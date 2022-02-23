Зажигательный матч Медведева: Даниил поражал движением и обводками, материл подачу, а соперник порвал на себе футболку

Начал борьбу за первую строчку.

По итогам этой недели Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира – для этого ему, по сути, нужно в Акапулько выступить не хуже, чем Новак Джокович сыграет в Дубае. Серб прошел первый круг в понедельник, а Медведев – во вторник, обыграв Бенуа Пэра (6:3,6:4).

***

1. В Акапулько всегда были довольно медленные корты, а в этом году там построили новый стадион, и в понедельник выяснилось, что покрытие, кажется, стало еще медленнее. За день прошли три самых длинных матча в истории турнира (все – больше 3 часов), последний их которых закончился в 04:55 утра – это самое позднее завершение теннисного матча в истории.

2. Медведев славится тем, что совсем медленные корты не особо любит – даже если это хард. Например, в прошлом году он говорил об этом в Индиан-Уэллс.

3. Тем не менее, матч с Пэром он начал отлично, демонстрируя свою нереальную скорость и неуступчивость в затяжной борьбе.

¡Gran reacción! 🤩 Medvedev 🇷🇺 recorre toda la cancha para conseguir el punto ante Paire. Sigue en vivo toda la acción por ESPN#AMT2022 #NewBeginnings pic.twitter.com/nBxc9CZG8o — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

4. Более серьезные трудности возникли во втором сете, когда Пэр чуть изменил тактику и при первой же возможности стал рваться к сетке. И там он творил, например, вот такое – правда, это очко он все равно проиграл, потому что по ходу удара мяч задел его ногу, в чем он сам признался.

Paire 🇨🇵 saca sus mejores trucos ante el número dos del mundo ✨🎾. Sigue la transmisión a través de ESPN#AMT2022 #NewBeginnings pic.twitter.com/doUjrsTmVP — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

5. Француз в итоге вел с брейком, а качество его игры явно напрягало Даниила. При счете 3:4 он начал покрикивать в сторону своей ложи, когда не принял подачу на брейк-пойнте: «Как?! Как мне попасть в корт, сука?» И продолжил после следующего очка, когда снова не попал с приема: «Что у него все в линию попадает? Что это за ######, #####? Почему все в линию, сука?»

6. Однако к тому моменту у него уже находились решения. Например, когда Пэр не попадал в линии, Даниил очень плотно принимал и потом находил хорошие обводки. Как в этом случае.

Обводка хоть и не прошла чисто, но нужно учитывать – Медведеву пришлось самому создавать угол, потому что Пэр пробил в середину.

7. В общем россиянин постепенно нагнетал давление, и Пэр под ним дрогнул. Сразу после медведевского крика про линию и ###### француз дал две двойных подряд, потом не попал первым мячом, оказался под давлением в розыгрыше и отдал брейк.

8. В следующем гейме гнев излился уже из Пэра – после ошибки в размене он порвал на себе футболку.

La impotencia y el calor se apoderaron de Paire en Acapulco 😅🌴. Sigue la transmisión a través de ESPN#AMT2022 #NewBeginnings pic.twitter.com/WeFFbHtSzs — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

Одна болельщица была в полном восторге, но судья дал французу предупреждение за неспортивное поведение.

9. А при счете 5:4 Даниил поймал отличную глубину с приема, и расстроенный Бенуа с ней совсем не справился.

10. В итоге матч на центральном корте Акапулько-2022 впервые длился меньше трех часов – Медведев победил за 01:41 (Зверев и Бруксби вчера дольше играли один сет).

***

Во втором круге Даниил встретится с Пабло Андухаром.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе