10 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: блог «Футбольная лихорадка» регулярно радует нас атмосферными репортажами из неочевидных городов и городков, теперь он добрался до Бабаево в Вологодской области. Честно говоря, плюсы, подписки и донаты обязательны. Мы же хотим таких историй больше и больше, правда?

В начале восьмого я прибыл на вокзал города Бабаево.

Теплое августовское утро дарило надежду, что и весь остальной день пройдет в столь же благоприятном ключе и не будет испорчен какими-либо природными катаклизмами. Правда, где-то после полудня я уже был не против незначительной пасмурности, поскольку раскалившееся как сковородка солнце жарило меня словно стейк «Рибай».

«Но все-таки, это лучше, чем дожди в Гдове или Саранске», – думал про себя я.

И ведь действительно, лучше.

В Вологодскую область я очень хотел. Во-первых, так удачно совпало, что на выходных в Вологде играл новгородский «Электрон», и поддержать местную команду казалось мне делом важным. Во-вторых, любительского футбола в Вологодской области тоже хватает, и мне, как в определенной степени исследователю футбольного подземелья (простите за столь нескромный титул), Вологодская область представлялась регионом весьма интересным.

Само устройство местного футбола вряд ли вас чем-то удивит. Чемпионат поделен на два «вертикальных» дивизиона. В Первом можно обнаружить две команды из Череповца (что примечательно, это «Череповец» и «Череповец-2»), Великого Устюга, Сяжмы, Сокола и Вологодского района. А еще с переменным успехом в нем выступает легендарный коряжемский «Химик», который хоть и относится к области Архангельской, но играть предпочитает в более близкой Вологодской.

Второй же дивизион делится еще и на две территориальные группы, что обусловлено районным статусом турнира и желанием сократить переезды. Да и требования к командам существенно отличаются от Первого дивизиона, в чем я сполна убедился в Бабаево. Но до этого мы еще дойдем.

Помимо Бабаево, на тех выходных играли и в Харовске, и в Вытеге, и в Кириллове. В Бабаево же я собирался изначально несмотря на то, что с данным направлением поначалу возникли некоторые сложности. То ли всему виной моя невнимательность по части билетов, то ли билетов действительно сперва не было. Вернее, билеты до Бабаево были, но пришлось бы приезжать в 3 часа ночи, что показалось мне не лучшей идеей. Конечно, можно было доехать на том же поезде до Вологды, а затем вернуться в Бабаево на утренней электричке – но это уже казалось совсем глупостью и расточительностью финансовых средств.

Решаю поехать в Харовск. А что? Когда-то Харовск был известен своим заводом по производству заготовок для музыкальных инструментов, а у меня какое-никакое музыкального образования имеется. Правда, сейчас от завода осталось одно название (как и от моего музыкального образования). А вот футбольный стадион в городе весьма аутентичный. Судя по фотографиям – нетронутое наследие советской эпохи. В Харовск, значит в Харовск.

Дальнейшие события разворачивались примерно так: решив за несколько дней до поездки в Харовск еще раз изучить вариант с Бабаево, я вдруг обнаружил ночной поезд Санкт-Петербург – Архангельск. Поезд прибывал в Бабаево ранним утром, что меня очень устраивало. Судьба, не иначе.

Оформив возврат билета до Вологды (в Харовск я собирался именно из Вологды), сразу покупаю билет до Бабаево, и довольный разрешением этого вопроса, готовлюсь к поездке.

А в Харовск наведаюсь в следующем году. Надеюсь, с местной командой за это время ничего не случится.

***

Бабаево – скромный и на первый взгляд ничем не примечательный городок Вологодской области. Густота частного сектора, из которого Бабаево состоит процентов на девяносто, придает городку вид большого дачного поселка. В уютном скверике видны следы хорошо проведенной пятницы. Рядом с мусорными урнами стоят пустые бутылки из-под самых разных алкогольных напитков. Да и в самом сквере, несмотря на столь ранний субботний час, уже вовсю раздается звон новой стеклянной тары.

