Из девяти шайб – четыре русских.
В 1986 году Игорь Николаев начал вдалбливать в сознание людей, что день рождения – это грустный праздник. Спустя 14 лет на свет появился Андрей Свечников – и вряд ли успел настолько проникнуться творчеством главного усача эстрады. Во всяком случае в свой день рождения нападающий предпочитает хорошо трудиться и веселиться.
Теперь уже у 22-летнего нападающего «Каролины» – дубль в матче с «Блюз»:
• на 35-й минуте он завершил красивый розыгрыш большинства «Каролины»;
• а в третьем периоде отправил шайбу в пустые ворота соперника – «Сент-Луис» довольно рано оставил их без кипера.
«Я считаю, что подарок на день рождения – победа в матче. Это приятнее всего, – радовался Андрей. – Я просто стараюсь играть как можно лучше. И знаю, что голы обязательно придут ко мне. Сегодня мы играли быстро и использовали удачные отскоки. Надо продолжать в том же духе»
На дубль Свечникова своим дублем ответил нападающий «Блюз» Павел Бучневич (у которого, кстати, тоже скоро будет день рождения – и выпадет на принципиальный матч с «Нэшвиллом»):
• на 34-й минуте он замкнул передачу Ника Ледди, протащившего шайбу до чужой зоны;
• в середине третьего периода реализовал большинство броском из слота.
Беда была в том, что кроме Свечникова у «Каролины» забили еще 4 игрока (+ дубль у Джарвиса), а Павла Бучневича никто в команде не поддержал. Но еще до его голов отметился другой русский игрок «Блюз»: Алексей Торопченко (198 см, 100 кг) жестко хитанул Дерека Степана, из-за чего пришлось драться с Йеспери Котканиеми (188 см, 91 кг). Надо признать, финн был поубедительнее.
Силовой прием, кстати, признали чистым – Торопченко удалили только за драку, а вот Котканиеми получил дополнительные штрафы – из этого большинства и родился первый гол Бучневича.
Даже несмотря на такое поражение, «Блюз» все еще проходит в плей-офф напрямую – хотя «хищники» из Нэшвилла уже дышат в затылок, как в дешевых фильмах ужасов. У «Каролины» и вовсе проблем нет – она вторая команда Востока с заметным преимуществом перед остальными. Но в следующем матче «ураганам» придется непросто – в понедельник они едут в гости к набравшему ход «Вашингтону» – кажется, впереди еще один вечер русских голов.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 03.00, «Enterprise Center»
- 0:1 – 3 Нечас (Слэвин, Фаст)
- 0:2 – 22 Джарвис (Коул, Терявяйнен)
- 0:3 – 24 Пеши (Котканиеми)
- 1:3 – 34 Бучневич (Томас, Ледди)
- 1:4 – 35 Свечников (Терявяйнен, Ахо)
- 2:4 – 47 Бучневич (Томас, Кайру)
- 2:5 – 56 Свечников (Нечас, Трочек)
- 2:6 – 56 Нидеррайтер (Фаст, Пеши)
- 2:7 – 58 Джарвис (Деанджело, Коул)
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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports
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