Кузнецов снова забил (прям из-под Панарина) – и «Каролина» еще жива!

Будет камбэк?

Пятый матч серии с «Рейнджерс» Евгений Кузнецов анонсировал как драку двух собак за миску еды. Описание получилось несколько красочнее самой игры, но суть передана была верно – победили более голодные.

Сам же нападающий забросил четвертую шайбу в Кубке Стэнли-2024 и первую победную в серии. Теперь его 4+2 в 9 матчах при минимуме времени выглядят не так бедно. Тем более, что «Каролина» еще в деле.

Кузнецов – первая звезда матча. Хотя мог и стать антигероем

Тут, в целом, все как обычно: что форвард проявит себя – понятно, но еще неизвестно, кому от этого будет лучше – своим или чужим.

В первом периоде Евгений получил 2 абсолютно необязательные минуты штрафа – за фол у чужих ворот! На его счастье, «Рейнджерс» не реализовали это удаление.

А в третьем периоде напдающий помог уже своей команде. Котканиеми оставил под щелчок Шею – и первым на добивании был Кузнецов. На его плечах висел Артемий Панарин, но это никак не помешало Евгению добить шайбу.

Всего за вечер он сыграл 12:37 – второй по продолжительности его айстайм в плей-офф-2024. За это время он успел записать гол (и «+1» в полезность) с двух бросков, заработать те самые 2 минуты штрафа и выиграть 1 вбрасывание из 5 (у «Харрикейнс» в этот вечер вообще беда на точке была).

Но гол Евгения победный – именно он первая звезда вечера. «Я так рад быть частью этого, – радовался Кузнецов. – Один из тех случаев, когда, начиная третий период, ты понимаешь, что это может быть последний период в этом сезоне. И ты не хочешь испытывать это чувство, поэтому я так благодарен, что мы нашли способ вернуться и выиграть матч».

«Каролина» затянула серию только в третьем периоде

«Рейнджерс» были в 20 минутах от финала Востока: Шестеркин два периода традиционно подчищал за обороной, а Джейк Труба во втором периоде в меньшинстве выдал результативный забег к воротам Андерсена. Но по игре казалось, что Нью-Йорк уже выкладывается не на 100% - словно уверен в победе и экономит силы. Даже к большинству уже не относились так бережно, как прежде – в итоге 0 из 3.

«Они хорошо сыграли в третьем периоде, а мы просто не выложились, – признал после игры нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек. – Они хотели этого больше». Питер Лавиолетт тоже объяснял поражение тем, что его игроки не очень хорошо подходили к делу.

На главный период сезона «Каролина» и правда вышла сверхнастроенной. Она выиграла его и по броскам, и по реализации моментов – с 44-й по 50-ю минуту гости забросили три шайбы подряд, Кузнецов забил вторым.

А вот передача Орлова на спасительный гол и отличный сольный проход Джордана Стаала:

«Мы верили в свою игру. В итоге этого оказалось достаточно – и мы выжили, чтобы сразиться еще раз, – сказал Стаал, который вел команду за собой. – Мы знали, что должны выдать лучший период, и мы это сделали. Через пару дней нам предстоит еще одно огромное испытание, когда мы вернемся домой. Мы бьемся за то, чтобы жить. Парни показали это – и пришел результат».

«Каролина» была лучше и по моментам (32-26), и по моментам повышенной опасности (13-9), и в итоге по ожидаемым голам (3,14 – 2,75). А «Рейнджерс» без своего супероружия – сумасшедшей реализации 5х4 – в целом ничего не показали до конца основного времени.

А что там другие наши?

● Андрей Свечников провел не лучший матч: 17:11 на льду, 5 хитов, 0 бросков, «-1» и 2 минуты штрафа. Кстати, у «Каролины» в этом матче удалялись только русские: Кузнецов, Орлов и Свечников.

● Артемий Панарин провел в составе «Рейнджерс» 17:07 и был практически незаметен – 0 хитов, 1 бросок, «-2». Первый минус он схватил, когда не остановил Кузнецова. Второй – когда четвертая шайба залетела уже в пустые ворота.

● Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27 – не так уж и плохо, но если полевые Нью-Йорка хотели расслабиться и въехать в финал конференции на вратаре, то они выбрали не тот день.

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 3-2

Фото: AP Photo /Adam Hunger