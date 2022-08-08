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Обзор перспектив команды Джона Шайера в предсезонном превью блога NCAA basketball.

Последний сезон:

Статистика побед и поражений: 27-9 (14-6).

27-9 (14-6). Положение в конференции: 3-5 место, победители плей-офф.

3-5 место, победители плей-офф. Положение в пост-сезонке: 2ой раунд мартовского безумия.

Первый сезон «Дьюка» под руководством Джона Шайера получился совсем не таким, каким ожидался до старта первенства. Перед началом чемпионата команда котировалась в топ-10 нации, однако в силу самых разных причин представители топового рекрутинг класса оказались просто не готовы оправдать предсезонные ожидания. Новоявленному рулевому «синих дьяволов» предстояло не только дать результат с крайне молодым и совершенно не сыгранным составом (из дошедшей до финала четырех банды Майка Кшишевски на кампус вернулись только двое), но и выжать максимум из полностью обновленного ростера, талант новичков которого был явно переоценен.

В первой серьезной проверке «дьяволы» уступили «Канзасу», после чего сумели реабилитироваться в матче с «Ксавьером», но следом потерпели унизительное разгромное поражение от «Пердью» в финале турнира Phil Knight Legacy. Пока Лайвли привыкал к студенческому уровню игры, Уайтхед искал себя после предсезонной травмы, поздно приехавший на кампус Проктор пытался адаптироваться к новым скоростям и найти свой бросок, а Митчелл осваивался в роли третьего номера – атакующая игра «Дьюка» смотрелась просто удручающе.

Внутри конференции проблемы начались сразу – из пяти первых выездных матчей команда проиграла аж четыре, а в родных стенах победы добывались за счет великолепной защиты, очков второго шанса и большого старания. Причем стиль обороны сменился с патентованного прессинга Кшишевски на топовый дифенс против трех-очковых и перекрытие всех коридоров для проходов внутри арки. Где-то в районе экватора первенства новички «Дьюка» начали прибавлять, лучше играть на своих сильных сторонах и понимать свои роли. Однако настоящий прорыв в игре «дьяволов» случился в последней трети регулярного сезона, после решающей судейской ошибки в матче с «Вирджинией», которая привела к единственному в сезоне второму подряд поражению «дьяволов».

Уже в том судьбоносном матче с «кавалеристами» подопечные Джона Шайера выглядели как совсем другая команда. Проктор сменил Роача на позиции первого номера, чем значительно улучшил движение мяча в нападении и позволил капитану сосредоточиться на скоринге, а новички окончательно вошли в свои роли. Как итог, «синие дьяволы» выиграли следующие девять матчей, заняли третье место в регулярке Atlantic coast (отстав на одну победу от «Вирджинии» и «Майами») и стали победителями плей-офф конференции. Более того, «дьяволы» закончили регулярный сезон с положительным балансом побед и поражений против «Майами» (2-1) и «Вирджинии» (1-1, которые должны были быть 2-0), а также оформили свип «Северной Каролины».

«Дьюк» вернулся в топ-12 посева и подошел к мартовскому безумию в качестве самой горячей команды Америки, не знающей поражений в родных стенах. Первый раунд большого танца был пройден без проблем, однако во втором этапе турнира «синие дьяволы» в супер-оборонительном противостоянии уступили еще более качественной защитной команде «Теннесси». Это был очень необычный сезон в исполнении «Дьюка». Команда не сумела оправдать предсезонные ожидания, однако все сходятся во мнении, что Джон Шайер проделал отличную работу с этой обоймой. Тренерский штаб «дьяволов» продолжал следовать своему курсу, планомерно развивал команду по ходу сезона и, в конце концов, вывел игру «дьяволов» на должный уровень в самый нужный момент. Теперь же предсезонные ожидания от «Дьюка» будут еще выше.

Ключевые потери:

Вопреки опасениям, далеко не все драфт проспекты покинули программу после одного сезона. Причем, если возвращение Филиповски выглядит огромной неожиданностью, то уход Лайвли мог бы произойти и годом позже. По итогу, с Дарэмом попрощались всего три представителя основной ротации, что в текущих реалиях вовсе не много, если не сказать мало.

Приходя со школы, Дарик Уайтхед считался лучшим в своем рекрутинг классе, однако травма ноги отложила его дебют, а набирал форму новичок уже во время первенства, в ходе которого на его игру повлияли и другие повреждения. Начал форвард довольно слабо, однако к середине сезона нашел себя в роли супер-шутера. Дарик обладает просто великолепным броском с очень высоким релизом, что позволяло ему с высокой частотой эффективно атаковать кольцо из-за дуги (42.9%) при минимуме пространства. Основной урон Уайтхед наносил с catch and shoot (попав немало важных трех во второй половине сезона), продемонстрировав также потенциал в атаках с ведения. Зато Дарик грамотно перемещался без мяча и сам неплохо двигал оранжевого, а также очень цепко защищался. Однако травмы напрочь лишили Уайтхеда резкости и атлетизма – в проходы Дарик не ходил совсем, а когда оказывался под кольцом, то испытывал проблемы с завершением, что сделало его атакующим от броска игроком. Качества шутера с апсайдом в других компонентах позволили ему уйти под 22 пиком драфта.

