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Русские покуражились в матче «Сент-Луиса» и «Каролины»: у Свечникова – дубль в день рождения, у Бучневича тоже 2 гола, а Торопченко подрался

Каролина Каролина
Андрей Свечников Андрей Свечников
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Сент-Луис Сент-Луис
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Алексей Торопченко Алексей Торопченко
Павел Бучневич Павел Бучневич
Йеспери Котканиеми Йеспери Котканиеми
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Из девяти шайб – четыре русских.

В 1986 году Игорь Николаев начал вдалбливать в сознание людей, что день рождения – это грустный праздник. Спустя 14 лет на свет появился Андрей Свечников – и вряд ли успел настолько проникнуться творчеством главного усача эстрады. Во всяком случае в свой день рождения нападающий предпочитает хорошо трудиться и веселиться.

Теперь уже у 22-летнего нападающего «Каролины» – дубль в матче с «Блюз»:

• на 35-й минуте он завершил красивый розыгрыш большинства «Каролины»;

• а в третьем периоде отправил шайбу в пустые ворота соперника – «Сент-Луис» довольно рано оставил их без кипера.

«Я считаю, что подарок на день рождения – победа в матче. Это приятнее всего, – радовался Андрей. – Я просто стараюсь играть как можно лучше. И знаю, что голы обязательно придут ко мне. Сегодня мы играли быстро и использовали удачные отскоки. Надо продолжать в том же духе»

На дубль Свечникова своим дублем ответил нападающий «Блюз» Павел Бучневич (у которого, кстати, тоже скоро будет день рождения – и выпадет на принципиальный матч с «Нэшвиллом»):

• на 34-й минуте он замкнул передачу Ника Ледди, протащившего шайбу до чужой зоны;

• в середине третьего периода реализовал большинство броском из слота.

Беда была в том, что кроме Свечникова у «Каролины» забили еще 4 игрока (+ дубль у Джарвиса), а Павла Бучневича никто в команде не поддержал. Но еще до его голов отметился другой русский игрок «Блюз»: Алексей Торопченко (198 см, 100 кг) жестко хитанул Дерека Степана, из-за чего пришлось драться с Йеспери Котканиеми (188 см, 91 кг). Надо признать, финн был поубедительнее.

Силовой прием, кстати, признали чистым – Торопченко удалили только за драку, а вот Котканиеми получил дополнительные штрафы – из этого большинства и родился первый гол Бучневича.

Даже несмотря на такое поражение, «Блюз» все еще проходит в плей-офф напрямую – хотя «хищники» из Нэшвилла уже дышат в затылок, как в дешевых фильмах ужасов. У «Каролины» и вовсе проблем нет – она вторая команда Востока с заметным преимуществом перед остальными. Но в следующем матче «ураганам» придется непросто – в понедельник они едут в гости к набравшему ход «Вашингтону» – кажется, впереди еще один вечер русских голов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Сент-Луис – Каролина 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
Дата проведения
27 марта, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Нечас (Слэвин, Фаст)
0:2 – 22 Джарвис (Коул, Терявяйнен)
0:3 – 24 Пеши (Котканиеми)
1:3 – 34 Бучневич (Томас, Ледди)
1:4 – 35 Свечников (Терявяйнен, Ахо)
2:4 – 47 Бучневич (Томас, Кайру)
2:5 – 56 Свечников (Нечас, Трочек)
2:6 – 56 Нидеррайтер (Фаст, Пеши)
2:7 – 58 Джарвис (Деанджело, Коул)
Вратари: Хуссо 21/26 – Раанта 30/32.

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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports

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