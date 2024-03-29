Магия от Кузьменко: украл шайбу перед воротами и воткнул под перекладину!

Обменялись с Бучневичем дублями.

Контекст – интересная штука. Если б Андрей Кузьменко в первом сезоне играл так, как сейчас, то все бы говорили, что он только осваивается в НХЛ, а в целом готов к ней и свой контракт уже отбил (тогда получал 950 тысяч). Но форвард задрал планку: выдал роскошный дебют с 74 очками в 81 матче (6-й среди русских), подписал двухлетнее соглашение на 5,5 млн в год – и нынешние цифры в статистике, как и игру, все оценивают уже совершенно иначе.

Даже обмен в «Калгари» не то чтобы помог Андрею – почти те же 0,5 очка в среднем за матч. Его долго ставили с Юбердо и Шаранговичем, но даже в такой компании Кузьменко выдал шестиматчевую серию без очков – довольно грустно. Это можно было бы списать на «синдром второгодника» – в лиге многие сталкивались с таким – но все же как официальная отмазка такое не работает. Тем более, что Кузьменко действительно талантливый нападающий, способный на многое – что он показал, например, в матче с «Сент-Луисом».

У Андрея – третий дубль в сезоне и, кажется, лучший гол

Райан Хаска перетряхнул звенья – разбив полностью стартовую тройку: теперь партнерами Кузьменко стали Назем Кадри и Мартин Поспишил. И если брать только статистику Андрея, то это решение стало эффективным. Хотя для первого гола в матче ему вообще не нужны были партнеры.

На 15-й минуте атака «Калгари» заглохла – Кадри пошел в обводку, но не смог пойти Нэтана Уокера. Защитник «Блюз» Джастин Фолк подобрал шайбу и спокойно поехал за ворота, даже не подозревая, что сейчас произойдет. Спойлер: Кузьменко дотянулся на вираже, пробросил шайбу между ног Фолка и, чуть перебрав ее у ворот Биннингтона, отправил под перекладину.

А в конце второго периода Андрей идеально подправил шайбу в воздухе после наброса Кадри – не убирайте этих парней друг от друга, Кузьменко идеально дорабатывает эпизоды за партнера.

Андрей и сам понимал, что ему удается этот вечер – в одной из следующих смен он заходил на хет-трик броском из-под ноги. Но Биннингтон был готов.

Интересно, что Андрей третий гол все же забил – но его отменили. Судьи посчитали, что он сыграл высоко поднятой клюшкой, хотя было похоже, что первым ее коснулся защитник «Сент-Луиса «Мэтт Кессел – и тогда не все так однозначно. Но запрос на просмотр нельзя было взять.

«Мы сделали хороший рывок, – сказал после матча Кузьменко. – Но мы позволили им забить сразу после этого, так что это наша вина. Мы позволили сопернику повернуть игру в его сторону. Мы сделали несколько хороших попыток отыграться, но этого было недостаточно».

Но вряд ли у Кузьменко этим вечером должны быть претензии к себе: он провел на льду 18:12, сделал дубль при трех бросках, получил «+1» в полезность и успел разок хитануть.

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Бучневич и компания все еще целятся в плей-офф

В отличие от «Калгари», у «Сент-Луиса» все еще вполне реальные шансы на попадание плей-офф. До этого вечера у команды было 6 побед в 8 последних матчах и 7 очков отставания от «Кингс» из зоны уайлд-кард. Теперь сократили до 5, и сам факт победы в довольно равном матче – «Флэймс» были лучше по моментам повышенной опасности (14-8) и у них отменили два гола за вечер (при 3:3 и 3:4) – должен придать дополнительный импульс.

Разумеется, без русских героев в составе не обошлось. Три года назад Алексей Торопченко играл за «Куньлунь», а теперь проводит свой лучший сезон в НХЛ – его передача на Болдука в первом периоде стала 20-м очком в регулярке. Прежде он столько не набирал.

Ну а после напомнил о себе и Павел Бучневич – у лидера «Блюз» сезон получается похуже, чем прошлый, но хотя бы побороться до последнего за плей-офф он точно заслужил. Что и делает.

В середине второго периода форвард реализовал большинство – а все потому, что Назем Кадри намахался клюшкой у чужой скамейки запасных сразу на 4 минуты.

Это первый гол Бучневича за 14 последних игр. «Я чувствую себя лучше. Хотелось бы забить еще в прошлой игре, но это хоккей, – сказал нападающий после матча. – Сегодня мы выиграли и, надеюсь, продолжим гонку за плей-офф».

Павел в этот вечер отметился дублем – гол был в пустые ворота, но безумно нужный (времени у «Калгари» еще оставалось достаточно).

Интересно, что у вратаря Джордана Биннингтона за этот вечер сразу 2 голевые передачи – и обе в голах с участием русских полевых.

«Сент-Луис» выиграл со счетом 5:3, но теперь очень сильно будет надеяться на своего сегодняшнего соперника – в субботу в Калгари приезжает «Лос-Анджелес». «Флэймс» не участвуют в этой гонке, но могут заметно на нее повлиять.

Регулярный чемпионат

Фото: East News /AP Photo/Jeff Roberson, DILIP VISHWANAT/Getty AFP