Дерека Лайвли II расценивали как лучшего бигмена рекрутинг класса, но потенциал новичка базировался на отменных природных данных и защитных инстинктах, в то время как опыта и атакующих навыков ему не хватало. При росте 7-1 и размахе рук 7-4, Дерек оказался довольно подвижен и сходу начал делать разницу как rim protector. В атаке в первой половине первенства Лайвли набирал очки исключительно данками – заявленный скаутами дальний бросок не был продемонстрирован на уровне NCAA (только 2 попадания из 13 попыток), а под чужим кольцом центровой выглядел растерянно. В ходе сезона фрешмен прибавлял в понимании игры и к марту уже затруднял все броски в пределах краски, совершая 2.4 блока за 20.6 минут игры за счет великолепного тайминга. Дерек великолепно страховал партнеров и защищался при пик-эн-роллах, но также прилично подбирал на обоих щитах, а его атакующий репертуар дополнился поддержанием быстрых отрывов, завершением трудных навесов и пут-беками в траффике. Навыки защитного центра помогли Лайвли быть выбранным под 12 пиком драфта.

Переведенный из «Иллинойса» на пост-выпускной год снайпер Джейкоб Грэндисон оставил неоднозначное впечатление по ходу сезона. Проиграв конкуренцию Проктору, ветеран застолбил за собой роль первого запасного в задней линии команды. Свингмен подтвердил свою репутацию, действуя исключительно без мяча и великолепно открываясь под catch and shoot на дуге, а также отметился как отличный пасующий в лоу-пост и грамотный защитник на периметре. Однако в майке «Дьюка» Грэндисон реализовал только 33.7% дальних попыток (более 41% в двух предыдущих сезонах), а в те редкие моменты, когда он пытался что-то придумать с мячом в руках – выходило все всегда плохо. В общем, пользу программе определенно принес, но играл меньшую роль, чем ожидалось перед стартом первенства.

Ключевые возвращения:

На кампус возвращается шесть из девяти основных исполнителей с прошлого сезона, а это значит, что две трети обоймы «синих дьяволов» станет на год старше, что сразу делает обновленный «Дьюк» более зрелой дружиной. В новом сезоне новички не будут играть главную роль в команде.

Кайл Филиповски сходу предстал звездой команды! При семи-футовом росте, новичок действовал на позиции мощного форварда, где продемонстрировал большое количество разносторонних умений. Вопреки опасениям, Филиповски сносно двигал ногами в защите против менее габаритных четвертых номеров и даже стал лидером команды по перехватам (1.3). Также Кайл великолепно подбирал (8.9) на обоих щитах, набирая массу очков второго шанса. Флип растягивал защиту соперника дальним броском, эффективность которого еще нуждается в улучшении (28.2%). Основную угрозу Филиповски представлял в лоу-пост, где оперировал быстрыми пивотами, спин-мувами и даже бросками с разворота. Больше половины своих очков бигмен набирал вблизи кольца, часто вставая на линию штрафных. Также Кайл продемонстрировал высокое игровое iq, грамотно двигая мяч в атаке, качественно пасуя (1.6) из поста при дабл-тимах, а также своевременно врывался в краску без мяча как каттер. Очень хорошая техника и подвижность позволяли Флипу даже ходить в проходы с периметра. Часто Филиповски старался сделать больше необходимого или совершал необдуманные маневры в атаке, что приводило к большому числу потерь (2.5), но эти ошибки должны уйти с опытом. Вновь будет лидером «Дьюка».

В ранге старшекурсника Джереми Роач предстал одним из лидеров команды. Он вновь был довольно активен в обороне и оказывал хорошее давление на мяче. Однако как основной боллхэндлер защитник продемонстрировал статистику по передачам и потерям хуже, чем в предыдущем сезоне (где был лишь одним из четырех плеймейкеров) и был успешно переведен на роль скоринг гарда в последней трети первенства. Быстрый и техничный Роач помогал выходить из-под прессинга и развивать атаки, но в тоже время был опасен как с мячом, так и без оранжевого. Дальний выстрел капитана вновь был крайне нестабилен, но Джереми открывался под броски с получения по всему фронту атаки и регулярно попадал важнейшие средние попытки. Роач был просто смертоносен как атакер после пик-эн-ролла и регулярно находил возможности для скоростных проходов под кольцо (применяя смену скоростей и направлений движения), после которых успешно завершал обеими руками для его комплекции или делал скидки партнерам. Джереми регулярно создавал себе броски c дриблинга на средней дистанции, атакуя в том числе и в отклонении. Теперь будет синьор лидером.

