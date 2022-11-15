Кочетко-о-о-ов! Уже в пятом матче в НХЛ сыграл на ноль. Но Сорокин и Набоков делали это еще быстрее 😮

Останется в основе?

Для Петра Кочеткова 2022 год, кажется, надолго останется самым событийным в карьере: еще в середине февраля он извинялся, что «Торпедо» не пробилось в плей-офф (помните, КХЛ решила остановить регулярку и считать очки по процентам?), а уже в начале мая чуть не подрался с Маршандом в Кубке Стэнли. Сумасшедшие качели, которые для Петра в порядке вещей.

Вообще Кочетков изначально ехал в АХЛ – он понимал, что Андерсона и Раанту с наскока сложно будет подвинуть. Но они не роботы – у них случаются травмы, а Петр умеет цепляться за свои шансы зубами. В итоге 3 победы в 3 матчах регулярки-2021/22, 1 – в плей-офф НХЛ, а потом еще завоеванный Кубок Колдера-2022 с «Чикаго Вулвс». Какой-то невероятный момент карьеры, который, к слову, для вратаря еще продолжается.

Фредерик Андерсен снова получил травму – и теперь Кочетков спешит на помощь в новом сезоне. Доверили игру с «Эдмонтоном» – победа 7:2, дали выйти в старте и на матч с «Чикаго» – первый сухарь в карьере! Надежен как скала – 27 сэйвов при 27 бросках. Из нападающих «Блэкхокс» в этот вечер ему не бросали только Колин Блэкуэлл и Маккензи Энтвистл – всех остальных он остановил.

«Сегодня Петр сделал много отличных сэйвов, – тренер «Каролины» Род Бринд’Амор был доволен своим вратарем. – Он действительно держал нас в игре, нам не нужно было переживать за ворота. Отличный перфоманс в его исполнении. У него было очень много красивых действий, он был непробиваем. Надо отдать ему должное. Я не думаю, что мы были хороши после первого отрезка матча, но в дальнейшем мы выглядели лучше, а он был великолепен».

Кочетков настолько уверенно себя чувствовал, что даже бросил по воротам – и плевать, что там вратарь, а шайба сошла.

«О, он велик, – говорил Андрей Свечников. – Я думаю, что он надолго останется звездой в этой лиге и в нашей команде. Очевидно, что шатаут придаст еще большей уверенности в себе. Он, безусловно, отличный вратарь».

«Каролина» в соцсетях просто в восторге от русского вратаря. В подписи официального твиттера так и написано: «фан-аккаунт Петра Кочеткова»:

У Кочеткова 5 побед в 5 матчах регулярки (12-й случай в истории), он первый вратарь «Каролины», который так рано засушил матч. Но, конечно, не лучший среди российских вратарей за океаном.

Семен Варламов, кстати, уже спустя 8 игр знал, что такое шатаут в НХЛ – но это была его второй матч в плей-офф (против «Рейнджерс»), сухарь в регулярке он опробовал только в следующем сезоне.

Тройка лучших в истории «Каролины» по сухим матчам выглядит так: Кэм Уорд (27), Артур Ирбе (20), Майк Лиут (13). Фредерик Андерсен – только 9-й (4 шатаута), а Антти Раанты в топ-10 нет (пока 2 сухаря).

Контракт Петра Кочеткова с «Каролиной» заканчивается после этого сезона. Но, кажется, клубу уже совсем скоро придется определяться с вратарями на будущее.

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Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports