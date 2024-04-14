Страшный эпизод в НХЛ: игрок «Вашингтона» упал и не двигался после силового

Судьи даже прервали период.

Борющийся за место в плей-офф «Вашингтон» победил дома «Тампу» – 4:2. Российские звезды команд Александр Овечкин и Никита Кучеров очков не набрали. А главным событием игры стала жуткая травма защитника «Кэпиталс» Ника Дженсена.

Все случилось за полторы минуты до завершения первого периода: форвард «Тампы» Майкл Эйссимонт в средней зоне снес Дженсена с ног. Защитник жестко влетел в борт и после этого не двигался.

К счастью, Дженсен остался в сознании. К нему тотчас подъехал доктор, а остальные игроки на льду устроили заварушку. Позднее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что Ник покинул арену самостоятельно вместе с семьей, ехать в госпиталь не понадобилось – все обошлось.

Эйссимонт после видеопросмотра даже не получил удаление за силовой. А период не продолжили – судьи отправили команды в раздевалки. Недоигранное время добавили ко второй двадцатиминутке.

После перерыва Дженсен был отмщен: его давний друг Ник Дауд отлупил Эйссимонта.

Любопытно, что Дауд с Эйссимонтом тоже давно знакомы. Они вместе играли в структуре «Лос-Анджелеса» несколько лет. После драки Дауд из штрафного бокса повернулся к соседней скамейке, где сидел Эйссимонт: «Отличная работа, парень».

Увы, это не единственный эпизод матча, в котором была грубость. Сначала Кучеров ударил локтем в лицо Тома Уилсона – судьи не увидели нарушения. Уилсон позже ответил сильным толчком в спину – и вот его уже удалили.

А после Мэтт Дамба заехал клюшкой по лицу Дилану Строуму – наказания снова не последовало:

Затем команды все же вернулись к хоккею. В третьем периоде «Вашингтон» вырвал важную победу и опередил «Детройт», заняв вторую строчку в зоне уайлд-кард. На пятки по-прежнему наступают «Филадельфия» и «Питтсбург». Развязка битвы за плей-офф уже близка.