В первой половине сезона Тайриз Проктор полностью провалился – комбо-гард прилично защищался, используя хороший размах рук, но был слишком медлительным для NCAA, совсем не угрожал к кольцу с мячом в руках, а проценты попаданий были ниже плинтуса. После экватора первенства игра начала замедляться для защитника, а его выход на новый уровень в последней трети сезона преобразил всю команду. Переместившись на позицию разыгрывающего, Проктор оказался неплохим дистрибьютором, показав достойное видение площадки поверх защиты и грамотные действия при пик-эн-ролах благодаря своему росту. Дальний бросок Тайриза улучшался весь сезон и к марту стал уже сильной стороной австралийца. Более того, медленный новичок научился улучать возможности для проходов, а также показал хороший потенциал для атак бросками с ведения, после степ-беков или разворота со средней дистанции. С годовым опытом за плечами, Проктор должен соединить все свои таланты воедино и продемонстрировать мощный freshman to sophomore спурт.

Марк Митчелл приходил в программу как четырех-звездный мощный форвард, но кадровая ситуация вынудила его по большей части играть третьего номера. Прежде всего, заряженный на борьбу и моторный комбо-форвард был полезен своей защитой. Подвижный и атлетичный Марк оборонялся против игроков всех пяти позиций – плотно опекал вингов на периметре, легко разменивался на защитников в поле и успешно противостоял бигменам в краске! А также вырывал важные подборы в траффике. В нападении Митчелл не часто использовал дальний бросок (атаковал только с явно открытых позиций), но применял свой рост и атлетизм в силовых проходах против менее габаритных оппонентов, а также чтобы прорваться на среднюю или ближнюю дистанцию для атаки. Левша грамотно действовал без мяча, врываясь в краску как каттер и набирал трудовые очки в траффике вблизи кольца. Делал много маленьких вещей на благо команды. В новом сезоне может быть задействован на обеих позициях форварда.

Пришедший по трансферу из «Нортвестерна» Райан Янг сыграл важную роль в прошлом сезоне, подтвердив репутацию центрового атакующего плана. Янг комфортно чувствует себя спиной к кольцу в глубоком посте, оперируя быстрыми разворотами, дроп-степами и памп-фейками, а также может продавить менее мощного оппонента. Более того, Райан проявил себя хорошим пасующим из лоу-пост и очень сильным подбирающим на чужом щите. Вопреки ожиданиям, центровой также достойно подбирал и в своей краске, однако полное отсутствие атлетизма не позволяло ему оказывать реальное сопротивление проходящим под кольцо игрокам соперника. Центровой принял решение остаться на пост-выпускной год, в котором его роль будет примерно такой же.

Джейлен Блэйкс сумел серьезно прибавить в сравнении с дебютным сезоном, заслужив даже пару выходов в старте своей заряженностью на борьбу. Прежде всего, комбо-гард проявил себя как очень цепкий защитник на мяче, который прессинговал разыгрывающих соперника. В атаке Блэйкс старался быстро расставаться с мячом, когда действовал первым номером, атаковал с получения при игре без оранжевого и даже находил возможности для скоростных проходов под кольцо, где завершал с переменным успехом. В последней трети сезона Джейлен выпал из основной ротации, но по сезону определенно приносил пользу команде.

Четырех-звездный новичок Джейден Шутт не сумел в дебютном сезоне войти в основную ротацию «синих дьяволов», выйдя на паркет лишь в 14 матчах. Будучи снайпером, Шутт смотрелся достаточно уверенно в атаке, грамотно используя перемещения без мяча, чтобы найти позицию для дальнего броска и достаточно эффективно атакуя из-за дуги (35%). Малое игровое время Джейдена связано с его действиями на своей половине паркета – если защитник не прибавит в обороне, то вновь не сможет пробиться в основную обойму команды.

Оцененный на четыре звезды рекрут Кристиан Ривз изначально был усилением на перспективу и в дебютном сезоне принял участи только в 13 матчах. Обладая ростовкой 7-1, центровой продемонстрировал хорошую подвижностью для своих габаритов, что дает ему потенциал вырасти в защитника кольца. Однако пока Кристиану очень не хватает своевременных грамотных действий на обоих концах паркета – вероятно, в новом сезоне Ривз вновь будет набираться опыта за спинами более мастеровитых партнеров по команде.

Оценка рекрутинга: A-

В этом году рекрутинг класс «синих дьяволов» не может похвастать наличием элитных новичков, которые должны бороться за лотерейные пики драфта. Зато в расположение команды возвращается обойма основных исполнителей (Джон Шайер обещал, что игроки будут оставаться в программе), под наличие которых «Дьюк» пополнился несколькими перспективными рекрутами, способными принести ощутимую пользу если не сразу, то в ближайшем будущем. Единственный серьезный пробел в ростере (защитный центр) тренерский штаб пытался закрыть на трансферном портале, однако Кадин Шедрик, Азиз Бандэйго и Эрнест Удэй сделали другой выбор.

Главной добродетелью пяти-звездного атакующего защитника Джареда МакКэйна является дальний выстрел – МакКэйн хорошо использует заслоны и двигается в поисках возможности для бросков с получения, которые выполняет с быстрым релизом. Приличное игровое iq позволяет Джареду исполнять даже функции первого номера, применяя пик-эн-роллы, однако лучше всего защитник чувствует себя без мяча. Не обладая хорошим атлетизмом, МакКэйн демонстрирует грамотную и неуступчивую игру и на своей половине паркета. Может принести существенную пользу уже в дебютном сезоне.

Калеб Фостер является высоким (рост 6-5) четырех-звездным разыгрывающим с ментальностью скорера. Не обладая скоростью или атлетизмом, Фостер использует крепкое телосложение, хороший баланс тела и длинные руки в проходах. Также Калеб является хорошим шот-мейкером, применяя броски с ведения, степ-беки и отточенный флоатер. Защитник может похвастать хорошим чувством игры, так как действует всегда в своем темпе и грамотно использует пик-эн-роллы. Слабой стороной рекрута является защита на периметре против более быстрых оппонентов. Однако атакующие умения Фостера позволяют ему рассчитывать стать важной частью ротации уже в дебютном сезоне.

Еще одним четырех-звездным рекрутом «Дьюка» является бигмен Шон Стюарт, который выделяется своей физикой и защитными навыками. Обладая сочетанием крепкого строения тела и атлетизма, Стюарт является отличным ребаундером и финишером в траффике. На своей половине паркета Шон способен размениваться на гардов в поле за счет подвижности, порой блокировать и даже совершать перехваты. Атакующие навыки Стюарта пока ограничены функциями завершающего и поддержанием отрывов, однако оборонительные задатки большого должны помочь ему приносить пользу команде уже в дебютном сезоне.

Также оцененный на четыре звезды мощный форвард ТиДжей Пауэр приходит в колледж на год позже своих сверстников и, прежде всего, описывается как stretch four, который растягивает защиту соперника стабильным дальним броском. Также ТиДжей имеет неплохую технику обращения с мячом обеими руками для большого, способен самостоятельно начинать быстрые отрывы и прилично пасует для позиции. Подвижность форварда помогает ему на обоих концах паркета. Имеет шанс войти в основную ротацию в дебютном сезоне.

Прогноз по команде:

Лидеры команды: Кайл Филиповски.

Кайл Филиповски. Лучший скорер: Кайл Филиповски.

Кайл Филиповски. Лучший ребаундер: Кайл Филиповски.

Кайл Филиповски. Лучший ассистент: Тайриз Проктор.

Тайриз Проктор. Прогресс сезона: Тайриз Проктор.

Тайриз Проктор. Следующий драфт: Кайл Филиповски, Тайриз Проктор.

Кайл Филиповски, Тайриз Проктор. Другие проспекты: Марк Митчелл, Джаред МакКэйн.

Определение состава:

Стартовый состав: Проктор – Роач – МакКэйн – Митчелл – Филиповски

Проктор – Роач – МакКэйн – Митчелл – Филиповски Ключевые резервисты: Блэйкс, Фостер, Янг.

На четырех позициях возвращаются исполнители, которые были железными стартерами еще в прошлом сезоне, а на освободившуюся после ухода Лайвли вакансию стартера будут претендовать МакКэйн, Фостер, Янг и Стюарт. Причем, выбор кого-то из первых двоих предусматривает игру в три защитника, а выбор кого-то из двоих последних – тяжелую пятерку образца прошлого сезона (с Митчеллом и Филиповски на позициях 3-4). Блэйкс вновь должен войти в основную ротацию команды на периметре, Шутт имеет возможность получить минуты при игре в три гарда, а Пауэр будет претендовать на роль бэк-апа на четверке. Время Ривза, скорее всего, еще не пришло.

Предсезонный рейтинг силы в конференции: 1

Перед новым сезоном «синие дьяволы» котируются не только как главные фавориты внутри конференции Atlantic coast, но и как одни из главных соискателей чемпионского титула наряду с «Канзасом», «Мичиган Стэйт» и «Коннектикутом». Возвращаясь к борьбе внутри конференции, оппозицию «дьяволам» должны составить извечные оппоненты в лице «Северной Каролины», а также команды «Майами» и «Клемсона».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Lance King