Согласно информации в местном краеведческом музее, деревня Бабаево появилась благодаря беглому крепостному по имени Бабай, который основал на месте современного города хутор. Своему дальнейшему развитию Бабаево обязано строительству железной дороги «Санкт-Петербург – Вологда – Вятка» и появлению в селе железнодорожной станции. Во время Великой Отечественной войны через станцию регулярно шли поезда с солдатами, техникой и боеприпасами для Ленинградского и Волховского фронтов.

А еще в музее есть целый стеллаж, посвященный эволюции утюгов. Видать, местная изюминка.

Помимо истории края, в Бабаево меня интересовал футбол. В городе обитает футбольный клуб «Олимпик», годом основания которого является далекий 1993 год. Легко подсчитать, что в этом году клуб празднует свое 30-летие – юбилей, надо сказать, солидный. По такому случаю неплохо было бы разжиться каким-либо трофеем, благо, этот сезон команда проводит в лидерах зоны «Запад» и может претендовать на выход в так называемый «Финал 4-х». Туда попадут две команды из каждой зоны Второго дивизиона области. Именно поэтому матч с соседом по турнирной таблице «Волной» из Белозерска был для «Олимпика» особенно важным.

По пути в Бабаево я написал в группу команды во «ВКонтакте». Представился автором sports.ru, пишущим про любительский футбол. На удивление, ответили мне сразу. Правда, и мне в свою очередь пришлось ответить на ряд возникших вопросов, так как этих вопросов к моему желанию написать текст про местную команду было предельно много. «В связи с чем Вы приезжаете в Бабаево?», «Вы приезжаете конкретно на матч?», «Как Вы про нас узнали?» и все в таком духе.

Даже пришлось залезть в Википедию и проверить, а не является ли Бабаево каким-нибудь закрытым городом, а то мало ли. Но нет – обычный провинциальный городок, коих в России тысячи. С церквями, памятниками и рекламой службы по контракту.

После утренней прогулки по городу, вобравшей в себя посещение местного краеведческого музея (уже какая-то традиция), созваниваюсь с болельщиком «Олимпика» и договариваюсь о встрече. С тем самым, с которым я как раз переписывался на досуге и который допрашивал меня о целях моего визита в Бабаево. Болельщик предложил провести небольшую экскурсию по городу, отказываться от которой было бы глупо, да и узнать про местную команду мне очень хотелось.

– От всех в области мы отличаемся большой посещаемостью, – с чувством гордости начинает рассказ мой собеседник (должен сказать, что болельщик оказался человеком настолько скромным, что попросил его не афишировать. Держу слово). – Люди офигевали, мол, Вторая лига столько не собирает, сколько приходит у нас. В тому году один раз даже тысячу собрали. Вся трибуна была занята, еще вокруг поля стояли.

Мы проезжаем мимо футбольной площадки, на которой проходит турнир ко Дню железнодорожника. Как оказалось, в Бабаево существует даже целая Бабаевская футбольная лига – БФЛ. Играют 6 на 6, а на площадке можно встретить игроков местного «Олимпика». Тренировочный процесс 11 на 11 в Бабаево выстроить достаточно сложно, поэтому многие игроки получают практику в таких вот турнирах.

– И все-таки, как вы про нас узнали? Наверно, увидели нашу группу? – продолжает еще вчерашний допрос собеседник.

Я решаю согласиться.

– Все началось года три назад. До этого болеть приходило пять человек, – вспоминает собеседник. – Тогда мы создали группу ВКонтакте, но администрация города нас в этом не поддерживала (в информировании – прим. автора). При этом финансирование «Олимпика» идет за счет администрации. Они выделяют деньги на турнир и на разъезды.

Потом группа начала развиваться. Подключилась районная газета. Даже официальная группа администрации города стала делать анонсы наших матчей. Из-за этого пошел приток болельщиков. Про «Олимпик» узнали все. Афиши, какие были раньше, сейчас уж не актуальны, сейчас главное – это интернет, – делится знаниями собеседник. – И за счет болельщиков начала подниматься команда. Даже фан-движение появилось. Игроки теперь знают, что на них придет весь город и начинают относиться к играм более ответственно.

В болельщиках вообще весь смысл. Не будет болельщиков – не будет любительского футбола – озвучивает сделанный им же самим вывод собеседник.

