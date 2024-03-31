Как выглядела НХЛ, когда Овечкин был единственным русским в «Вашингтоне»
Старые друзья разошлись, новые еще не выросли.
После обмена Евгения Кузнецова в «Каролину» Александр Овечкин остался, по сути, единственным русским игроком в основе «Вашингтона». Александр Алексеев и Иван Мирошниченко активно привлекаются в главную команду, но пока их трудно назвать полноценными партнерами.
Мы привыкли, что «Вашингтон» – одна из самых русских команд НХЛ. Вместе с Овечкиным долго выступали Кузнецов, Орлов и даже Варламов, еще раньше – Семин и Федоров. Теперь, по сути, никого не осталось. Единственный сезон, который Ови был в одиночестве, – первый в его заокеанской карьере – 2005/06.
Из-за локаута в НХЛ полностью выпал сезон-2004/05, поэтому дебют Овечкина затянулся. Наверняка вы слышали историю про подсчет «истинного» возраста Ови путем манипуляции с високосными годами. Позволь руководство лиги «Флориде» забрать Александра годом ранее, он дебютировал бы рядом с Александром Семиным.
Как НХЛ выглядела тогда и что там происходило – ниже в фотокарточках.
В сезоне участвовали 30 команд. Действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегаса» еще не было даже в проекте. Зато играли «Атланта», которая теперь «Виннипег», и «Финикс» – ныне «Аризона». «Анахайм» назывался «Майти Дакс» и еще не лишился культового лого.
Разбивка по дивизионам отличалась от текущей. В сезоне-2005/06 команды делились на 6 дивизионов по 5 команд в каждом. В Северо-Восточном регулярку выиграла «Оттава», последним стал «Бостон». Сейчас все практически наоборот.
С начала сезона-2005/06 в правилах появилось революционное изменение – послематчевые буллиты. Если прежде матч мог закончиться вничью, теперь победитель определялся в любом случае.
Возник и потолок зарплат: каждая команда могла тратить на игроков не более $39 млн. Из-за этого некоторые клубы пошли на серьезные изменения состава.
Легендарный Петер Форсберг стал одним из первых, кто сменил клуб из-за потолка. «Колорадо» вынужденно отпустил шведа – и тот оказался в «Филадельфии».
Крис Пронгер также стал жертвой потолка: «Сент-Луис», крепко сдавленный платежкой, обменял одного из лидеров в «Эдмонтон». Тогда Крис уже выиграл чемпионат мира (1997) и Олимпиаду (2002). До попадания в Тройной золотой клуб оставалось два года.
Николай Хабибулин, на тот момент действующий обладатель Кубка Стэнли, тоже сменил клуб. «Чикаго» выписал Николаю четырехлетний контракт на сумму $27 млн, сделав его самым высокооплачиваемым вратарем мира.
«Оттава» обменяла Мариана Госсу в «Атланту», взамен получив Дэни Хитли. Так родилась знаменитая тройка Хитли – Спецца – Альфредссон, получившая название «Пицца-лайн». Через полтора года они доведут «Сенаторс» до финала Кубка Стэнли.
Доминик Гашек сменил «Детройт» на ту же «Оттаву», но задержался там лишь на год.
Александр Могильный, участник одной из самых великих битв за «Морис Ришар Трофи», снова перешел в «Нью-Джерси». Могильный еще не знал, что вскоре Александром Великим будут звать не его. Карьера Могильного завершилась по окончании сезона.
Невероятно, но в составе «Олбани Ривер Рэтс» (фарм-клуб «Девилз») Могильный также пострадал из-за потолка зарплат. «Нью-Джерси» выставил россиянина на драфт отказов, откуда его никто не забрал из-за дорогого контракта, возраста и склонности к травмам.
Алексей Жамнов подписал трехлетний контракт с «Бостоном». Кончилось все печально: в середине сезона, прямо в Рождество, Жамнов получил двойной перелом лодыжки в игре с «Тампой» и завершил карьеру.
Джо Торнтон тем летом выражал недовольство контрактом с «Бостоном», но продлил его в августе. А в ноябре взорвалась бомба: «Брюинс» отправили одного из лидеров в «Сан-Хосе». К концу сезона он выбил 125 очков и стал первым игроком в истории НХЛ, который взял «Арт Росс Трофи» в тот же сезон, когда был обменян.
Шикарная регулярка принесла Джамбо Джо еще и «Харт». На голове и в бороде у Торнтона тогда даже близко не наблюдалось привычной седины.
Сергей Федоров, который спустя два с половиной года станет партнером Овечкина и Семина в «Вашингтоне», а той же весной вместе с ними принесет России первое за 15 лет золото чемпионата мира, отправился из «Анахайма» в «Коламбус». И впервые в карьере оказался не в контендере, а в составе клуба-аутсайдера.
Уэйн Гретцки, которого сейчас догоняет Овечкин на пути к снайперскому рекорду НХЛ, перед началом сезона стал тренером – возглавил «Финикс». «Койотис» так и остались единственной командой в тренерском резюме лучшего хоккеиста в истории.
