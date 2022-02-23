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Зажигательный матч Медведева: Даниил поражал движением и обводками, материл подачу, а соперник порвал на себе футболку

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Даниил Медведев Даниил Медведев
Бенуа Пэр Бенуа Пэр
Теннис Теннис

Начал борьбу за первую строчку.

По итогам этой недели Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира – для этого ему, по сути, нужно в Акапулько выступить не хуже, чем Новак Джокович сыграет в Дубае. Серб прошел первый круг в понедельник, а Медведев – во вторник,  обыграв Бенуа Пэра (6:3,6:4).

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1. В Акапулько всегда были довольно медленные корты, а в этом году там построили новый стадион, и в понедельник выяснилось, что покрытие, кажется, стало еще медленнее. За день прошли три самых длинных матча в истории турнира (все – больше 3 часов), последний их которых закончился в 04:55 утра – это самое позднее завершение теннисного матча в истории.

2. Медведев славится тем, что совсем медленные корты не особо любит – даже если это хард. Например, в прошлом году он говорил об этом в Индиан-Уэллс.

3. Тем не менее, матч с Пэром он начал отлично, демонстрируя свою нереальную скорость и неуступчивость в затяжной борьбе.

4. Более серьезные трудности возникли во втором сете, когда Пэр чуть изменил тактику и при первой же возможности стал рваться к сетке. И там он творил, например, вот такое – правда, это очко он все равно проиграл, потому что по ходу удара мяч задел его ногу, в чем он сам признался.

5. Француз в итоге вел с брейком, а качество его игры явно напрягало Даниила. При счете 3:4 он начал покрикивать в сторону своей  ложи, когда не принял подачу на брейк-пойнте: «Как?! Как мне попасть в корт, сука?» И продолжил после следующего очка, когда снова не попал с приема: «Что у него все в линию попадает? Что это за ######, #####? Почему все в линию, сука?»

6. Однако к тому моменту у него уже находились решения. Например, когда Пэр не попадал в линии, Даниил очень плотно принимал и потом находил хорошие обводки. Как в этом случае.

 

Обводка хоть и не прошла чисто, но нужно учитывать – Медведеву пришлось самому создавать угол, потому что Пэр пробил в середину.

7. В общем россиянин постепенно нагнетал давление, и Пэр под ним дрогнул. Сразу после медведевского крика про линию и ###### француз дал две двойных подряд, потом не попал первым мячом, оказался под давлением в розыгрыше и отдал брейк.

8. В следующем гейме гнев  излился уже из Пэра – после ошибки в размене он порвал на себе футболку. 

Одна болельщица была в полном восторге, но судья дал французу предупреждение за неспортивное поведение.

9. А при счете 5:4 Даниил поймал отличную глубину с приема, и расстроенный Бенуа с ней совсем не справился.

10. В итоге матч на центральном корте Акапулько-2022 впервые длился меньше трех часов – Медведев победил за 01:41 (Зверев и Бруксби вчера дольше играли один сет).

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Во втором круге Даниил встретится с Пабло Андухаром.

Медведев может стать №1 в мире уже на следующей неделе. Что должно произойти?

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