– А уровень футбола у нас сам по себе низкий. Тактики практически нет. Есть какие-то индивидуальные качества у игроков, вот за счет этого и играем. При этом конкретных целей перед собой мы не ставим. Да, можем выйти в Первый дивизион, но тогда на игры нужно будет ездить в Череповец и Вологду, а там мы не конкурентноспособные. Я вам даже больше скажу, ни у кого нет желания выходить в Первый дивизион, потому что хочется играть для своих болельщиков. У нас даже с составом проблем нет – настолько все хотят играть.

Сделав круг по городу, мы подъехали к стадиону «Локомотив».

Первое, что бросилось в глаза, это нестандартное футбольное поле. Оно было явно меньше даже самых минимальных размеров, которые вообще допустимы в футболе. Да и натуральный газон стадиона «Локомотив» был далек от того, что уложен на «Стэмфорд Бридж» или «Сантьяго Бернабеу». Но в Бабаево это вряд ли кого-то заботит.

– Сейчас у нас поле нестандартное, – признает собеседник. – А за счет того, что оно еще и неровное, мы, возможно, и выигрываем. Потому что, когда к нам приезжают техничные команды – с передачами, тактикой и движением – они не могут это исполнить – мешают кочки. Сейчас вот решается вопрос со строительством нового поля, но пока идет тяжело.

– Искусственного? – спрашиваю я.

– Скорее всего да, – отвечают мне.

Я немного поворчал, мол, натуральное поле и рядом не стоит/лежит ни с каким искусственным, но газон на стадионе «Локомотив» и впрямь нуждается в капремонте. Начать можно с выравнивания катком и засевания новой травой. Глядишь, по весне что-то и взойдет. А вот постелить искусственный газон всегда можно успеть.

Но это далеко не главная футбольная проблема для города.

– Главная проблема в отсутствии квалифицированных тренеров, которые могли бы поставить команде игру, – констатирует собеседник. – Их просто нет. У нас даже нет такой ставки – «тренер». Михаил (с ним мы познакомимся позже) в большей степени исполняет роль администратора команды. Он собирает парней на игру, ищет форму, решает вопросы с выездными матчами, с оплатой. Пытается проводить тренировки, но это очень тяжело. А кого-то привлекать – на это нет денег. Да и зачем это надо?

Собеседник звонит Михаилу.

– Миша, ты можешь пораньше подъехать, тут дело есть.

Вскоре на стадионе появляется Михаил.

– А почему Белозерск у нас в раздевалке переодевается? – сходу интересуется он.

– Другая закрыта, – отвечают тренеру.

Внимание Михаила переключается на мою скромную персоналию.

– Какими судьбами в нашу провинцию? – спрашивает он меня.

Я представился.

– Насколько тяжело организовать команду в Бабаево? – спрашиваю уже я.

– Как тебе объяснить правильно… Сам процесс организовать несложно, если у тебя есть финансовая составляющая. У нас половина команды – железнодорожники. И у них нет стабильных выходных. А в нашем чемпионате области только в последнее время появился график с расписанием игр. Обычно мы начинаем сезон, звоним в федерацию, мол, ребят, когда игра, а нам говорят: «Мы вам сообщим». В среду хоп – звонок: «В субботу вы едете в Вологду». А это 300 км отсюда. Игрокам, чтобы все подгадать и поехать, нужны сутки.

А если у игрока нет в этот день выходного, ему приходится подменяться. Раз подменился, два, и где-то тысяч десять из зарплаты потерял. А для нашего городка, я вам скажу, это очень большие деньги. На пятидневке у нас почти никто не работает. Одним словом – тяжело.

На тренировочный процесс народ тоже не собрать. Ходят, но на большом поле мы практически не тренируемся. Если из основы придет человек 6-7 – это уже неплохо. Работа для них в приоритете.

Наш разговор словно задевает у Михаила давно наболевшую рану.

– И как ты можешь играть с командой, которая тренируется два раза в день, и при этом показывать результат? А наша Федерация два года подряд объединяла два дивизиона в один. Я говорю, а какой смысл? Выходишь играть против Череповца, а они тебе десяточку закатывают. Ну и какой от этого интерес пацанам? Они носы опустили и все. Сам понимаешь.

У нас в Вологде скоро открывают новый стадион – «Витязь». И на открытие хотели пригласить нас. Я вот что подумал: если там будет губернатор области, он посмотрит на нас и скажет: «Езжайте картошку сажать в свое Бабаево».

В следующие выходные к нам на кубок области приезжает «Череповец». Мы сколько с ними не играли, а 8-9 всегда пропустим. Они уже лет двадцать подряд выигрывают чемпионат и кубок в одну калитку. И смысл с ними в одной группе играть? Должно же быть какое-то соперничество.

В кубковом матче через неделю «Олимпик» ожидаемо уступил «Череповцу», но неожиданно скромно – всего лишь со счетом 1:2 .

– Я объясняю Федерации: как вы можете объединять профессиональных футболистов, которые даже какую-то копеечку получают и у которых есть поощрения на работе, и тех, кто играет только на энтузиазме. Я готов играть с «Череповцом», но тогда поставьте нас в равные условия. Готов поспорить, если мы месяц будем тренироваться так же, мы сыграем с ними на равных.

На этом моменте у меня возникли дополнительные вопросы, но задавать я их не стал. Во-первых, я не совсем понял обрушившуюся критику на кубковый матч с «Череповцом», ведь кубок на то и кубок, чтобы, проходя более слабых соперников, выходить на более сильных.

Во-вторых, осталось непонятой мысль про равные условия для Череповца и Бабаево. Возможно, Михаил имел ввиду модель американской MLS. Но, думаю, Вологодской области о подобном думать еще рано.

***

Я отпустил Михаила к команде, хотя он любезно доказывал мне, что я нисколько ему не мешаю и мы может продолжить интервью. В помещении, где переодевались игроки (раздевалкой это назвать было сложно) становилось все больше народу. Я даже было хотел сделать кадр всей этой суеты, но в помещении не было света и кадр банально не получился.

– А это наш главный ветеран, – указывает Михаил на приближающегося человека лет сорока. Мы поздоровались. Человеком «лет сорока» оказался Алексей Калиниченко, которому на деле было даже на пять лет больше.

«Вот было бы здорово расспросить Алексея про его игровую карьеру», – подумал я, сев писать этот текст. Но в Бабаево эта мысль мою голову не посетила. А жаль.

Во время разминки кто-то из игроков «Олимпика» пробил мимо ворот и проезжавшему за воротами велосипедисту пришлось быстрее крутить педали. Свидания с мячом удалось избежать чудом.

Затем игроки «Олимпика» принялись отрабатывать угловые. При этом со стороны казалось, что прежде внимания к этому элементу уделено не было.

Чуть в стороне от ворот расположились и две болельщицы весьма солидного возраста.

– Будете нас фотографировать? Погодите, хоть приготовимся, – попросят они меня уже во время матча.

Но пока до матча остается время, из музыкальной колонки, принесенной болельщиками «Олимпика», вовсю гремят музыкальные композиции группы «Порнофильмы». В том числе с присущей группе нецензурной лексикой. Но на стадионе словно старались этого не замечать. Болельщиков здесь ценят.

Во время разминки Михаил, подобно рыбаку с гарпуном, воткнул угловой флажок в нужный участок поля. Идти делать то же самое с противоположной стороны ему показалось делом слишком обременительным, и два оставшихся флажка были переданы одному из игроков «Олимпика».

Теперь к матчу было готово все.

Перед самым выходом на поле у игроков завязывается спор, касаемый качества полей в Вологодской области.

– Это у нас фиговая поляна – со знанием дела говорит игрок белозерской «Волны», намекая на то, что поле в Бабаево еще очень даже ничего.

– Ты в Шексне после дождя поиграй, – вторят ему.

Но несмотря на то, что поле в Бабаево действительно было «так себе» качества, команды выходят под гимн Лиги чемпионов. Постарались фанаты «Олимпика». По трибунам проносится волна ликования. Игроки тоже приободряются. Где-то в латвийской Валмиере этот ход наверняка оценили. А вот как это было в Бабаево, можно глянуть тут.

Подобный перфоманс не мог не отразиться на настрое «Олимпика». С первых секунд хозяева принялись осаждать ворота белозерских гостей, словно матч был ответным в плей-офф Лиги чемпионов (так вот к чему был гимн) и нужно было во что бы то ни стало отыграться за поражение в первом матче. Да и могло ли быть иначе, когда вперед тебя гонят несколько сотен болельщиков и активный фанатский сектор, задающий ритм матчу бесконечными ударами в барабан.

«В болельщиках вообще весь смысл» – вспоминаю я слова моего собеседника.

Белозерск отбивался от атак Бабаево, словно девушка от назойливых ухажеров – всеми доступными способами. Но натиск хозяев с каждой минутой становится все сильнее, и вскоре Бабаево открыло счет. Хотя, справедливости ради, гола можно было избежать, если бы вратарь Белозерска не прозевал удар в ближний угол. Прозевал этот удар и я, потому снять успел только довольного собой игрока «Олимпика».

Довольны были и бабаевские болельщики. Достав припасенную заранее пиротехнику, они на какое-то время погрузили стадион в пелену едкого красно-зеленого дыма. Но, кажется, недовольных на трибуне не было – в конце концов, играют свои, а значит и поддержка должна быть соответствующей.

К тому же, дым шел в сторону от трибуны, поэтому страдали в основном те, кто смотрел футбол стоя. Видео тут.

– Ну как? – спрашивает у меня Михаил, отвлекаясь от происходящего на поле.

Сдерживать эмоции мне было сложно.

Конечно, на земном шаре наверняка найдется место, где на матч подобного уровня соберется еще больше болельщиков, а фанатский сектор будет еще более рьяно поддерживать свою команду. Но должен признаться, Бабаево меня поразило. На секунду мне даже захотелось стать частью местной команды, облачиться в футболку цвета морской волны и выйти на кочковатое поле стадиона «Локомотив».

Но боюсь, Михаил бы идею не оценил. К слову, Бабаево вело в счете и в моем появлении на поле не было необходимости.

Вообще, надо сказать, что вратарь «Волны» действовал нерасторопно и в некоторых других эпизодах. Например, однажды промахнулся мимо мяча при игре на выходе, после чего неуклюже плюхнулся на газон.

Мальчишки, стоявшие в это время за воротами, тут же принялись пародировать неудачное падение вратаря.

В паузе на водопой между ветераном «Олимпика» Алексеем и тренером-администратором Михаилом возникли разногласия, которые касались тактических нюансов и сопровождались диалогом на достаточно повышенных тонах.

– Я вам больше ни слова ни скажу, играйте как хотите, – не выдержал Михаил.

Но самовольной тренерской отставки в этой паузе не случилось, и Михаил продолжил руководить командой. Возможно, стоя на кромке поля, он представлял себя Марселино Гарсия Торалем из французского «Марселя», благо, тот тоже именуется «Олимпиком». А вот Алексей через несколько минут дернул мышцу и попросил о замене. Для него матч с Белозерском был завершен. Но завершен только как для игрока. Помните, как Криштиану Роналду в финале Евро-2016, получив травму, руководил партнерами с кромки поля?

Вспомнили? Только теперь это был Алексей.

К середине первого тайма, игра, как ни странно это прозвучит в контексте неровного поля стадиона «Локомотив», несколько выровнялась. И хотя общее преимущество все также было не стороне Бабаево, Белозерск огрызался и свои моменты тоже имел. Один из таких едва не завершился голом, но вратарь Бабаево чудесным образом свою команду выручил.

Однако уже через несколько минут «Олимпику» не помог даже их вратарь, и Белозерск сравнял счет.

– Давайте, давайте, стучите в барабан, – дразнил защитник белозерской «Волны» болельщиков бабаевского «Олимпика».

Те на провокации не поддавались.

Затем активный сектор «Олимпика» затянул популярную среди болельщиков ЦСКА кричалку, в которой фигурировала некая девочка Лена.

– Я лишь попросил, чтобы некоторые слова в этой кричалке заменили, – говорит мне Михаил. – Все-таки женщины и дети приходят на стадион. Болельщики меня поняли.

Когда время первого тайма неизбежно подходило к своему завершению, Бабаево вышло вперед. Помог угловой. Выходит, не зря отрабатывали их до матча. Да и посыл фанатов «надо-надо гол в раздевалку», прозвучавший незадолго до второго гола, видать, был чем-то вроде заклинания.

