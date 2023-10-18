NHL Entertainment
Блог

У Капризова – первый гол в сезоне, а «Миннесота» забросила две шайбы в одном меньшинстве!

НХЛ НХЛ
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери
Миннесота Миннесота
Монреаль Монреаль
Юэль Эрикссон Эк Юэль Эрикссон Эк
болельщики болельщики
Брэндон Дьюхэйм
Хоккей Хоккей

Обыграли этой ночью «Монреаль».

После первой сыгранной недели в НХЛ совсем мало разговоров про Кирилла Капризова. Нападающий, выбивший в позапрошлой регулярке больше 100 очков, как-то не особо отсвечивал, хотя по передаче в каждом матче набирал.

Третья игра сезона – против «Канадиенс» – стала прорывной в этом смысле, хотя чего-то сверхъестественного Капризов снова не показал. Все, что от него и ждут: два результативных паса в большинстве (второй ассист и первый), а между этим – точный бросок с острого угла. И тоже при численном преимуществе «Миннесоты».

«Приятно, что наша игра в большинстве тоже в таком порядке», – радовался после матча главный тренер Дин Эвасон. Капризов провел достаточно времени при такой расстановке – у него вообще за вечер 22:05 на льду, больше в «Уайлд» только у защитника Брока Фэйбера. За это время Кирилл успел не только набрать очки, на заступиться за Эрикссон Эка, которого уронили у ворот, и получить в плечо от Арбера Зекая. 

В итоге Капризов стал второй звездой матча, забросив свою первую шайбу – в третьем матче сезона. Это не должно смущать. Всего у нападающего 1+4 в трех матчах – и это его привычный график.

Был сезон, когда Капризов вообще забил только в девятом матче, но в итоге тот год оказался лучшим по голам и очкам. Больше, конечно, смущает показатель полезности – последние чемпионаты Кирилл начинает с минуса. Хотя с учетом того, что забивает пока только в большинстве – неудивительно.

«Миннесота» забила 2 гола в одном меньшинстве за 25 секунд

Эвансон не зря уточнял, что большинство тоже в порядке – потому что в первую очередь после матча он нахваливал меньшинство. И ладно бы, «Уайлд» просто отыграл на ноль во время своих удалений – гости еще и забивали вчетвером. Именно это позволило захватить инициативу в матче. 

Райан Хартман, конечно, никогда так успешно не фолил. Через 37 секунд после его удаления Дьюхэйм реализовал контратаку 2-в-1, а еще через 25 секунд в ворота «Монреаля» залетела совсем какая-то уж комичная шайба, которая перепрыгнула даже голкипера Монтембо (191 см).

0:2 на 10-й минуте – и все благодаря отличной игре в меньшинстве.

Были ли у «Монреаля» шансы? Возможно, но для этого надо хотя бы при своих удалениях не пропускать. Не получилось. Хоккеисты «Уайлд» были лучше и по старту игры, и по его ходу – о чем говорит любая статистика матча.

Болельщики «Монреаля» – просто топ

Послушайте, как трибуны Centre Bell приветствуют вратаря Марка-Андре Флери, который только что помешал их любимой команде взять очки на домашнем льду. Да, он канадец и родился в провинции Квебек, но он никогда не играл за «Монреаль».

В ноябре голкиперу исполнится 39 лет, он всерьез задумывается об окончании карьеры после этого сезона – и болельщики «Канадиенс» просто не могли не выразить респект своему земляку.

Хотя после таких сэйвов задаешься вопросом: а не рано ли он на пенсию собрался?

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Миннесота 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Дата проведения
18 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Дьюхэйм (Миддлтон)
0:2 – 9 Дьюар ()
0:3 – 22 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен)
1:3 – 29 Пирсон ()
1:4 – 37 Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен)
1:5 – 45 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
2:5 – 57 Ньюхук (Кофилд, Савар)
Вратари: Монтембо 30/35 – Флери 27/29.

Я верю: у «Питтсбурга» получится. Дубас реально прокачал глубину, а Малкин и Кросби все еще жгут

Кузнецов забил буллит в slow motion – это первая победа «Вашингтона» в сезоне. У Овечкина – 0 бросков в створ

«Если я расскажу историю, как сдавал ЕГЭ, то людей посадят». Кузнецов приехал домой, на ЧТЗ

Фото: East News/Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
K. Eropegov
От чьей клюшки залетела эта вторая шайба -- я так и не понял.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Мухамадиев
Фантастика конечно, не припомню такого, чтоб в большинстве пропустить две шайбы.
Монреаль к успеху идет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CLB_82
Ответ Руслан Мухамадиев
Фантастика конечно, не припомню такого, чтоб в большинстве пропустить две шайбы. Монреаль к успеху идет.
Бостон Каролине 3 забивал за одно меньшинство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий