 86 недель подряд (шестая по продолжительности серия в истории) и 361 неделю всего (рекорд мужского тенниса).

• А еще Даниил будет самым высоким №1 в истории – 198 сантиметров. До него рекорд принадлежал Сафину – 193 см.

• Как долго Медведев задержится на первой строчке? По итогам этой недели у Джоковича будет 8465 очков. У Медведева варианты такие: 8525 (в случае поражения в четвертьфинале в Акапулько), 8615 (полуфинал), 8735 (финал), 8935 (титул).

• До начала апреля у Даниила горит 430 очков, а у Джоковича всего 45. При этом в розыгрыше будет 2000 за «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.

• Но шансы Медведева на то, чтобы значительно дольше задержаться на первой строчке, повысятся, если Новака не пустят в США на «Мастерсы» – а пока что из-за его отказа прививаться так и будет.

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Фото: REUTERS/Henry Romero; globallookpress.com/Aurelien Morissard