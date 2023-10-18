У Капризова – первый гол в сезоне, а «Миннесота» забросила две шайбы в одном меньшинстве!

Обыграли этой ночью «Монреаль».

После первой сыгранной недели в НХЛ совсем мало разговоров про Кирилла Капризова. Нападающий, выбивший в позапрошлой регулярке больше 100 очков, как-то не особо отсвечивал, хотя по передаче в каждом матче набирал.

Третья игра сезона – против «Канадиенс» – стала прорывной в этом смысле, хотя чего-то сверхъестественного Капризов снова не показал. Все, что от него и ждут: два результативных паса в большинстве (второй ассист и первый), а между этим – точный бросок с острого угла. И тоже при численном преимуществе «Миннесоты».

«Приятно, что наша игра в большинстве тоже в таком порядке», – радовался после матча главный тренер Дин Эвасон. Капризов провел достаточно времени при такой расстановке – у него вообще за вечер 22:05 на льду, больше в «Уайлд» только у защитника Брока Фэйбера. За это время Кирилл успел не только набрать очки, на заступиться за Эрикссон Эка, которого уронили у ворот, и получить в плечо от Арбера Зекая.

В итоге Капризов стал второй звездой матча, забросив свою первую шайбу – в третьем матче сезона. Это не должно смущать. Всего у нападающего 1+4 в трех матчах – и это его привычный график.

Был сезон, когда Капризов вообще забил только в девятом матче, но в итоге тот год оказался лучшим по голам и очкам. Больше, конечно, смущает показатель полезности – последние чемпионаты Кирилл начинает с минуса. Хотя с учетом того, что забивает пока только в большинстве – неудивительно.

«Миннесота» забила 2 гола в одном меньшинстве за 25 секунд

Эвансон не зря уточнял, что большинство тоже в порядке – потому что в первую очередь после матча он нахваливал меньшинство. И ладно бы, «Уайлд» просто отыграл на ноль во время своих удалений – гости еще и забивали вчетвером. Именно это позволило захватить инициативу в матче.

Райан Хартман, конечно, никогда так успешно не фолил. Через 37 секунд после его удаления Дьюхэйм реализовал контратаку 2-в-1, а еще через 25 секунд в ворота «Монреаля» залетела совсем какая-то уж комичная шайба, которая перепрыгнула даже голкипера Монтембо (191 см).

0:2 на 10-й минуте – и все благодаря отличной игре в меньшинстве.

Были ли у «Монреаля» шансы? Возможно, но для этого надо хотя бы при своих удалениях не пропускать. Не получилось. Хоккеисты «Уайлд» были лучше и по старту игры, и по его ходу – о чем говорит любая статистика матча.

Болельщики «Монреаля» – просто топ

Послушайте, как трибуны Centre Bell приветствуют вратаря Марка-Андре Флери, который только что помешал их любимой команде взять очки на домашнем льду. Да, он канадец и родился в провинции Квебек, но он никогда не играл за «Монреаль».

В ноябре голкиперу исполнится 39 лет, он всерьез задумывается об окончании карьеры после этого сезона – и болельщики «Канадиенс» просто не могли не выразить респект своему земляку.

Хотя после таких сэйвов задаешься вопросом: а не рано ли он на пенсию собрался?

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Фото: East News/Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA