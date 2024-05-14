Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?

Нарушил программу помощи.

Валерий Ничушкин в третий раз за календарный год попал в программу помощи игрокам НХЛ. Давайте разбираться, что вновь случилось.

Что на этот раз?

Неожиданная новость пришла перед четвертым матчем серии между «Колорадо» и «Далласом». Североамериканские журналисты, первым из которых был Фрэнк Серавалли, сообщили, что Ничушкин включен в третий этап программы. Причина – проваленный тест на запрещенные вещества (drug test подразумевает наркотические и лекарственные препараты и алкоголь). Денверский журналист Эдриан Дэйтер подтвердил: «Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики. Понятия не имею, о чем именно речь».

Инсайдер Пьер ЛеБрюн пояснил, что означают этапы программы помощи:

Первый этап – стационарное лечение, без штрафных санкций;

Второй этап – за нарушение плана лечения на первом этапе; отстранение от работы без сохранения заработной платы на время активной фазы лечения с последующим правом на восстановление;

Третий этап – за нарушение плана лечения на втором этапе; отстранение от работы без сохранения заработной платы на срок не менее 6 месяцев с возможностью восстановления;

Четвертый этап – за нарушение плана лечения на третьем этапе; отстранение от работы без сохранения заработной платы на срок не менее года, восстановление не гарантировано.

Это продолжение предыдущих двух историй?

Ничушкин попадает в программу уже третий раз.

Впервые это случилось год назад. Он пропустил практически весь плей-офф (вышел всего в двух матчах). В его номере в Сиэтле нашли нетрезвую девушку, из-за чего возникли проблемы с полицией (позже объявили, что следов преступления нет).

Вторая история – середина января, тот же Эдриан Дэйтер сообщал, что Валерий обратился в программу помощи, а позже НХЛ объявила официально об отстранении на неопределенный срок. Сам россиянин тогда выпустил заявление через соцсети «Колорадо» без конкретики: «Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам. Моя цель – решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я хочу поблагодарить за понимание и поддержку мою жену, семью, друзей, организацию «Эвеланш» и всех болельщиков. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться на лед и присоединиться к команде как можно скорее».

Были слухи, что Валерий испытывал проблемы со сном. Незадолго до этого он впервые стал отцом. Другие слухи намекали на алкогольную зависимость, но их опроверг журналист Сергей Федотов: «Вынужден дать пояснения, так как являюсь близким другом Валеры. Без подробностей, но сообщаю, что у него на протяжении 2,5 месяцев огромные проблемы со сном, сбит биоритм по причинам, связанных с рождением долгожданного ребенка. Сейчас не осталось вариантов, кроме как на месяц-полтора уйти на реабилитацию, иначе последствия будут плачевными».

Поскольку третий этап предполагает нарушение условий лечения на втором, есть основания полагать, что нынешние проблемы Ничушкина вновь связаны не с наркотиками, а с препаратами для сна. Но никакой точной информации НХЛ по таким поводам не дает – это остается на усмотрение самого хоккеиста. Пока Валерий молчит. Когда он попал в программу во второй раз, сообщений о том, что этап для него уже второй, не было – Ничушкин объявил, что принял решение сам.

Что будет дальше с Ничушкиным?

Ему предстоит длительное лечение. Отстранение действует с 13 мая – таким образом, Валерий не сыграет раньше 13 ноября (а возможно, и дольше – в тот день он получит лишь право на восстановление в статусе действующего игрока). Это не значит, что все полгода Ничушкин проведет к больнице. Для него разработают план лечения, и в случае успешного его прохождения россиянин сможет претендовать на возвращение.

Грустно, что это произошло именно сейчас. Валерий только что повторил рекорд Пэта Лафонтена по количеству матчей с голами со старта плей-офф – у обоих по 7 игр. Но наш хоккеист забил больше – 9 против 8 у американца. Ничушкин проводил лучший плей-офф в жизни – набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах, уйдя сухим только в последней игре. Теперь вопрос, когда он вновь устроит такую феерию…

А что ждет «Колорадо»?

В четвертом матче против «Далласа» Ничушкина заменил Джонатан Друэн. С ним в составе «Эвеланш» потерпели крупное поражение – 1:5. Пока руководство не выпускало никаких заявлений, но красноречиво и молчание – табличку Ничушкина в раздевалке заменили: теперь там место Лиама Фоуди.

Высказался пока лишь один человек – партнер по команде Джек Джонсон: «Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу».

Остальные пока не говорят именно о проблеме Валерия – лишь слова поддержки. В частности, главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар: «Я хочу, чтобы он был счастлив и был в ладах со своей жизнью, в нашей команде или вне ее. Я желаю всего лучшего ему и его семье. Уверен, все наши ребята считают так же, и я надеюсь, он найдет покой и помощь. Хоккей – не жизнь и не смерть, пусть даже мы и ведем себя, будто это так. Вэл – большой приоритет. А наша команда – другой большой приоритет. Сейчас они разделены. Они не вместе». В похожем стиле высказались Эндрю Кольяно и Друэн.

Что касается будущего Ничушкина в «Колорадо», то оно туманно. Источник из НХЛ сообщил, что правовых оснований для расторжения контракта у «Эвеланш» нет. Но зарплата россиянина не будет учитываться под потолком. В плей-офф она и так не имеет значения, так как выплачивается за регулярку, а летом потолок можно пробивать на 10%. Но с началом сезона-2024/25 «Колорадо» получит послабление. Если Валерий вернется спустя полгода, это сэкономит чуть меньше $1 млн. Если пропустит больше – вырастет и цифра. Но если «Эвеланш» забьют платежку до отказа на свободные деньги, то после возвращения Ничушкина для его активации придется сократить зарплатную ведомость на разницу между $6,125 млн – окладом Валерия – и сэкономленной суммой.

Но сейчас главное – не деньги, а здоровье Ничушкина – физическое и психологическое.

Фото: East News /AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Jeff Roberson, AP Photo/Lindsey Wasson