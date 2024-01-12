Русские неприятности в «Каролине»: Кочетков получил травму – Орлов толкнул на него соперника

Но это не помешало обыграть «Анахайм» – 6:3.

«Харрикейнс» – одна из самых интересных команд для наблюдения на дистанции. Здесь есть как минимум три занимательных русских сюжета:

● готов ли Кочетков к роли основного вратаря; ● выйдет ли Дмитрий Орлов на прежние роли – если не как в «Бостоне», то хотя бы как в «Вашингтоне» последних сезонов; ● насколько все же огромен потенциал Свечникова и сможет ли он его реализовать.

Есть даже четвертый: когда в следующий раз дадут шанс Василию Пономареву и дадут ли вообще – но пока это не актуально.

Правда, иногда случается так, что один сюжет накладывается на другой – и все становится куда сложнее. Очень неприятный момент произошел этой ночью на 34-й минуте матча «Каролины» с «Анахаймом»: Петр Кочетков получил травму после того, как ему в голову прилетел Исак Лундстрем. Но не по своей воле, а после того, как Дмитрий Орлов необязательно выставил сопернику плечо в уже заигранном эпизоде.

В итоге Кочетков отправился в раздевалку – и больше не возвращался. Его место занял Антти Раанта, который вышел на лед всего второй раз в новом году и третий – с середины декабря. Во многом поэтому травма Петра кажется максимально несвоевременной: он окончательно утвердился в качестве основного после того, как у Андерсена выявились проблемы со здоровьем – а теперь, похоже, сам выбыл на неопределенный срок.

«Пока врачи оценивают его состояние, но это точно травма верхней части тела», – прокомментировал ситуацию для тех, кто не открывал видео, главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.

И это проблема для команды, которая именно с Кочетковым вернулась в лидеры дивизиона – он лучший в «Харрикейнс» по всем параметрам.

Вообще такая ситуация с потерей основного вратаря могла и в матче доставить неприятности, но повезло, что в соперниках был «Анахайм», у которого и своих травмированных хватает (Зеграс, Минтюков), а еще и Дрисдейла теперь нет . Раанта вышел при счете 3:3 во втором периоде – и с того момента «Дакс» нанесли только 3 (!) броска в створ. За 26 минут и 4 секунды! Если б финн прямо во время матча взял телефон и стал листать ленту соцсетей, ему бы никто и слова не сказал. А чего скучать-то человеку?!

Полевые «Каролины», конечно, были в разы активнее: 14 бросков в створ, которые привели к смене вратаря теперь уже у соперника, 1 гол в большинстве и еще 2 – в равных составах. Куда более продуктивно провели время.

Правда, русские игроки в этот момент уже были не особо заметны. Андрей Свечников забил свой гол еще в первом периоде – после шикарной комбинации с Терявяйненом и Ахо в касание:

После в протоколе не отмечался. Впрочем, он и так набрал сумасшедший ход – 8+7 в последних 8 матчах. Требовать с него, чтобы он в каждой игре набирал по 2+ очков – перебор. Хотя, возможно, он и способен на это.

А вот статистика Дмитрия Орлова за 60 минут выглядит довольно скромно: 17:07 на льду – меньше в обороне только у Чэтфилда, 0 очков, 0 бросков, «0» – показатель полезности (все остальные защитники «Харрикейнс» – в плюсе) и единственный хит, который, кажется, и привел к травме Кочеткова.

Есть ощущение, что Орлов этим летом несколько поторопился, выбрав команду, где и без него все в порядке в обороне. Хотя если оценивать шансы на Кубок Стэнли – возможно, все сделал правильно. Но пока об этом рано рассуждать.

Фото: East News /Jaylynn Nash / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP