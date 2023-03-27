Продлил результативную серию.

«Аризона» хоть и пролетела мимо плей-офф в 10-й раз за последние 11 сезонов, но не бросила совсем играть. Наоборот – «койоты» дали отличный бой действующему обладателю Кубка Стэнли, вернулись в матч с 0:2, а потом и с 2:3, уступив лишь в серии буллитов.

Первой звездой стал русский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. К его сезону можно было бы применять эпитеты «фантастический» и «великолепный», но помешали травмы. Хотя и на фоне повреждений Ничушкин не позволил этой регулярке стать какой-то скомканной – к плей-офф он подходит в отличной форме.

У Валерия – результативная серия из шести матчей

Вообще очень жаль, что Ничушкину помешали старые травмы и осложнения после операции, из-за которых он пропустил почти 30 игр. Судя по результативности – он набирает в среднем почти очко за игру – это мог быть его лучший сезон в карьере. Теперь уже нет вообще никаких сомнений, что Валерий стал лучшей версией себя в «Колорадо», и у него еще будут шансы побить личный рекорд.

Что касается матча с «Аризоной», то к середине третьего периода у Ничушкина было 0+0 и могло показаться, что его очередная серия игр с набранными очками прервется. Но «Эвс» заработали большинство, а Вэл в этом компоненте чрезвычайно полезен. Быстрая комбинация с завершением от Ничушкина с пятака – вполне отличная иллюстрация.

Матч в итоге дошел до серии буллитов, в которой ни один из игроков не мог пробить вратарей в течение 13 попыток подряд. Но и тут круче всех проявил себя русский нападающий – с каким-то поражающим спокойствием он блестяще разобрался с Коннором Ингрэмом и принес «Колорадо» важные два очка.

У Ничушкина отличная статистика по сезону

Как для игрока, который то возвращался в состав после травм, то снова выбывал, он проводит очень приличную регулярку. По очкам в «Колорадо» Валерий всего шестой – у него 42 (15+27) балла в 43 играх, однако в его случае лучше смотреть на показатель средней результативности. По нему он уступает всего троим партнерам, которых смело можно назвать суперзвездами команды-чемпиона и всей НХЛ.

Даже если Валерий завершит сезон с цифрой меньше очка за игру – это все равно будет лучшим показателем в его карьере в НХЛ. В прорывном прошлом сезоне было 0,83, и эту цифру он должен превзойти.

При этом нельзя не заметить, что Ничушкин стал больше действовать в подыгрыше. Если сравнивать сезон-2021/22 с нынешним, то мы увидим, что он в среднем стал забивать чуть меньше (0,34 гола за игру против 0,40), но по голевым передачам он уже повторил личный рекорд. 27 пасов у него было в 62 матчах прошлогодней регулярки, и те же 27 он сделал за 43 матча нынешнего сезона.

И все это, заметьте, происходит, когда «Колорадо» не лучшим образом провел первую часть сезона, а самому Ничушкину понадобилось набирать форму через игры после восстановления – очень даже достойно.

У «Колорадо» жара в борьбе за место в первой тройке дивизиона

В таблице Центрального дивизиона просто кайф – от первой тройки отвалился «Виннипег», который разрывал в первой половине регулярки, но потом резко посыпался. Но зато внутри топ-3 дивизиона настоящий огонь.

Смотрите сами: первой идет «Миннесота», у которой 93 очка после 73 матчей. У «Далласа» столько же игр, но на одно очко меньше. А у «Колорадо» 92 балла и еще есть игра в запасе. Вспомните, где команда была на момент паузы на Матч звезд – если забыли, «Эвс» шли четвертыми в дивизионе, и отставали на одно очко от «Уайлд».

Кстати, именно эти две команды в итоге и рванули после перерыва в чемпионате: с того момента «Колорадо» набрал 33 очка в 24 матчах, а «Миннесота» выбила 35 в 25 играх. И это притом, что «дикарям» пророчили провал после травмы Кирилла Капризова, но на деле все складывается иначе.

Самое интересное в том, что «Эвеланш» в ближайшее время как раз предстоит сыграть против «Миннесоты» и «Далласа». Финиш регулярки обещает быть захватывающим.

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Фото: REUTERS/Joe Camporeale-USA TODAY Sports