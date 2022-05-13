«Тампа» с боем перевела серию в седьмой матч: гол Кучерова затащил ее в овертайм, а там решил Пойнт

«Торонто» мог заканчивать все уже сегодня.

Хорошие новости для болельщиков «Тампы» (да и для сторонних зрителей тоже): в серии с «Торонто» будет седьмой матч! Плохие новости для болельщиков «Тампы»: их любимая команда вообще ничему не учится. Помните прошлую игру, где хоккеисты «Лайтнинг» преспокойно отдали преимущество с «+2»? Так вот, они снова это повторили!

Разница была лишь в том, что на этот раз «Тампа» не выпрыгнула как горилла из клетки на соперника с первых секунд, а ждала ошибок от него. Две потери «Лифс» в центре площадки – на 18-й и 31-й минутах – и два реализованных забега: сначала от Палата, а затем от Сирелли.

2:0 – хороший счет для важнейшего матча плей-офф. Только вот усатому Мэттьюсу не понадобилось и минуты, чтобы отыграть одну шайбу, а под самый конец второго периода в игре «Тампы» случился вообще необъяснимый провал.

На 40-й минуте Джон Таварес забил дважды – с разницей в 26 секунд!

«Торонто» был в 20 минутах от второго раунда Кубка Стэнли. А потом в 12. А потом «листья» схватили два удаления подряд за высоко поднятые клюшки – и Кучеров больше не собирался прощать соперника: слишком много упустил в прошлом матче.

Тут Никита был точен – и по факту этот гол стал спасительным для «Лайтнинг».

«Я видел, как игра в большинстве решает многое, – объяснял тренер «Лайтнинг» Джон Купер. – Вы не рассчитываете, что будете реализовывать большинство каждый раз, но тогда нам это было просто необходимо. Это было то, что нам нужно – и Куч решил эпизод».

Шансов поиграть в неравных составах у команд действительно было не так уж и много: 3 большинства (одно – двойное) у «Тампы» и лишь один раз пытался реализовать лишнего «Торонто».

В овертайме главным героем стал Брэйден Пойнт, добивший шайбу после броска Киллорна на 79-й минуте. Хотя если б не Василевский (8 сэйвов в дополнительное время), «Тампа» просто не добралась бы до этого момента.

«Мы понимаем, что все, что мы сделали, – просто добыли себе еще один шанс продолжить сезон, – сказал Пойнт после матча и уже сразу думал о следующей игре. – На их льду трибуны заводят и гонят команду вперед. Они там играют очень хорошо. Мы же просто хотим сосредоточиться на хорошем начале матча и посмотреть, что произойдет».

«Мы возвращаемся домой с еще одной возможностью завершить серию. Делай или умирай. Думаю, что ребята взволнованы, и считаю, что у нас должно получиться», – уже настраивал себя на игру Остон Мэттьюс.

В ночь на воскресенье заводите будильники на 2:00 (мск) – такую битву нельзя пропускать.

1-й раунд

Счет в серии: 3-3