Как выглядела НХЛ, когда Овечкин был единственным русским в «Вашингтоне»

Старые друзья разошлись, новые еще не выросли.

После обмена Евгения Кузнецова в «Каролину» Александр Овечкин остался, по сути, единственным русским игроком в основе «Вашингтона». Александр Алексеев и Иван Мирошниченко активно привлекаются в главную команду, но пока их трудно назвать полноценными партнерами.

Мы привыкли, что «Вашингтон» – одна из самых русских команд НХЛ. Вместе с Овечкиным долго выступали Кузнецов, Орлов и даже Варламов, еще раньше – Семин и Федоров. Теперь, по сути, никого не осталось. Единственный сезон, который Ови был в одиночестве, – первый в его заокеанской карьере – 2005/06.

Из-за локаута в НХЛ полностью выпал сезон-2004/05, поэтому дебют Овечкина затянулся. Наверняка вы слышали историю про подсчет «истинного» возраста Ови путем манипуляции с високосными годами. Позволь руководство лиги «Флориде» забрать Александра годом ранее, он дебютировал бы рядом с Александром Семиным.

Как НХЛ выглядела тогда и что там происходило – ниже в фотокарточках.

В сезоне участвовали 30 команд. Действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегаса» еще не было даже в проекте. Зато играли «Атланта», которая теперь «Виннипег», и «Финикс» – ныне «Аризона». «Анахайм» назывался «Майти Дакс» и еще не лишился культового лого.

Разбивка по дивизионам отличалась от текущей. В сезоне-2005/06 команды делились на 6 дивизионов по 5 команд в каждом. В Северо-Восточном регулярку выиграла «Оттава», последним стал «Бостон». Сейчас все практически наоборот.

С начала сезона-2005/06 в правилах появилось революционное изменение – послематчевые буллиты. Если прежде матч мог закончиться вничью, теперь победитель определялся в любом случае.

Возник и потолок зарплат : каждая команда могла тратить на игроков не более $39 млн. Из-за этого некоторые клубы пошли на серьезные изменения состава.

Легендарный Петер Форсберг стал одним из первых, кто сменил клуб из-за потолка. «Колорадо» вынужденно отпустил шведа – и тот оказался в «Филадельфии».

Крис Пронгер также стал жертвой потолка: «Сент-Луис», крепко сдавленный платежкой, обменял одного из лидеров в «Эдмонтон». Тогда Крис уже выиграл чемпионат мира (1997) и Олимпиаду (2002). До попадания в Тройной золотой клуб оставалось два года.

Николай Хабибулин , на тот момент действующий обладатель Кубка Стэнли, тоже сменил клуб. «Чикаго» выписал Николаю четырехлетний контракт на сумму $27 млн, сделав его самым высокооплачиваемым вратарем мира.

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«Оттава» обменяла Мариана Госсу в «Атланту», взамен получив Дэни Хитли. Так родилась знаменитая тройка Хитли – Спецца – Альфредссон , получившая название «Пицца-лайн». Через полтора года они доведут «Сенаторс» до финала Кубка Стэнли.

Доминик Гашек сменил «Детройт» на ту же «Оттаву», но задержался там лишь на год.

Александр Могильный , участник одной из самых великих битв за «Морис Ришар Трофи», снова перешел в «Нью-Джерси». Могильный еще не знал, что вскоре Александром Великим будут звать не его. Карьера Могильного завершилась по окончании сезона.

Невероятно, но в составе «Олбани Ривер Рэтс» (фарм-клуб «Девилз») Могильный также пострадал из-за потолка зарплат. «Нью-Джерси» выставил россиянина на драфт отказов, откуда его никто не забрал из-за дорогого контракта, возраста и склонности к травмам.

Алексей Жамнов подписал трехлетний контракт с «Бостоном». Кончилось все печально: в середине сезона, прямо в Рождество, Жамнов получил двойной перелом лодыжки в игре с «Тампой» и завершил карьеру.

Джо Торнтон тем летом выражал недовольство контрактом с «Бостоном», но продлил его в августе. А в ноябре взорвалась бомба: «Брюинс» отправили одного из лидеров в «Сан-Хосе». К концу сезона он выбил 125 очков и стал первым игроком в истории НХЛ, который взял «Арт Росс Трофи» в тот же сезон, когда был обменян.

Шикарная регулярка принесла Джамбо Джо еще и «Харт». На голове и в бороде у Торнтона тогда даже близко не наблюдалось привычной седины.

Сергей Федоров , который спустя два с половиной года станет партнером Овечкина и Семина в «Вашингтоне», а той же весной вместе с ними принесет России первое за 15 лет золото чемпионата мира, отправился из «Анахайма» в «Коламбус». И впервые в карьере оказался не в контендере, а в составе клуба-аутсайдера.

Уэйн Гретцки , которого сейчас догоняет Овечкин на пути к снайперскому рекорду НХЛ, перед началом сезона стал тренером – возглавил «Финикс». «Койотис» так и остались единственной командой в тренерском резюме лучшего хоккеиста в истории.

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Будущий капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ушел на драфте годом позже Ови. Из-за этого Сид, который почти наверняка забрал бы «Колдер Трофи», начни Александр раньше, остался в голосовании лишь вторым. Хотя пробил сотню очков (никто в истории НХЛ не делал это в более юном возрасте). Так началось их великое противостояние.

Будущий вечный партнер Кросби до лиги к тому моменту еще не добрался. Евгений Малкин ушел на драфте-2004 под вторым номером, но все еще считался основным игроком магнитогорского «Металлурга». До Питтсбурга Джино доехал лишь через год. История его побега была не менее занимательной, чем у первых игроков из СССР, попавших в НХЛ.

В составе «Анахайма» по ходу регулярки дебютировали сразу две будущие легенды клуба. В следующем сезоне они принесли «Дакс» единственный на данный момент Кубок Стэнли – Кори Перри и Райан Гецлаф .

А в «Филадельфии» началась взрослая карьера Джеффа Картера и Майка Ричардса . Их карьеры развивались практически синхронно, а лучшие годы оба провели в составе «Лос-Анджелеса», где взяли две чашки. Оба также имеют и золото Олимпиад, но Ричардс победил в 2010 году, а Картер – в 2014. Это сделало Джеффа одним из восьми игроков, которые в один год выигрывали и Олимпиаду, и Кубок Стэнли.

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В начале регулярки, сыграв всего пять матчей, завершил карьеру Бретт Халл . Тот настолько не хотел быть просто сыном Бобби, что в итоге стал одним из величайших снайперов в истории – с 741 шайбой он закончил четвертым в истории. В ноябре 2021 года Овечкин сдвинул его на пятую позицию.

Через два месяца завершил и Марио Лемье . Здоровье не позволило стать ему полноценным конкурентом Гретцки в битве за статус величайшего хоккеиста в истории, но даже так карьера Лемье легендарна.

Всего за 915 матчей Марио вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ – 1723 очка. Строчкой выше – Стив Айзерман. До сих пор Лемье остается единственным игроком в истории НХЛ, который сумел забить пять шайб за матч всеми возможными способами: в равных составах, в меньшинстве, в большинстве, буллитом и в пустые ворота.

В январе 2006 года Овечкин забил гол, который многие считают лучшим в его карьере. Американцы не морочили голову с названием – обыграли момент просто и емко: The Goal. Еще лучше его делает реакция главного тренера соперников.

По итогам сезона Овечкин стал третьим бомбардиром НХЛ (106 очков) и третьим снайпером (52 шайбы – как и у Ильи Ковальчука). В десятке самых результативных игроков регулярки-2005/06, помимо Александра, легенды: Джо Торнтон, Яромир Ягр, Дэни Хитли, Даниэль Альфредссон, Сидни Кросби, Эрик Стаал, Илья Ковальчук, Марк Савар.

А больше всех забил, вы удивитесь, Джонатан Чичу – 56 голов. Да, тот самый автор первого гола «Медвешчака» в КХЛ!

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Отметим и Павла Дацюка – он впервые в карьере завоевал «Леди Бинг». Награда прописалась на полке Волшебника на четыре года.

Триумфатором сезона в первый и пока последний раз стала «Каролина» . После этого вот уже 18 лет «Харрикейнс» не делает за один плей-офф больше восьми побед. С тех пор «Каролина» трижды выходила в полуфинал Кубка Стэнли, но всегда заканчивала их с сухими поражениями.

В финале «Каролина» в семи матчах победила «Эдмонтон» . «Ойлерс» после этого ни разу не добирались до этой стадии. Их новой главной надежде Коннору Макдэвиду тогда было 9 лет.

Сезон-2005/06 стал последним не только для завершивших карьеры по ходу регулярки Марио Лемье, Бретта Халла, Могильного и Жамнова. Последний матч сыграл Люк Робитайл , на тот момент лучший левый нападающий в истории (Овечкин отберет этот неофициальный статус уже седовласым).

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Не менее легендарный Брайан Лич , один из шести защитников в истории, который выбивал 100 очков. Это и первый американец, взявший «Конн Смайт».

И Стив Айзерман , один из главных игроков «Детройта», нынешний генеральный менеджер родной команды, заложивший до этого фундамент чемпионского состава «Тампы».

Прошло восемнадцать с половиной лет, прежде чем Овечкин вновь остался один в «Вашингтоне». Изменилось практически все, в том числе и сам Александр. Лишь одно неизменно: Уэйн Гретцки по-прежнему смотрит, как Овечкин забивает, с каждой шайбой неумолимо приближаясь к вечности. Но теперь Александру, как в юности, вновь предстоит делать это в одиночестве.

Фото: East News /AP Photo, AFP