Кстати, о заклинаниях. Весь первый тайм (да и второй тоже) за воротами «Волны» бродил спортивного вида дедушка. Во втором тайме он даже получил прозвище «Старик-Хоттабыч», поскольку со стороны казалось, что это его хождение имело вполне магическую подоплеку.

Но пока перерыв.

– Не спеши на пенсию, на пенсии ничего хорошего нет, – советует мужчина в возрасте своему товарищу, по всей видимости, собравшемуся на эту пенсию выходить.

Моментов во втором тайме было на порядок меньше, чем в первом – сказывалась изнурительная жара. Но счет 2:1 казался болельщикам неубедительным, потому, когда «Олимпик» не реализовал вполне голевой момент, только ленивый не высказал свое мнение относительно того, как нужно было поступить в данном эпизоде.

На скамейке с противоположной от трибуны стороны поля, аккурат под тенистыми кронами соснового дерева, обосновались возрастные болельщики «Олимпика». Слышу диалог:

– Яша в свое время играл как Месси, – говорит один.

– Это Месси играл как Яша, – отвечает другой.

– А потом Яша спился.

Вот бы на этого Яшу посмотреть.

Несмотря на превосходство «Олимпика», за десять минут до конца матча (признаюсь, эту временную деталь я посмотрел в опубликованном после матча протоколе. Ориентироваться во времени на самом стадионе можно было разве что по солнцу) Белозерск вновь сравнял счет.

Соглашаться на ничью хозяевам показалось делом не совсем правильным, и «Олимпик» принялся атаковать ворота «Волны» с еще большим энтузиазмом. Пробовали как с игры, так и со штрафных, но мяч упорно не шел в ворота, а однажды и вовсе проэкзаменовал на прочность перекладину. Та с ударом справилась.

– Миша, выпускай «Кракена», – кричат с трибун тренеру Михаилу.

Михаил к мнению болельщиков прислушался. Но выход на поле «Кракена» голов в копилку «Олимпика» не прибавил.

Уже в самом конце «Олимпик» получил право на аут. Конечно, аут не самое главное оружие в футболе, скажете вы, но как я уже говорил, поле в Бабаево было отнюдь не стандартных размеров и любое вбрасывание мяча из-за боковой таило в себе угрозу.

Но аут «Олимпика» получился совсем неудачным и привел к тому, что Бабаево теряет мяч. Перехватив его, Белозерск проводит контратаку и забивает победный гол. Сюжет, случись он в финале какого-нибудь большого кубка, вполне мог бы найти отражение в очередной спортивной драме. Любят у нас про подобное кино снимать. Но едва ли даже самый футбольный режиссер возьмется за второй дивизион чемпионата Вологодской области. Возьмусь я.

Белозерские игроки ликуют. К центральному кругу прибежал даже вратарь команды. Приближающаяся победа словно смывала с него все допущенные сегодня ляпы. Практически сразу после возобновления матча, судья дал финальный свисток.

Михаил смотрит на часы.

– У меня даже с учетом паузы на водопой время еще не вышло, – апеллирует он к судье.

Но видимо, у судьи были свои планы.

На стадионе же воцарилась гробовая тишина. Кажется, даже сидящие на ближайших деревьях птицы не могли поверить в случившееся. Результат, к которому никто оказался не готов – «Олимпик» проиграл.

Когда же потрясение от поражения сменилось фактом его конечного принятия, спрашиваю у Михаила:

– Что не получилось?

– Не получилось реализовать свои моменты, за это и поплатились, – спокойным тоном ответил Михаил. Теперь его внимание было приковано к игроку бабаевской команды, по всей видимости, сломавшему в одном из эпизодов нос.

В раздевалке победившего Белозерска слышны восторженные крики и призывы к водным процедурам:

– Надо бы искупаться.

Искупаться в столь жаркий день было очень кстати. Благо, река Колпь протекает в считанных метрах от футбольного поля.

Возможно, я бы так и поступил, но мне нужно было спешить на электричку. Как я уже говорил, в воскресение в Вологде играл новгородский «Электрон», и грех было бы туда не заехать.

Прикупив в ларьке баночку «Жигулевского», сажусь в вагон, и, открыв довлатовский «Заповедник», еду в Вологду.

***

Фото: ФК «Олимпик (Бабаево), Федерация футбола Вологодской области, личный телефон автора.

Редактор: Дарья Грачёва

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