Будущий капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ушел на драфте годом позже Ови. Из-за этого Сид, который почти наверняка забрал бы «Колдер Трофи», начни Александр раньше, остался в голосовании лишь вторым. Хотя пробил сотню очков (никто в истории НХЛ не делал это в более юном возрасте). Так началось их великое противостояние.
Будущий вечный партнер Кросби до лиги к тому моменту еще не добрался. Евгений Малкин ушел на драфте-2004 под вторым номером, но все еще считался основным игроком магнитогорского «Металлурга». До Питтсбурга Джино доехал лишь через год. История его побега была не менее занимательной, чем у первых игроков из СССР, попавших в НХЛ.
В составе «Анахайма» по ходу регулярки дебютировали сразу две будущие легенды клуба. В следующем сезоне они принесли «Дакс» единственный на данный момент Кубок Стэнли – Кори Перри и Райан Гецлаф.
А в «Филадельфии» началась взрослая карьера Джеффа Картера и Майка Ричардса. Их карьеры развивались практически синхронно, а лучшие годы оба провели в составе «Лос-Анджелеса», где взяли две чашки. Оба также имеют и золото Олимпиад, но Ричардс победил в 2010 году, а Картер – в 2014. Это сделало Джеффа одним из восьми игроков, которые в один год выигрывали и Олимпиаду, и Кубок Стэнли.
В начале регулярки, сыграв всего пять матчей, завершил карьеру Бретт Халл. Тот настолько не хотел быть просто сыном Бобби, что в итоге стал одним из величайших снайперов в истории – с 741 шайбой он закончил четвертым в истории. В ноябре 2021 года Овечкин сдвинул его на пятую позицию.
Через два месяца завершил и Марио Лемье. Здоровье не позволило стать ему полноценным конкурентом Гретцки в битве за статус величайшего хоккеиста в истории, но даже так карьера Лемье легендарна.
Всего за 915 матчей Марио вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ – 1723 очка. Строчкой выше – Стив Айзерман. До сих пор Лемье остается единственным игроком в истории НХЛ, который сумел забить пять шайб за матч всеми возможными способами: в равных составах, в меньшинстве, в большинстве, буллитом и в пустые ворота.
В январе 2006 года Овечкин забил гол, который многие считают лучшим в его карьере. Американцы не морочили голову с названием – обыграли момент просто и емко: The Goal. Еще лучше его делает реакция главного тренера соперников.
По итогам сезона Овечкин стал третьим бомбардиром НХЛ (106 очков) и третьим снайпером (52 шайбы – как и у Ильи Ковальчука). В десятке самых результативных игроков регулярки-2005/06, помимо Александра, легенды: Джо Торнтон, Яромир Ягр, Дэни Хитли, Даниэль Альфредссон, Сидни Кросби, Эрик Стаал, Илья Ковальчук, Марк Савар.
А больше всех забил, вы удивитесь, Джонатан Чичу – 56 голов. Да, тот самый автор первого гола «Медвешчака» в КХЛ!
Отметим и Павла Дацюка – он впервые в карьере завоевал «Леди Бинг». Награда прописалась на полке Волшебника на четыре года.
Триумфатором сезона в первый и пока последний раз стала «Каролина». После этого вот уже 18 лет «Харрикейнс» не делает за один плей-офф больше восьми побед. С тех пор «Каролина» трижды выходила в полуфинал Кубка Стэнли, но всегда заканчивала их с сухими поражениями.
В финале «Каролина» в семи матчах победила «Эдмонтон». «Ойлерс» после этого ни разу не добирались до этой стадии. Их новой главной надежде Коннору Макдэвиду тогда было 9 лет.
Сезон-2005/06 стал последним не только для завершивших карьеры по ходу регулярки Марио Лемье, Бретта Халла, Могильного и Жамнова. Последний матч сыграл Люк Робитайл, на тот момент лучший левый нападающий в истории (Овечкин отберет этот неофициальный статус уже седовласым).
Не менее легендарный Брайан Лич, один из шести защитников в истории, который выбивал 100 очков. Это и первый американец, взявший «Конн Смайт».
И Стив Айзерман, один из главных игроков «Детройта», нынешний генеральный менеджер родной команды, заложивший до этого фундамент чемпионского состава «Тампы».
Прошло восемнадцать с половиной лет, прежде чем Овечкин вновь остался один в «Вашингтоне». Изменилось практически все, в том числе и сам Александр. Лишь одно неизменно: Уэйн Гретцки по-прежнему смотрит, как Овечкин забивает, с каждой шайбой неумолимо приближаясь к вечности. Но теперь Александру, как в юности, вновь предстоит делать это в одиночестве.
Фото: East News/AP Photo, AFP
В какой из самых великих битв за «Морис Ришар» участвовал Могильный? В сезоне 98-99? Или 00-01?
76 шайб Могильный настрелял, когда такой награды еще не было в помине.